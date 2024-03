Google Chat finalmente recibe soporte para mensajes de voz, ¡pero con una gran advertencia!

Google acaba de anunciar una actualización significativa para su aplicación Google Chat, con la introducción de mensajes de voz en dispositivos móviles. Esta es una característica muy esperada que ha estado presente en otras aplicaciones de chat durante bastante tiempo.

Hay momentos en los que simplemente no escribir un mensaje no es la opción más eficiente, y ahí es donde entran en juego los mensajes de voz. Usar mensajes de voz, especialmente cuando estás en movimiento, ofrece varias ventajas. Además de los obvios beneficios de ahorro de tiempo, los mensajes de voz también pueden ser extremadamente útiles cuando es importante mantener intactas las sutilezas y el tono del mensaje. Además, para los usuarios con destreza limitada o discapacidades visuales, los mensajes de voz pueden ser una herramienta de accesibilidad crucial.

A pesar de llegar un poco tarde a la fiesta, es bueno ver que esta función se está agregando a Chat, pero Google no se detiene ahí. La compañía también promete que la transcripción para mensajes de voz también se agregará y se implementará para los usuarios en los próximos meses. Esta poderosa adición hará que los mensajes de voz sean buscables y permitirá una lectura más fácil para los usuarios que prefieren leer en lugar de escuchar.

Los usuarios podrán enviar y recibir mensajes de voz a mensajes directos, chats grupales y espacios dentro de las aplicaciones de Google Chat para Android e iOS. La capacidad de recibir mensajes de voz también funcionará en la web, pero aún no será posible enviarlos a través de un navegador. Sin embargo, hay un gran inconveniente: Esta es una función de Google Workspace que solo estará disponible para usuarios empresariales de pago, específicamente aquellos en los niveles Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus. Esto hace que la disponibilidad de la función sea muy limitada, y esperamos que eventualmente se extienda a todas las cuentas.

Para los afortunados que obtendrán esta función, el proceso será bastante sencillo: Abre un mensaje directo, chat grupal o espacio, toca el icono de micrófono, comienza a hablar y presiona enviar. Una vez enviado, los mensajes de voz funcionan de la misma manera que los mensajes basados en texto, permitiendo citas, reacciones y respuestas enhebradas.

La implementación para empresas se realizará gradualmente, con dominios en la pista de lanzamiento rápido recibiendo la función a partir del 26 de marzo, con una ventana de dos semanas antes de que llegue a todos los usuarios. La pista de lanzamiento programado seguirá el 15 de abril, con la misma ventana de dos semanas hasta su finalización.