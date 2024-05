Google busca acelerar la transferencia de datos en Android, trabajando en la opción “Restaurar en cualquier momento”

Los usuarios de Android pronto podrán encontrar mucho más fácil y rápido configurar nuevos teléfonos. Según un nuevo desglose de código, Google parece estar trabajando en una forma de acelerar significativamente las transferencias de datos entre dispositivos Android, lo cual sería un cambio bienvenido respecto al proceso a menudo lento que tenemos actualmente. Estas pistas en el código fueron descubiertas por AssembleDebug y reportadas por Android Authority en la versión 1.0.624892571 de la aplicación Data Restore Tool. El desglose revela que Google pronto podría permitir a los usuarios de Android combinar la velocidad de una conexión por cable con su Wi-Fi para mover datos más rápido. Strings como “¿Quieres acelerar las cosas?” y “Copiando usando cable y Wi-Fi para una mayor velocidad” apuntan a este nuevo desarrollo que Google parece estar llamando “MultiTransportD2dTransport.”

Crédito: Android Authority

Sin embargo, y en mi opinión esta es la mejor parte, esa no es la única mejora en proceso. Google también parece estar preparando una nueva función llamada “Restore Anytime.” Esto es de particular interés ya que aparentemente permite a los usuarios importar datos de dispositivos Android antiguos sin el requisito actual de realizar un restablecimiento de fábrica. Para mí, como alguien que cambia de teléfono, esto presenta el beneficio adicional de poder restaurar mi historial de mensajes RCS/SMS sin tener que borrar completamente el dispositivo al que estoy cambiando, en caso de que sea un dispositivo que ya he configurado en el pasado. La pega aquí parece ser que solo puedes restaurar de esta manera desde un dispositivo que hayas utilizado previamente para restaurar datos. Si intentas cambiar de dispositivo fuente, deberás borrar tu teléfono para realizar la transferencia, lo que sugiere que solo puedes tener este ciclo entre los mismos dos dispositivos hasta que te cambies a uno nuevo. Una página de inicio también indica que Google planea permitir a los usuarios seleccionar qué datos se copian, como mensajes, fotos y contactos, y que tus ajustes permanecerán en su lugar durante el proceso.

Todavía no se sabe cuándo planea Google hacer estas nuevas funciones disponibles. Sin embargo, la Data Restore Tool ya les dice a los usuarios que preparen el tipo correcto de cable para conectar sus dispositivos. Este proceso de transferencia simplificado podría ser una gran victoria para los usuarios de Android.