Golpeado, patadas, agarrones y roces – el esposo de la enfermera demanda a su empleador después de que fue estrangulada en el trabajo

El esposo de una enfermera visitante de Connecticut que fue asesinada durante una cita con un violador condenado presentó una demanda por muerte injusta el lunes, alegando que su empleador ignoró repetidamente las preocupaciones de seguridad de los trabajadores sobre tratar a pacientes peligrosos.

Ronald Grayson demandó a Elara Caring, sus empresas afiliadas y otros por el asesinato de su esposa, Joyce Grayson, una madre de seis hijos de 63 años que fue encontrada muerta en el sótano de una casa de transición en Willimantic el 28 de octubre. Fue estrangulada y sufrió múltiples lesiones contundentes, según las autoridades. Elara Caring, con sede en Dallas, Texas, niega las acusaciones.

“Durante años antes del 28 de octubre de 2023, los empleados de las empresas afiliadas de Elara Caring experimentaron múltiples instancias repetidas en las que fueron verbal, física y sexualmente acosados, agredidos, atacados, insultados, perseguidos, amenazados, golpeados, pateados, agarrados y rozados por pacientes mentalmente inestables y/o violentos de Elara Caring,” según la demanda, que busca daños no revelados.

En lugar de abordar las preocupaciones de las enfermeras, la demanda alega que la empresa alentó a los empleados a centrarse en aumentar la rentabilidad mientras las enfermeras eran “reprendidas, avergonzadas y confundidas, llevadas a creer que estaban exagerando”. El personal “estaba obligado a tratar a pacientes que eran peligrosos, mentalmente inestables y, frecuentemente, no aptos para los servicios de atención domiciliaria,” dice la demanda.

La demanda, presentada en la Corte Superior de Middletown, también acusa a la empresa de no implementar una política que permita a los acompañantes u otro personal acompañar a las enfermeras cuando visitan clientes potencialmente peligrosos.

“La muerte de Joyce Grayson era totalmente evitable y aquellos que no la protegieron de un delincuente violento deben ser responsabilizados,” dijo Kelly Reardon, abogada de la familia de Grayson.

Elara Caring calificó las acusaciones de “infundadas” en un comunicado emitido el lunes. La compañía brinda atención domiciliaria a más de 60,000 pacientes en 17 estados.

Joyce Grayson tenía una cita para administrar medicamentos a Michael Reese esa mañana. Reese, quien estaba en libertad condicional después de cumplir 14 años de prisión por apuñalar y agredir sexualmente a una mujer en 2006 en New Haven, está acusado de asesinato y otros crímenes en la muerte de la enfermera. Sus abogados no han devuelto mensajes en busca de comentarios.

Elara repitió comentarios anteriores en los que afirmaba que las autoridades de Connecticut determinaron que Reese no representaba un peligro para la comunidad y eran responsables de monitorear y gestionar sus actividades.

“Elara Caring brindó servicios solo después de que el Departamento de Corrección de Connecticut, la Junta de Indultos y Libertad Condicional y el poder judicial determinaron que era seguro devolver a Reese a la comunidad,” decía el comunicado. “Joyce Grayson era una amiga, colega y mentora de confianza. Seguimos devastados y enojados por su pérdida.”

El asesinato generó un llamado a una mayor protección para los trabajadores de la atención domiciliaria en Connecticut y en todo el país. Los legisladores de Connecticut están considerando un proyecto de ley que mejoraría la seguridad de los trabajadores de la salud.

La familia de Grayson también está solicitando permiso para demandar al Departamento Judicial del estado, que supervisa la libertad condicional, y al Departamento de Corrección por $25 millones en relación con su supervisión de Reese. El Departamento Judicial se negó a hacer comentarios y el Departamento de Corrección no devolvió los mensajes. Las personas que deseen demandar al estado necesitan la aprobación de la oficina del comisionado de reclamaciones y de la legislatura.

La demanda también menciona a The Connection, que dirige un programa de tratamiento comunitario en la casa de transición donde fue asesinada Grayson. El proveedor se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones de la demanda.

“La muerte de Joyce Grayson fue un crimen sin sentido, y The Connection sigue de luto por su inmensa pérdida,” decía en un comunicado. “Permitiremos que el proceso legal aborde las causas profundas de esta tragedia.”

La semana pasada, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional propuso una multa de aproximadamente $161,000 a Elara Caring después de encontrar que la compañía no protegió a Grayson.

