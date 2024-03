GeForce NOW arrasa con la adición de Dragon’s Dogma 2 esta semana.

GeForce NOW está teniendo una semana relativamente tranquila en cuanto a la adición de juegos, pero todavía hay algunos títulos nuevos y divertidos para jugar en la nube, especialmente Dragon’s Dogma 2. Es uno de los lanzamientos más importantes de esta semana y al estar disponible en Steam, es posible jugarlo a través de GeForce NOW, y afortunadamente NVIDIA decidió incluirlo en la colección. Esto significa que si te apetece jugar en movimiento, puedes hacerlo.

Necesitarás una conexión a internet, por supuesto. Como siempre. Ahora, Dragon’s Dogma 2 no es el único juego nuevo que llega a GeForce NOW esta semana. El servicio también está recibiendo Alone in the Dark. Ambos son juegos de lanzamiento reciente que acaban de salir esta semana. Alone in the Dark salió el 20 de marzo, mientras que Dragon’s Dogma 2 salió el 21 de marzo.

Los miembros Ultimate de GeForce NOW pueden tener la mejor experiencia con Dragon’s Dogma 2

Es obvio, pero si tienes una membresía Ultimate, tendrás la mejor experiencia al jugar Dragon’s Dogma 2 en la nube. Eso se debe a que la membresía Ultimate utiliza servidores GeForce RTX 4080 para potenciar tus juegos. Así que obtienes un rendimiento y gráficos mejorados. Con la membresía Ultimate, obtendrás una resolución de hasta 4K y hasta 120 cuadros por segundo.

Dragon’s Dogma 2 es un juego que se ve fantástico, y vale la pena verlo en todo su esplendor. Lo mejor es que funcionará incluso en máquinas de baja potencia. No importa si tu PC es una computadora portátil de $300 o incluso un escritorio de $600. Aún puedes jugar tus juegos en GeForce NOW con los mejores gráficos.

La última temporada de Battlefield 2042 está disponible en la nube

Quienes juegan Battlefield 2042 y están emocionados por participar en la séptima temporada, estarán contentos de saber que esto también es accesible con GeForce NOW. Esto incluye la posibilidad de experimentar todo el nuevo contenido de la temporada, como el nuevo mapa Haven, así como las nuevas armas como el SCZ-3 SMG o el Predator SRAW. Ahora, esta puede ser una semana ligera en cuanto a la adición de juegos, pero aun queda una semana más para marzo. Así que mantente atento a algunos juegos más de GeForce NOW que llegarán este mes.