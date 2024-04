El multimillonario Reinold Geiger está cerca de adquirir L’Occitane en una transacción que podría valorar la compañía de cuidado de la piel en $7 mil millones.

El multimillonario propietario de L’Occitane International SA, Reinold Geiger, está cerca de hacer una oferta para llevar la empresa de cuidado de la piel a privado, según personas familiarizadas con el asunto, en una operación que podría valorar a la firma en aproximadamente $7 mil millones incluida la deuda.

Geiger está considerando hacer una oferta por las acciones de L’Occitane que aún no posee a un precio de HK$33 a HK$34 cada una a partir del lunes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. El fondo de oportunidades tácticas de Blackstone Inc. está listo para ayudar a financiar la operación de compra, junto con la unidad de gestión de activos de Goldman Sachs Group Inc., dijeron las personas.

Una oferta puede dar a L’Occitane un valor empresarial de unos €6.5 mil millones ($7 mil millones), dijeron las personas. Blackstone y Goldman Sachs Asset Management pueden proporcionar aproximadamente €1.6 mil millones en financiamiento total, dijeron las personas.

Un vehículo controlado en última instancia por Geiger, presidente de L’Occitane, ya posee más del 70% de la empresa, según muestran los registros de la bolsa. El comercio de L’Occitane fue suspendido en Hong Kong el 9 de abril, pendiente de un anuncio relacionado con los códigos de adquisiciones. La acción cerró en HK$29.50 un día antes, dando a la empresa un valor de mercado de aproximadamente $5.6 mil millones.

Geiger estuvo cerca de cerrar un acuerdo para llevar la empresa de cuidado de la piel a privado con la ayuda financiera de Blackstone, posiblemente poniendo fin a su racha de 14 años en la bolsa de Hong Kong, informó Bloomberg News a principios de este mes.

Las negociaciones están en curso, no se han tomado decisiones finales y detalles como el precio y el cronograma aún podrían cambiar, dijeron las personas.

Un representante de L’Occitane no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Blackstone y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.

L’Occitane fue fundada en 1976 por el francés Olivier Baussan, que comenzó haciendo aceites esenciales de plantas como lavanda en la Provenza y vendiéndolos en los mercados locales. Geiger se convirtió en accionista minoritario en 1994, pero ha dicho que el bajo rendimiento de la empresa lo llevó a empezar a trabajar allí en un intento por salvaguardar su inversión.

Él expandió L’Occitane a nivel mundial, diciendo que decidió entrar en el mercado asiático después de quedar impresionado por la ética laboral de la región. Inicialmente, la estrategia fue tan mala que su auditor advirtió que los malos resultados podrían poner en peligro a toda la empresa. El minorista se listó en Hong Kong en una oferta pública inicial en 2010 y ahora tiene ocho marcas y alrededor de 3,000 ubicaciones en 90 países. Sin embargo, solo obtiene aproximadamente un tercio de sus ingresos en Asia, mientras que las Américas son su región de mayor crecimiento.

L’Occitane enfrenta un mercado cada vez más desafiante en China, donde marcas globales como L’Oréal SA y Estée Lauder Cos. ofrecen descuentos frecuentes para competir por una mayor cuota de mercado, y donde las marcas nacionales están ganando popularidad.

