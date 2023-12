Funeral de Shane MacGowan: Discursos clave y actuaciones de un servicio de homenaje

Músicos y celebridades, incluidos Johnny Depp y Nick Cave, rindieron homenaje al líder de The Pogues, Shane MacGowan, en su funeral en Irlanda.

El ex presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, y el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, también estuvieron presentes en la iglesia del condado de Tipperary.

El servicio incluyó varias actuaciones musicales, organizadas por el ganador del Oscar, el cantautor Glen Hansard.

En un momento, la familia de MacGowan bailó mientras Hansard también dirigió a un grupo de músicos en una interpretación de “Fairytale of New York” de The Pogues.

El aclamado compositor falleció a la edad de 65 años la semana pasada, después de estar enfermo durante algún tiempo.

Video producido por Gianluca Avagnina.