Fuerzas de EE. UU. y Británicas repelen ataque de los huzíes en el Mar Rojo.

Estados Unidos y sus aliados están evaluando cómo detener los ataques a los buques comerciales en el Mar Rojo después de que funcionarios estadounidenses e británicos dijeron el miércoles que sus armadas habían interceptado uno de los mayores bombardeos de drones y misiles efectuados desde una zona controlada por los hutíes, un grupo respaldado por Irán en Yemen. Los ataques, que los hutíes dicen que continuarán hasta que Israel ponga fin a su campaña contra Hamas en la Franja de Gaza, amenazan el tráfico marítimo en uno de los pasillos de envío más cruciales del mundo. También han generado preocupación en Medio Oriente, Europa y Estados Unidos sobre la posibilidad de que la guerra en Gaza se propague a nuevos frentes y entre nuevos combatientes.

En su última gira por la región, el Secretario de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken, advirtió el miércoles sobre represalias para los militantes radicados en Yemen, pero al mismo tiempo tratando de prevenir que el conflicto se agrave.

El Secretario de Defensa de Gran Bretaña, Grant Shapps, envió un mensaje similar, insinuando, al describir el bombardeo de misiles el martes como el más grande perpetrado por los hutíes desde el inicio de la guerra en Gaza. “Esto no puede seguir y no puede permitirse que continúe,” dijo Shapps en declaraciones a la prensa británica. “Si esto no cesa, se tomarán medidas. Así que me temo que lo más sencillo es decir,’Atentos a este espacio.”

El Ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, le dijo a la agencia de noticias Reuters el miércoles que, si bien estaba de acuerdo en que los ataques deberían detenerse, temía las consecuencias de otro conflicto además de los ya existentes en Ucrania y Gaza. “No me gustaría abrir un tercer frente de guerra en este momento,” dijo Crosetto.

El Comando Central del ejército de EE.UU. describió el bombardeo de drones y misiles disparados desde territorio controlado por los hutíes el martes por la noche como “un ataque complejo.” Los aviones de combate del portaaviones Dwight D. Eisenhower y otros cuatro buques de guerra interceptaron 18 drones, dos misiles de crucero antiaéreos y un misil balístico antiaéreo, dijo el Comando Central en un comunicado. No se reportaron lesiones o daños, dijo el comando.

Un portavoz militar hutí, Yahya Sarea, dijo en un comunicado el miércoles que las fuerzas del grupo habían utilizado “un gran número” de misiles y drones para atacar un barco estadounidense “que estaba ofreciendo apoyo a la entidad sionista.” No quedó claro de inmediato si estaba describiendo el ataque del martes.