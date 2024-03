Frustraciones Mutuas Surgen en la Alianza entre Estados Unidos y Ucrania

Mas de dos años en su alianza de guerra, el vínculo entre los Estados Unidos y Ucrania está mostrando signos de desgaste, cediendo a la frustración mutua y a la sensación de que la relación podría estar estancada.

Es el tipo de cosas que a menudo tensan relaciones: finanzas, prioridades diferentes y quejas sobre no ser escuchado.

Para el Pentágono, la exasperación se reduce a un problema único y recurrente: estrategas militares estadounidenses, incluido el Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III, creen que Ucrania necesita concentrar sus fuerzas en una gran batalla a la vez. En cambio, el presidente Volodymyr Zelensky, que ha prometido expulsar a Rusia de cada pulgada de Ucrania, gasta sus fuerzas en batallas por ciudades que los funcionarios estadounidenses dicen que carecen de valor estratégico.

El ejemplo más reciente involucró la batalla por la ciudad oriental de Avdiivka, que cayó ante Rusia el mes pasado. Los funcionarios estadounidenses dicen que Ucrania defendió Avdiivka durante demasiado tiempo y a un costo demasiado alto.

Por su parte, Ucrania está cada vez más desanimada porque la parálisis política estadounidense ha resultado en escasez de municiones para las tropas en el frente. A medida que pasan los días sin un suministro fresco de municiones y artillería, y las tripulaciones ucranianas racionan los proyectiles que tienen, la moral está sufriendo.

El Sr. Zelensky prometió una “renovación” del ejército de Ucrania en su campaña estancada contra Rusia cuando destituyó a su general al mando, Valery Zaluzhny, el mes pasado y nombró al General Oleksandr Syrsky, jefe de sus fuerzas terrestres, para reemplazarlo.

El General Charles Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, habló por teléfono con el General Syrsky al día siguiente, mientras los funcionarios de la administración Biden intentaban averiguar si habían encontrado un aliado en el ejército ucraniano para lo que ven como la ruta más probable al éxito.

El veredicto aún está pendiente. Algunos funcionarios dicen que el General Syrsky puede estar más en sintonía con el Sr. Zelensky que su predecesor.

“Diversos funcionarios, sin embargo, se preocuparon de que el nuevo jefe militar estuviera dispuesto a presionar a su jefe en una dirección que él no quisiera tomar.

Incluso ahora, meses después de una contraofensiva que fracasó porque Ucrania, a ojos del Pentágono, no tomó su consejo, Kiev todavía es con demasiada frecuencia reacio a escuchar.

La Casa Blanca y los funcionarios ucranianos dicen que el fracaso del Congreso hasta ahora en aprobar un proyecto de ley de ayuda de emergencia que incluya $60,1 mil millones para Ucrania ya ha socavado la lucha en el terreno. La medida enviaría con urgencia municiones de artillería y lanzamisiles de defensa aérea tan necesarias a las fuerzas ucranianas.

Los ucranianos tienen otras frustraciones con los Estados Unidos. Se han quejado con frecuencia de que la administración Biden ha sido lenta en aprobar sistemas de armas avanzados que podrían cruzar las líneas rojas percibidas por Rusia, desde aviones de combate hasta misiles de largo alcance.

“Hemos estado tocando el violín mientras Roma arde”, dijo Emily Harding, ex funcionaria de inteligencia estadounidense, durante una discusión sobre Ucrania el mes pasado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Si no hubiéramos estado vacilando desde el principio”, agregó, “si hubiéramos proporcionado las cosas que deberíamos haber proporcionado, estaríamos mucho mejor ahora”.

A solo unos kilómetros de las trincheras rusas en el este de Ucrania, el crujido de los proyectiles de artillería rusos entrantes desde obuses, cohetes y morteros el viernes pasado fue casi constante. La respuesta ucraniana, marcada por el fuerte bang de fuego saliente, fue notablemente menos frecuente.

En el sótano de lo que solía ser una pequeña granja, la onda expansiva de las explosiones en la superficie cambió claramente la presión del aire en la sala pequeña y fría, donde un soldado ucraniano estaba ocupado ajustando el equipo de drones.

“La razón por la que los rusos pueden avanzar es debido a la falta de municiones”, dijo el soldado, que iba por el nombre de guerra D.J. siguiendo los protocolos militares. Añadió que estaba frustrado por la inacción de EE.UU., atribuyendo la caída de Avdiivka al fracaso de Estados Unidos en suministrar ayuda.

Pero un comandante ucraniano, que se hacía llamar Chef, era mucho más comprensivo. Si no fuera por Estados Unidos, las fuerzas ucranianas seguirían intentando expulsar a los rusos de Kyiv.

Ni los estadounidenses ni los ucranianos están yendo hacia las puertas de salida. Su compromiso sigue siendo sólido, ya que cada lado necesita al otro. La comunidad de inteligencia de EE.UU. sigue proporcionando una cantidad sustancial de información en tiempo real al ejército ucraniano sobre puestos de mando rusos, depósitos de municiones y otros nodos clave en las líneas militares rusas. El Pentágono todavía acoge reuniones mensuales del Grupo de Contacto para presionar a los socios de Ucrania a proporcionar dinero, armas y municiones.

Quizás más que todo para la administración Biden, Ucrania está desgastando el ejército de uno de los mayores enemigos de América.

Las estimaciones estadounidenses sitúan el número de tropas rusas muertas o heridas desde el inicio de la guerra en alrededor de 350,000, según funcionarios estadounidenses. Rusia también ha perdido grandes cantidades de equipos; unos 2,200 tanques de 3,500 han sido destruidos junto con un tercio de sus vehículos blindados, según miembro del personal del Congreso que vio una evaluación de inteligencia.

Incluso la victoria de Rusia en Avdiivka ha venido con un costo considerable: Un bloguero militar ruso a favor de la guerra dijo en una publicación que Rusia había perdido 16,000 hombres y 300 vehículos blindados en su asalto. (El bloguero, Andrei Morozov, eliminó la publicación a fines del mes pasado después de lo que dijo fue una campaña de intimidación en su contra. Falleció al día siguiente).

“Al final del día, no se equivoquen: aunque esos generales puedan estar frustrados con Ucrania, al mismo tiempo están observando los informes de bajas rusas y las pérdidas de equipos y están sonriendo”, dijo Dale Buckner, ex coronel del Ejército que es el director ejecutivo de Global Guardian, una firma de seguridad con base en EE.UU.

Pero Avdiivka fue el tipo de lucha que los planificadores de guerras estadounidenses habrían preferido que Ucrania manejara de manera diferente.

Un ex comandante estadounidense con estrechos lazos con las fuerzas armadas ucranianas dijo que no había razón para mantener la ciudad tanto tiempo como lo hicieron las fuerzas ucranianas, excepto para sangrar a Rusia de más tropas y equipos – sacrificios que Moscú estaba más que dispuesto a aceptar para reclamar la victoria.

Incluso cuando quedó claro que las fuerzas rusas con refuerzos mayores prevalecerían, Ucrania resistió en lugar de llevar a cabo una retirada estratégica, dijeron funcionarios estadounidenses.

Como resultado, los niveles de frustración estadounidenses eran altos con los ucranianos, especialmente con el Sr. Zelensky y el liderazgo político, según un oficial militar occidental de alto rango y el ex comandante estadounidense. Pero la administración Biden ha dicho que el Sr. Zelensky, como comandante en jefe, toma la decisión.

En última instancia, la retirada caótica de Ucrania fue un error, dijo el ex comandante estadounidense. Cientos de tropas ucranianas pueden haber desaparecido o sido capturadas por las unidades rusas en avance, según funcionarios occidentales.

La disputa sobre Avdiivka era como un reflejo inverso de las frustraciones de Washington con la contraofensiva de Ucrania el verano pasado. En ese caso, el Sr. Austin y otros funcionarios estadounidenses instaron a Ucrania a centrar su asalto en un esfuerzo principal a lo largo de la línea del frente de 600 millas y presionar para romper las fortificaciones rusas allí.

Los funcionarios estadounidenses creían que el General Zaluzhny había estado de acuerdo con el consejo estadounidense, pero que no pudo convencer a su presidente. Así que en lugar de una lucha definitoria, Kyiv dividió a sus tropas, enviando algunas al este y otras a otros frentes, incluyendo al sur.

La contraofensiva fracasó. En el Pentágono, algunos funcionarios dicen que no consideran que los esfuerzos del verano pasado hayan sido una contraofensiva en absoluto.

“Décimos en el ejército, cuando intentas atacar en todas partes, puedes terminar atacando en ninguna parte, porque tus fuerzas están demasiado dispersas”, dijo James G. Stavridis, un almirante retirado y ex comandante supremo aliado para Europa. “El Pentágono ve esto como un error y seguirá ofreciendo consejos a los ucranianos en estas líneas.”

“El lado estadounidense está frustrado porque dan consejos militares y no sienten que se sigan”, dijo Evelyn Farkas, ex funcionaria de alto rango del Pentágono para Ucrania y Rusia que ahora es la directora ejecutiva del Instituto McCain. “Pero a los ucranianos no les gusta que los microgestionen.”

Además, la Dra. Farkas dijo, “nuestro sistema político es sorprendentemente poco confiable en este momento.” Los funcionarios del Pentágono siguen dando consejos sobre la campaña militar que les gustaría ver en 2024. Tres funcionarios militares de EE.UU. dijeron en…