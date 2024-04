El juicio del terremoto en Turquía se abre entre enojo y lágrimas

Familias se dirigen al tribunal uno por uno, sollozando al mencionar los nombres de sus parientes que murieron cuando su complejo de apartamentos de lujo en el sur de Turquía se derrumbó durante un poderoso terremoto el año pasado.

Una mujer, cuyo hijo falleció en el colapso junto a su esposa e hijo de 3 años, arremetió contra los acusados, los hombres que construyeron el complejo y los inspectores encargados de garantizar su seguridad.

“Qué vergüenza”, dijo la mujer, Remziye Bozdemir. “Tus hijos están vivos, los míos están muertos”.

La audiencia del jueves fue la primera destinada a buscar responsabilidad por el colapso de Renaissance Residence, uno de los fallos en edificios más catastróficos durante los terremotos del 6 de febrero de 2023, que dañaron cientos de miles de estructuras y mataron a más de 53,000 personas en el sur de Turquía.

Más de 300 personas murieron dentro de Renaissance, y muchas más resultaron heridas. Una investigación y análisis forense de The New York Times encontraron que una trágica combinación de diseño deficiente y supervisión mínima dejó al edificio vulnerable, causando finalmente que sus 13 pisos se estrellaran contra la tierra.

Desde los terremotos, la ira de muchos sobrevivientes se ha centrado en las prácticas laxas de construcción que permitieron que tantos edificios defectuosos se levantaran en una región con historia de fuertes temblores. Cuando la tierra tembló el año pasado, muchas estructuras se convirtieron en trampas mortales, pancartas sobre sus residentes y matándolos instantáneamente o atrapándolos vivos dentro de los escombros.

En los últimos meses, los tribunales turcos han comenzado a escuchar casos que buscan asignar responsabilidad por los colapsos mortales. El juicio de Renaissance es uno de esos casos, que ejemplifica lo que defensores de las víctimas dicen que son los límites de la justicia post-terremoto.

Ocho hombres – cuatro de la empresa de construcción y cuatro empleados de una firma privada de inspección de edificios – están acusados de causar muerte y lesiones previsibles por negligencia por sus roles en la construcción del complejo. Los ocho se declararon inocentes.

Ausentes del caso están los numerosos funcionarios públicos que permitieron que se construyera el complejo al zonificar la tierra, aprobar los planos de construcción y emitir permisos de construcción, fracasando en garantizar que el proyecto se construyera para resistir terremotos violentos.

Esta escrutinio a los constructores privados pero no a los funcionarios públicos ha perjudicado los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas en toda la zona afectada por el terremoto, dijo Emma Sinclair-Webb, directora de Turquía de Human Rights Watch.

“Los contratistas pueden ser constructores irresponsables, construyendo edificios defectuosos, pero ¿qué pasa con el entorno habilitante en el que operan y las autoridades públicas que hacen la vista gorda y los dejan seguir adelante?”, dijo.

Complicando los esfuerzos para responsabilizar a dichos funcionarios es una ley turca que impide a los fiscales investigar a empleados del estado sin obtener permiso del gobierno.

Sigue sin estar claro si algún funcionario público está en juicio en los casos relacionados con terremotos.

En enero, Human Rights Watch y Asamblea de Ciudadanos, un grupo de derechos turco, presentaron solicitudes en docenas de jurisdicciones para obtener información sobre cuántas solicitudes se habían hecho para investigar a funcionarios públicos y cuántas se habían concedido. Sus consultas revelaron cuatro instancias en las que las decisiones estaban pendientes y tres en las que se había concedido permiso para investigar, aunque dos de ellas habían sido apeladas, dijeron los grupos en un informe el mes pasado.

La mayoría de las jurisdicciones declinaron responder, citando regulaciones de confidencialidad.

Esto disminuye las posibilidades de una verdadera rendición de cuentas, dijo la Sra. Sinclair-Webb.

“Los hechos completos realmente no están ahí para ser examinados si los funcionarios públicos se dejan fuera de la ecuación”, dijo.

Renaissance Residence se alzó en un terreno agrícola convertido cerca de la antigua ciudad de Antakya durante un auge de construcción que barría la zona en la década de 2010, impulsado por los planes del líder de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para el desarrollo y el crecimiento económico. Para cuando llegaron los residentes en 2013, las tres torres de apartamentos, unidas superficialmente para parecer como un edificio largo y delgado, se cernían sobre el campo.

El complejo estaba dirigido a la creciente clase media de la zona, con una piscina, estacionamiento subterráneo y un vestíbulo diseñado para imitar el de un hotel. Muchos de los primeros ocupantes se consideraban afortunados de vivir allí.

Pero la investigación de The Times encontró que, a pesar de su aire de glamour, Renaissance estaba plagado de opciones de diseño arriesgadas que estaban concretadas con supervisión mínima, dejando la estructura mal preparada para resistir un terremoto poderoso.

El primer terremoto de tal magnitud golpeó el año pasado, con una magnitud de 7,8, seguido por un segundo temblor poderoso horas después. El primer terremoto hizo que el piso de Renaissance fallara, haciendo que el edificio se inclinara y destruyera muchas vidas de sus residentes.

Cemile Incili, de 59 años, una agente inmobiliaria que asistió a la audiencia el jueves, dijo que había sobrevivido al colapso con algunas lesiones pero que había podido escuchar a su sobrino atrapado en los escombros.

“Tía, no puedo respirar”, lo recordó diciendo.

Su cuerpo, y el de una hermana de la Sra. Incili, nunca fueron recuperados de los escombros. Ella asume que están muertos.

Esperaba que el juicio significara largas condenas para los hombres que construyeron Renaissance así como para los funcionarios que permitieron que el edificio se levantara.

“El estado no protegió nuestras vidas ni nuestra propiedad”, dijo.

Los documentos judiciales dicen que se ha identificado a 269 personas como fallecidas en el edificio y que otras 46 siguen desaparecidas y se presume que están muertas.

Los fiscales han acusado a los ocho acusados de negligencia consciente que causó múltiples muertes y lesiones. Si son condenados, podrían enfrentar hasta 22 años de prisión.

Los fiscales han acusado a los contratistas que construyeron Renaissance de no seguir los códigos de construcción vigentes en ese momento, de usar materiales de calidad inferior y de no asegurarse de que la estructura fuera sólida. Han acusado a los inspectores, que trabajaban para una empresa privada contratada por los contratistas, de no detectar fallas que debían haber sido reportadas a las autoridades.

El contratista que era el arquitecto principal de la empresa constructora, Mehmet Yasar Coskun, dijo al tribunal el jueves que rechazaba las acusaciones. Culpo el colapso a la fuerza excepcional del temblor del terremoto en el lugar.

“Dado que la base del edificio era sólida, la onda lo demolió desde el punto más débil que pudo encontrar, el piso bajo”, dijo. “Es una situación atípica”.

Otros acusados también dijeron que habían seguido todas las regulaciones necesarias y atribuyeron el colapso a la fuerza del terremoto.

Sus argumentos no lograron convencer a los sobrevivientes que asistieron a la audiencia.

Hafize Acikgoz, de 42 años, logró salir de Renaissance con vida pero perdió a su esposo y tres hijos, de 16, 21 y 23 años.

“Soy la única que queda”, dijo, secándose las lágrimas. “Nada puede calmar mi dolor y nada puede devolverlos”.

Aún así, esperaba que los acusados recibieran las sentencias más largas posibles.

“¿No deberían haberse construido esos edificios considerando la vida de las personas?”, se preguntó.

Beril Eski contribuyó con reportes desde Estambul.