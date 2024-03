Francia vota sobre la propuesta de convertir el aborto en un derecho constitucional

Se espera que los legisladores franceses aprueben una medida el lunes que convertiría a Francia en el primer país del mundo en consagrar explícitamente el acceso al aborto en su Constitución.

La enmienda constitucional requiere la aprobación de tres quintos de los legisladores reunidos de ambas cámaras del Parlamento para ser aprobada. Pero dado que el 90 por ciento de los legisladores apoyaron la medida en votos anteriores, la votación se considera ampliamente como una formalidad antes de una celebración en el regio entorno del Palacio de Versalles, donde se lleva a cabo la sesión conjunta del Parlamento.

La enmienda declararía el aborto como una “libertad garantizada” supervisada por las leyes del Parlamento. Eso significa que los futuros gobiernos no podrían “modificar drásticamente” las leyes actuales que financian el aborto para las mujeres que lo deseen, hasta las 14 semanas de embarazo, según el ministro de Justicia francés, Éric Dupond-Moretti.

El impulso para el cambio fue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular Roe v. Wade en 2022. Pero también refleja el amplio apoyo al aborto en Francia, construido a lo largo de los años, y una exitosa campaña de un grupo de activistas feministas y legisladores.

“Estamos diciendo hoy, no vemos una sociedad democrática sin el derecho al aborto, que no es un accesorio, sino el núcleo de nuestra sociedad”, dijo Mélanie Vogel, senadora del Partido Verde que fue una fuerza importante detrás del proyecto de ley. “Ya no somos Francia sin el derecho al aborto”.

Hablando en una entrevista, la Sra. Vogel dijo: “Quiero enviar un mensaje a las feministas fuera de Francia. Todos me dijeron hace un año que era imposible.” Agregó: “Nada es imposible cuando movilizas a la sociedad”.

El gobierno de la ciudad de París ha instalado una pantalla en la plaza del Trocadéro — junto al edificio donde miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 — para transmitir en vivo una “victoria histórica para los derechos de las mujeres”.

La Conferencia de Obispos, representante de la Iglesia Católica en Francia, se opuso a la enmienda, al igual que grupos activistas antiaborto. Pero en un país donde las convocatorias a protestas regularmente reúnen a cientos de miles de personas en las calles, la oposición fue notablemente escasa.

Si el día transcurre como se espera, Francia se convertirá en el primer país del mundo en consagrar explícitamente el acceso al aborto en su Constitución, según cinco expertos constitucionales.

“No se trata de declaraciones sobre elecciones reproductivas o el derecho a tener hijos; es un lenguaje muy diferente cuando se habla de acceso al aborto”, dijo Anna Sledzinska-Simon, profesora de constituciones comparadas y derecho de los derechos humanos en la Universidad de Wroclaw, en Polonia. “Los franceses lo están llamando por su nombre — eso es crucial.” Agregó: “El mundo entero está observando”.

La enmienda también amplía el molde fundamental del texto constitucional del país, escrito por hombres para hombres, ignorando su dependencia de las mujeres, señalan los expertos constitucionales.

“Es un gran hito, porque va a la raíz misma de esta idea de que las constituciones se trataban de la autonomía de los hombres”, dijo Ruth Rubio-Marín, autora de un libro sobre género y constituciones. “El papel de las mujeres como ciudadanas se esencializó y definió como criadoras y cuidadoras”, dijo. “Eso se dejó de lado. Simplemente se asumió como parte de esta sociedad moderna que se estaba construyendo”.

Otras constituciones, particularmente en democracias más jóvenes como Ecuador, han ampliado su alcance para incluir cosas como el apoyo a la atención y la división equitativa del trabajo doméstico. Pero a menudo siguen siendo más aspiracionales que efectivas, dijo la Sra. Rubio-Marín, quien imparte clases de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla, en España.

“Que esto esté ocurriendo en el viejo mundo, en una democracia estable donde se toma en serio la Constitución — en ese sentido, es histórico”, dijo.

Francia despenalizó el aborto en 1975, con una ley temporal que ofrecía acceso limitado a servicios de salud para interrumpir el embarazo. Desde entonces, la ley se ha vuelto permanente y se ha ampliado continuamente hasta el punto de ser considerada una de las más liberales de Europa. Eso incluye el derecho a abortos totalmente financiados para mujeres y menores, hasta las 14 semanas de embarazo, a pedido y sin período de espera ni sesiones de asesoramiento obligatorias.

Los abortos más tardíos se permiten si el embarazo se considera un riesgo para la salud física o psicológica de la mujer o si el feto presenta ciertas anomalías.

Después de que estalló la pandemia de Covid, Francia se aseguró rápidamente de que las mujeres que desearan abortar pudieran recibir consultas médicas de forma virtual, dijo Laura Rahm, investigadora de la Universidad de Europa Central en Viena, que examinó el acceso al aborto en Francia para un estudio europeo de cinco años.

“Un sistema siempre brilla o se resquebraja cuando se pone bajo presión”, dijo. El sistema francés claramente brilló, dijo.

Sin embargo, estudios muestran que el 17 por ciento de las mujeres viajan fuera de sus regiones —llamadas departamentos en Francia— para recibir servicios de aborto, a veces debido a una creciente escasez de instalaciones médicas localmente.

Y aunque la ley establece que las mujeres deben tener la opción de abortos médicos o quirúrgicos, en la práctica eso no siempre se cumple, dijo Sarah Durocher, copresidenta nacional de Le Planning Familial, un equivalente francés de Planned Parenthood.

Incluir la “libertad garantizada” de tener un aborto en la Constitución significa que eso tendrá que cambiar, dijo.

“Esto dará lugar a otras cosas”, dijo la Sra. Durocher, señalando que 130 centros que ofrecen abortos han cerrado en Francia en la última década. “Por ejemplo, políticas reales para que haya un acceso efectivo al aborto.”

A pesar de la nueva enmienda, las feministas francesas dicen que Francia sigue siendo una sociedad dominada por hombres donde persiste el sexismo.

Pero a diferencia de los Estados Unidos, el tema del aborto en Francia no es políticamente controvertido y altamente divisivo. Más bien, la mayoría de los franceses creen que el aborto es un servicio básico de salud pública y un derecho de la mujer. Una encuesta reciente en 29 países mostró el mayor apoyo al aborto legalizado en Francia en el mundo después de Suecia.

Sin embargo, los intentos de incluir el aborto en la Constitución fallaron antes de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular Roe v. Wade. La medida llevó a los legisladores franceses a proteger el aborto, presentando múltiples proyectos de ley en cuestión de meses. El año pasado, el gobierno presentó su propio proyecto de ley que lo consagra en la Constitución.

Los legisladores trabajaron con organizaciones feministas para construir una campaña de presión que llegó hasta los hogares de los políticos. Un senador le dijo al periódico Parisien que las mujeres de su familia, incluida su pareja, estaban tan enojadas porque había votado en contra del cambio la primera vez, que decidió no hacerlo de nuevo.

Sin embargo, la semana pasada, los miembros de esa coalición estaban preocupados de que el Senado, dominado por conservadores, pudiera descarrilar la enmienda. En cambio, votaron 267 a 50 a favor de ella.

“Logramos crear este ambiente, en el que si votabas en contra de este cambio, significaba que querías mantener el derecho como legislador a potencialmente prohibir el aborto en el futuro”, dijo la Sra. Vogel. “Así que si no estabas en contra del aborto, no tenías razón para no votar a favor”.

Añadió: “Esa narrativa penetró en la sociedad”.

Ségolène Le Stradic contribuyó con este reportaje.