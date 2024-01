Francia está finalizando un acuerdo de seguridad con Ucrania – MacronFrancia está finalizando un acuerdo de seguridad con Ucrania – Macron

Francia está cerca de completar un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania, siguiendo el ejemplo del Reino Unido, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en el Foro Económico Mundial en Davos el 17 de enero.

Él enfatizó que dicho acuerdo serviría como un medio para “ejercer presión” sobre el dictador ruso Vladimir Putin.

Macron agregó que hay una fuerte coordinación entre Ucrania y los miembros de la OTAN, lo que ha llevado a la propuesta de firmar acuerdos bilaterales con algunos miembros clave de la alianza. Estos acuerdos garantizarían la seguridad de Ucrania y no dependerían de la membresía en la OTAN.

“El primer ministro [Rishi] Sunak viajó [a Kiev] hace unos días y firmó un acuerdo similar”, dijo Macron. “Estamos completando nuestro trabajo en un acuerdo similar con Ucrania”.

El 12 de enero, el Reino Unido y Ucrania firmaron un acuerdo de seguridad de diez años.

Londres intercambiará inteligencia con Kiev, ayudará con la ciberseguridad, la formación militar y desarrollará la cooperación mutua en defensa industrial.

El acuerdo también compromete al Reino Unido a consultar con Ucrania en caso de que Rusia lance otro ataque y a proporcionar asistencia de seguridad “rápida y sostenida”.

El 29 de noviembre de 2023, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Anne-Claire Legendre, declaró que Francia tiene la intención de concluir un acuerdo de seguridad bilateral con Ucrania a principios de 2024.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine