Fracaso de comunicación: Apple corta la aplicación de mensajería Beeper Mini para Android

Una nueva aplicación de mensajería, Beeper Mini, que permitía a los usuarios ejecutar la aplicación iMessage en teléfonos Android, parece que ya no está funcionando. ¿La causa? Apple la deshabilitó, según varios informes y fuentes, incluidos comentarios en Reddit.

¿Pero no deberían las aplicaciones de mensajería funcionar como unidades familiares sólidas y abiertas, permitiéndote participar en conversaciones, descubrir cuándo es la próxima fiesta familiar o incluso darte información importante sobre qué comprarle a un extraño tío abuelo que no has visto en años para su 89 cumpleaños? Y no importa qué tipo de persona seas (un miembro de la familia o amigo de Apple iPhone o un miembro de la familia o amigo de Android), ¿no deberías poder comunicarte entre ustedes a través de estas aplicaciones de mensajería? Esa era la esperanza, al menos, cuando la aplicación Beeper Mini se lanzó a principios de esta semana, que proporcionaba una forma segura de ejecutar la aplicación iMessage en teléfonos Android, siempre que estuvieras dispuesto a pagar una tarifa de suscripción. (Había una prueba gratuita de 7 días y luego una tarifa de suscripción de $1.99/mes).

Sin embargo, como declaró el actor Strother Martin en la clásica película Cool Hand Luke, ahora parece que “lo que tenemos aquí es un fracaso para comunicarnos”. Y así, el sueño de los teléfonos Android de obtener burbujas azules de texto ha terminado.

La base de esta aplicación provino de un estudiante de secundaria que formó el inicio de la aplicación con solo 16 años, según The Verge, y luego fue convertida en una aplicación disponible para Android por el CEO de Beeper, Eric Migicovsky. Esencialmente, el equipo de Beeper pudo utilizar la ingeniería inversa para producir la aplicación, que te permitía usarla sin ni siquiera tener un ID de Apple.

Uno de los aspectos decepcionantes es que había algo bastante inventivo en el enfoque de Beeper Mini: Como informamos a principios de esta semana, “A diferencia de la aplicación Nothing y los intentos anteriores de Beeper, la solución que utiliza esta aplicación está dentro de la aplicación. Su cuenta todavía está registrada a usted y se envía desde el teléfono Android a los servidores de Apple sin que Beeper lo toque”.

También es una lástima que hubiera algo muy elegante en muchos aspectos de la aplicación. Para empezar, como informamos anteriormente, “la configuración es increíblemente fácil… Podrás usar la aplicación Beeper Mini para hacer todo lo nativo de iMessage en iPhone, incluyendo reaccionar a mensajes, enviar imágenes de alta calidad, participar en chats grupales e incluso editar burbujas azules”.

Nos aseguraremos de actualizar esta y otras historias si hay desarrollos adicionales en esta historia.