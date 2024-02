Foto viral que pretende mostrar las banderas de Israel prominentemente exhibidas en la Cámara del Parlamento del Reino Unido. Aquí está la verdad.

Reclamo:

Una imagen muestra de manera auténtica banderas israelíes por toda la cámara del parlamento del Reino Unido.

Clasificación:

Falso

La larga y a menudo sangrienta disputa israelí-palestina estalló en una guerra candente el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo palestino militante Hamas lanzó un ataque mortal contra Israel y Israel respondió bombardeando la Franja de Gaza. Reportes indican que en los primeros dos meses de la guerra murieron más de 20,000 personas, la gran mayoría de ellas palestinas. La violencia está impulsada por hostilidades mutuas y ambiciones territoriales que se remontan a más de un siglo. Internet se ha convertido en el frente no oficial de esa guerra y está lleno de desinformación, a la que Snopes se dedica a refutar con hechos y contexto. Puedes ayudar. Lee las últimas comprobaciones de hechos. Presenta reclamos cuestionables. Conviértete en miembro de Snopes para apoyar nuestro trabajo. Apreciamos tu participación y tus comentarios.

El 22 de febrero de 2024, una fotografía de la cámara de la Casa de los Comunes del Reino Unido cubierta con banderas israelíes se volvió viral. La imagen se propagó un día después de que el Parlamento estallara en caos en medio de un debate sobre si pedir un alto el fuego en Gaza.

La imagen se publicó junto con la leyenda “Parlamento del Reino Unido anoche”.

La imagen anterior es falsa, ya que consiste en una fotografía real del Parlamento del Reino Unido en sesión editada digitalmente para agregar múltiples instancias de la misma imagen de una bandera israelí.

La fotografía original y sin alteraciones de los procedimientos parlamentarios se tomó en 2022. Mostraba una sesión en la Cámara de los Comunes con el recién nombrado Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, hablando en la parte inferior derecha. También se ve a un hombre de pie con las piernas cruzadas en la parte superior central del marco. La foto está disponible en Alamy, una agencia de fotografía de stock (que afirma que se publicó por primera vez el 2 de noviembre de 2022) y también ha sido publicada por The Guardian y en el sitio web oficial del Parlamento el 18 de noviembre de 2022.

La sesión parlamentaria a la que se refería la publicación en X tenía un aspecto muy diferente. Al Jazeera publicó una imagen de Reuters de los procedimientos del 21 de febrero de 2024 con la leyenda: “El portavoz Lindsay Hoyle regresó a la Cámara de los Comunes para disculparse después de causar controversia al permitir que una enmienda laborista sobre un alto el fuego en Gaza siguiera adelante.” Los miembros del Parlamento presentes en la sesión del 21 de febrero también estaban vestidos de manera diferente a los que aparecían en la imagen editada.

Parece que la imagen se compartió como una crítica al debate sobre un alto el fuego en Gaza. Los procedimientos se calentaron tanto, al parecer, que docenas de legisladores salieron enfurecidos y los tres partidos más grandes, el Partido Nacional Escocés, el Partido Laborista y los Conservadores, buscaron superarse entre sí. Mientras que el SNP presentó la moción para pedir un alto el fuego inmediato, el Laborismo y los Conservadores, que han respaldado a Israel en el pasado, propusieron enmiendas con condiciones que dijeron debían cumplirse para hacer una pausa en los combates. Una enmienda del Partido Laborista salió adelante, pero en última instancia, no se votó sobre la moción original del SNP.

