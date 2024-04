FlyArystan recibe AOC de la Administración de Aviación de Kazajistán 

Modo oscuro/claro

(03/04/24)

FlyArystan, la aerolínea de bajo costo de Air Astana

ha recibido su Certificado de Operador Aéreo (AOC) de la

Administración de Aviación de Kazajistán (AAK).

El AOC emitido el 1 de abril de 2024 sigue a un

extenso proceso de auditoría y examen por parte de la AAK y

demuestra la adherencia de FlyArystan tanto a la legislación

nacional de aviación como a los estándares operativos internacionales.

Desde su lanzamiento

en 2019, FlyArystan ha operado bajo el AOC de Air Astana.

FlyArystan A320 preparándose para despegar de ALA. Imagen de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

Bajo

su propio AOC, FlyArystan podrá alinear sus operaciones de manera más

efectiva con su modelo de aerolínea de bajo costo y buscar oportunidades de

crecimiento adicionales. FlyArystan sigue siendo una subsidiaria propiedad

del grupo, el más grande en Asia Central y en la región del Cáucaso en cuanto a ingresos y tamaño de flota.

Un AOC separado también permitirá a FlyArystan

recibir su propio código IATA, lo que a su vez le permitirá expandir

su distribución a nivel global y asociarse con otras aerolíneas.

“El

Grupo Air Astana comprende dos marcas de aerolíneas diferenciadas y complementarias”, dijo Peter Foster, CEO del Grupo Air Astana. “Desde su lanzamiento hace cinco años, FlyArystan se ha convertido en el líder del mercado en Kazajistán al mismo tiempo que estimula el mercado, proporcionando 3.6 millones de pasajeros con viajes aéreos de bajo costo en 2023 y expandiendo la flota de cuatro a 18 aviones, con seis más que se entregarán en 2024. Ahora es el momento adecuado para que FlyArystan obtenga su propio certificado de operador, reflejando el aumento de tamaño y complejidad operativa de la aerolínea. Proporciona el marco regulatorio para que FlyArystan continúe creciendo mientras persigue oportunidades de expansión internacional.”

El grupo está listado en la Bolsa de Valores de Kazajistán, la Bolsa de Valores Internacional de Astana y la Bolsa de Valores de Londres.

Ver también:

Taxis Eléctricos en el Aeropuerto de Almaty en Kazajistán – Entrevista en vídeo HD con el cofundador, Auez Tulegenov.

Últimas

entrevistas en vídeo exclusivas: 9 Entrevistas en vídeo HD de Routes Asia 2024 en Langkawi, Malasia;

Standard abrirá residencias en Hua Hin y Phuket, Tailandia; Entrevista en vídeo con Amar Lalvani, Presidente Ejecutivo;

9 Entrevistas en vídeo exclusivas de ASEAN Tourism Forum

2024 en Vientiane, Laos;

8 Conferencias de prensa de organismos de turismo nacionales en ASEAN Tourism Forum 2024 en

Vientiane, Laos;

13 Entrevistas en vídeo HD de World Travel

Market 2023 en Londres, Inglaterra;

5 Entrevistas en vídeo HD de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia;

15 Entrevistas en vídeo HD de Routes World 2023 en Estambul, Turquía; y

Taxis Eléctricos en el Aeropuerto de Almaty (ALA) en Kazajistán – Entrevista en vídeo HD con el CEO.



Titulares:



Aviación: Demanda internacional de pasajeros aumenta un 26.3%; Aerolíneas de Asia Pacífico reportan un aumento del 53.2%

Demanda internacional de carga aérea aumenta un 12.4% en febrero de 2024; la capacidad aumenta un 16%

Grupo L’Occitane nombra a Green Yip como Director Regional – Travel Retail Asia Pacífico

Le Bristol Paris nombra a Arnaud Faye como Chef Ejecutivo

Chris Kemlo nombrado Gerente General del Hotel Calile en Brisbane, Australia

Sabre Space Realizará Roadshow en Delhi y Mumbai, India

Malaysia Airlines e IndiGo firmarán acuerdo de código compartido

Accor amplía su cartera con 22 hoteles en Japón

Hong Kong Airlines reanuda vuelos a Kagoshima, Japón

FlyArystan recibe AOC de la Administración de Aviación de Kazajistán

Marriott abre resort en la isla Perhentian Keci en Terengganu, Malasia

AirAsia Malaysia reanuda vuelos Kuching – Penang y Kota Kinabalu – Penang

Estadio de Hong Kong se prepara para los Últimos Sevens; los aficionados internacionales compran más del 40% de las entradas

ExecuJet abre nueva instalación de MRO en el aeropuerto Subang cerca de Kuala Lumpur, Malasia

Michelle Freyre se une a la Junta Directiva de United Airlines’

Lloyd’s Inn Kuala Lumpur abrirá el 1 de abril

Korean Air presenta nuevos uniformes para Mantenimiento, Aeroespacial, Carga y Manejo en Tierra

SalamAir lanzará vuelos entre Mascate y Tirana, Albania

IHG presenta nuevos prototipos de Staybridge, Candlewood y Atwell Suites en EE. UU.

DHL Aviation amplía asociación con Worldwide Flight Services en Francia

United Airlines instala compartimentos superiores más grandes en su flota de Embraer E175

No todos quieren usar una app; Bonza mejora las opciones de reserva con un sitio web

Amadeus expande Travel4Impact Globalmente; Las solicitudes están abiertas hasta el 30 de abril

Aerolíneas de Asia Pacífico transportaron 27 millones de pasajeros internacionales en febrero; la demanda de carga aumentó un 10.2%

Aris Maroulis se une a TUMI como Vicepresidente de Asia-Pacífico y Medio Oriente

AirAsia Malaysia reanudará vuelos entre Kuala Lumpur y Vientiane, Laos

El primer Courtyard by Marriott en Australia Occidental abre en Murdoch, Perth

Qantas nombra a Nick McGlynn como Vicepresidente Ejecutivo – Asia

HotelREZ renueva asociación con Sabre Hospitality

Marlon Abeyakoon nombrado Gerente General del Hotel NH Collection Maldives Havodda

Amex GBT firma acuerdo para comprar CWT

Korean Air conecta sistema de reserva de carga con DHL Global Forwarding

Sean Seah regresa a Langham como Vicepresidente Senior – Estrategia, Tecnología e Innovación

Radisson apunta a tener 25 hoteles en Marruecos para 2030; Expande el rol de Erwan Garnier

Airbus mejorará capacidades de ciberseguridad con adquisición de Infodas

Mandarin Oriental Exclusive Homes agrega un castillo de 16 habitaciones en Francia a su colección

Korean Air ordenará 33 aviones Airbus A350

AAPA organizará Conferencia de Seguridad de Turbopropulsores en Kuala Lumpur, Malasia

Nassau, Bahamas será sede de Routes Americas 2025 en febrero

FlyAngola nombra a APG como GSA offline en Portugal

AirAsia Cambodia se prepara para despegar

Alex Schellenberger se une a Mandarin Oriental como Vicepresidente Senior de Marca

Ethiopian Airlines inaugura instalaciones de logística de comercio electrónico en el Aeropuerto Bole Addis Ababa

Routes Americas 2024 tendrá lugar en Bogotá, Colombia

Air Botswana nombra a APG como GSA en 16 mercados

Korean Air reanudará más vuelos; aumentará servicios a destinos seleccionados

WestJet nombra a APG como representante en Corea del Sur; la aerolínea lanzará vuelos YYC-ICN en mayo

Courtyard by Marriott Hotel abre en Fukui, Japón

Rolls-Royce expandirá capacidad para construcción y servicios de motores en el Reino Unido y Alemania

United Airlines lanzará vuelos entre Los Ángeles y Shanghái; aumentará el servicio LAX – HKG

Nueve Entrevistas en vídeo exclusivas VIPs en ASEAN Tourism Forum 2024 en Vientiane, Laos

Ocho Conferencias de prensa de OMT en el ASEAN Tourism Forum 2024 en Vientiane, Laos

Trece Entrevistas en vídeo exclusivas HD de World Travel Market 2023 en Londres, Inglaterra

Cinco Entrevistas en vídeo exclusivas de APG World Connect 2023 en Mónaco, Francia

Quince Entrevistas en vídeo exclusivas de Routes World 2023 en Estambul, Turquía

Taxis eléctricos en el Aeropuerto de Almaty en Kazajistán – Entrevista en vídeo con el cofundador

Imágenes del Concurso de Belleza Transgénero Miss International Queen 2023 en Pattaya, Tailandia

Entrevistas en vídeo exclusivas con 17 concursantes de Miss International Queen 2023

Viviendo con un ojo – Seis años después por Steven Howard

Videos y entrevistas en HD

Podcasts de Entrevistas en vídeo en HD

Feed RSS – Noticias de la Industria de Viajes

Ticker – Noticias de la Industria de Viajes

Archivo de Noticias de la Industria de Viajes

Ferias comerciales de viajes

Galerías de imágenes de alta resolución

Travel News Asia – Últimas noticias de la industria de viajes

Main Article