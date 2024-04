Fireball Valiente: Enfrenta al Crítico: Edición Ian Betteridge

Viernes, 19 de abril de 2024

Ian Betteridge, citando al que escribe estas líneas sobre el seguimiento no consensuado en 2020 y luego mi pieza de ayer sobre la opinión emitida por el EDPB en contra del modelo “Paga o Acepta” de Meta en la UE:

Me pregunto qué hizo que la actitud de John pasara de “ninguna acción que Apple pueda tomar contra la industria del seguimiento es demasiado fuerte” a defender el “derecho” de Facebook de elegir cómo invade la privacidad de las personas. ¿O está sugiriendo que una empresa privada tiene derecho a defender la privacidad de las personas, pero los gobiernos no?

He visto un poco de resistencia en esta línea recientemente, más o menos preguntando: ¿Cómo es que estaba en contra del seguimiento de Meta pero ahora parezco a favor? Sin embargo, no veo ninguna contradicción o cambio en mi posición. Lo único que cambiaría en el artículo de 2020 que cita Betteridge es esta frase, que Betteridge enfatiza: “Ninguna acción que Apple pueda tomar contra la industria del seguimiento es demasiado fuerte”. Debería haber insertado un adjetivo antes de “seguimiento” — me opongo al seguimiento no consensuado, especialmente al seguimiento que es francamente furtivo. No al seguimiento en sí mismo.

Esa es la razón por la que sigo siendo un firme defensor de la Transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple, y considero que es un éxito. Apple no prohibió el uso del IDFA para seguimiento entre aplicaciones, y fue correcto no hacerlo. Simplemente ahora requieren consentimiento. Si hubiera creído que todo seguimiento era ipso facto incorrecto, me habría opuesto a la ATT argumentando que ofrece la opción de “Permitir”.

También en 2020, cité a Steve Jobs sobre privacidad:

La privacidad significa que las personas saben a qué se están inscribiendo, en un lenguaje claro y repetidamente. Eso es lo que significa. Soy un optimista, creo que la gente es inteligente. Y algunas personas quieren compartir más datos que otras. Pregúntenles. Pregúntenles cada vez. Hagan que les digan que dejen de preguntarles si se cansan de que les pregunten. Háganles saber exactamente qué van a hacer con sus datos.

Eso es lo que hace ATT. Y eso es lo que hace el modelo “Paga o Acepta” de Meta en la UE. Ofrece a los usuarios una opción clara y justa: Usar Facebook e Instagram de forma gratuita con anuncios dirigidos, o pagar una tarifa mensual razonable por una experiencia sin anuncios. Nada menos que Margrethe Vestager misma, en 2018, estaba entusiasmada con esta idea:

Mi preocupación es más si tomamos las decisiones correctas. Me gustaría tener un Facebook en el que pagara una tarifa cada mes, pero no tendría seguimiento y publicidad y todos los beneficios de privacidad. Es un pensamiento provocador después de todo el escándalo de Facebook. Este mercado no se está explorando.

Ahora Meta está “explorando” ese mercado, pero la Comisión Europea no está contenta con los resultados, ya que resulta que cuando se da la elección clara, la abrumadora mayoría de los ciudadanos de la UE prefieren utilizar las plataformas de Meta de forma gratuita con anuncios dirigidos.

Los mejores aspectos de las leyes de privacidad digital de la UE son aquellos que dan a las personas el derecho a saber qué datos se están recopilando, dónde se están almacenando, con quién se están compartiendo, etc. Eso es fantástico. Pero el peor aspecto es el paternalismo. La UE tiene razón al exigir que los usuarios proporcionen su consentimiento antes de ser rastreados en diferentes propiedades. Y Apple tiene razón al proteger los identificadores únicos del IDFA detrás de una alerta obligatoria de consentimiento “Pedir a la aplicación que no rastree / Permitir”. Pero Jobs también tenía razón: las personas son inteligentes y pueden — y deberían poder — tomar sus propias decisiones. Y muchas personas se sienten más cómodas compartiendo datos que otras. Los fanáticos de la privacidad que lideran esta cruzada en la UE no creen que las personas sean inteligentes y no creen que se les deba confiar la toma de estas decisiones.

No me gusta Meta como empresa. Si una corporación puede ser desagradable, Meta lo es. Y han hecho muchas cosas espeluznantes a lo largo de los años, y durante mucho tiempo actuaron claramente como si tuvieran derecho a rastrear todo lo que pudieran hacer técnicamente. Sospecho que pensaron que si pedían consentimiento, o dejaban claro qué y cómo rastreaban, los usuarios se rebelarían. Pero resulta que miles de millones de personas que disfrutan de las plataformas de Meta están bien con el acuerdo.

Claramente, para algunas personas, las transgresiones pasadas de Meta son imperdonables. Esa es la decisión de cada persona. Yo, soy partidario de la misericordia. Nuevamente, en general, no me gusta mucho la compañía. Pero Threads es bastante bueno. Y a veces, cuando entro ocasionalmente, Instagram todavía me hace sonreír. Está muy claro lo que estoy compartiendo con Meta cuando uso esas aplicaciones, y estoy bien con eso. Si no estás de acuerdo, no los uses. (Todavía no he creado una cuenta de la aplicación azul de Facebook, y todavía siento que no me he perdido de nada.)

Para resumir mi postura: El seguimiento es incorrecto cuando se hace sin consentimiento, y cuando los usuarios no tienen idea de qué se está rastreando o cómo se está utilizando. El seguimiento está bien cuando se hace con consentimiento, y los usuarios saben qué se está rastreando y cómo se está utilizando. La privacidad no significa no ser rastreado nunca. Significa no ser rastreado sin un claro consentimiento. Creo que Meta ahora está en gran medida, si no completamente, en el lado correcto de esto.

Es paternalista — incluso infantilizante — creer que los burócratas del gobierno deberían tomar estas decisiones fuera de las manos de los ciudadanos de la UE. Yo, confío en que las personas decidan por sí mismas. El régimen actual de la Comisión Europea claramente cree que todo seguimiento es incorrecto, independientemente del consentimiento. Esa es una creencia radical que no representa al público. El papel adecuado del gobierno es asegurar que las personas puedan tomar decisiones informadas y que tengan control sobre sus propios datos. Eso es lo que pensé hace cuatro años, y es lo que pienso ahora.