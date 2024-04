Por qué la acción de Meta Platforms se desplomó el viernes

Una de las funciones más útiles del sitio principal de Meta Platforms (NASDAQ: META), Facebook, es su servicio de mensajería. Por lo tanto, no sorprendió que el precio de las acciones de la compañía cayera al enterarse de que su mensajería ya no estará disponible como una aplicación independiente en un mercado móvil importante en China. Las acciones de Meta cerraron el viernes con una caída de más del 4% en precio, lo que fue un desplome mucho más pronunciado que la caída del 0.9% del índice S&P 500.

Facebook Messenger eliminado de la App Store en China

Antes de la apertura del mercado, The Wall Street Journal informó que un grupo de aplicaciones de mensajería populares fueron eliminadas de la App Store de Apple ese día. Esto incluyó a Facebook Messenger, además de Telegram y Signal. El fabricante del iPhone dijo que esto se hizo a pedido, citando razones algo vagas de “preocupaciones de seguridad nacional”.

El Journal citó a un portavoz no identificado de Apple diciendo que “Estamos obligados a seguir las leyes en los países donde operamos, incluso cuando no estamos de acuerdo”.

Facebook Messenger, Telegram y Signal son inaccesibles detrás de la llamada Gran Muralla China erigida por el gobierno chino. Sin embargo, es común que las personas en el país encuentren formas de sortear tales restricciones, y las aplicaciones de mensajería son populares. Las autoridades del país históricamente han sido sospechosas de estas aplicaciones, ya que las consideran conductos de material desfavorable o incluso amenazante para el gobierno.

Siempre hay una manera

La eliminación de Facebook Messenger no significa necesariamente la eliminación de Facebook de la sociedad china. Como siempre hacen, los usuarios en el enorme país asiático encontrarán una forma de conectarse con las redes sociales, y si tienen cuentas de Facebook, probablemente seguirán usándolas de alguna manera, incluso sin Messenger. No creo que la repentina prohibición de la App Store represente una gran amenaza para el negocio de Meta.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Eric Volkman tiene posiciones en Apple y Meta Platforms. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple y Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Por qué las acciones de Meta Platforms cayeron el viernes fue publicado originalmente por The Motley Fool