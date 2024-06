Finland sorprendida por apuñalamientos sospechosos de ‘racismo’

Ciudadanos nacidos en el extranjero en la ciudad de Oulu, en el norte de Finlandia, han dicho que se sienten inseguros después de dos apuñalamientos que la policía sospecha que podrían haber sido motivados por razones raciales. Los ataques tuvieron lugar en el centro comercial principal de Oulu durante el transcurso de una semana. El primer ataque ocurrió el 13 de junio, cuando un hombre local de 33 años – un ex miembro del grupo neonazi prohibido Movimiento de Resistencia Nórdico – presuntamente atacó a un niño de 12 años de herencia extranjera, y también intentó atacar a un niño de 14 años. El menor está siendo tratado actualmente en el hospital por lesiones graves. Un segundo ataque ocurrió en el mismo lugar el 18 de junio, cuando un hombre con antecedentes extranjeros fue presuntamente apuñalado por un joven de 15 años. La policía de Oulu dijo que la información preliminar sugería que el ataque también fue racialmente motivado y una imitación del primer apuñalamiento. Los ataques han causado conmoción en toda Finlandia y han provocado una amplia condena por parte de los políticos. “No hay lugar para el racismo o la violencia racista en Finlandia”, afirmó el presidente Alexander Stubb en una publicación en X. El primer ministro Petteri Orpo describió los ataques y sus “posibles motivos racistas” como “repugnantes”. Los Demócratas Sociales de la oposición han propuesto un debate urgente en el Parlamento Finlandés para discutir la violencia de extrema derecha. Todos los partidos parlamentarios, excepto el partido de extrema derecha Finlandeses, han respaldado la iniciativa. Oulu, con una población de poco más de 200,000 habitantes, es un centro tecnológico a 170 km al sur del Círculo Polar Ártico. Aunque el número de delitos de odio registrados en Finlandia ha aumentado en los últimos años, los ataques violentos son extremadamente raros. “Estos casos son terribles”, dijo el alcalde de Oulu, Ari Alatossava, a la BBC. “Han ocurrido en un espacio público y a plena luz del día, esta es una situación nueva para nosotros”. Samina Kazi-Prat, de 29 años, una estudiante de doctorado en la Universidad de Oulu, se mudó a Finlandia desde la India en 2018. Dice que la seguridad de la ciudad fue una de las principales razones por las que decidió vivir allí. “Solía caminar sola por la noche sin preocuparme por correr peligro. Luego, de repente, tenemos dos apuñalamientos en el centro de la ciudad”, dijo. “Ahora estoy pensando: tengo que tener cuidado y estar atenta a mi entorno”. Ms. Kazi-Prat dijo que no ha encontrado racismo personalmente en su vida cotidiana en Oulu, pero ha notado que el racismo se ha vuelto más frecuente en las redes sociales en los últimos dos años. “El odio se ha vuelto más común y se expresa más abiertamente”, dijo. Una joven que se trasladó a Oulu desde Oriente Medio y quiso permanecer en el anonimato dijo que ha sido blanco de comentarios racistas en las redes sociales. Los apuñalamientos la han asustado. “Ahora he empezado a fijarme en quién camina detrás de mí en la calle”, dijo. “Oulu no es seguro ahora, especialmente para nosotros los extranjeros”. El alcalde Alatossava dijo que la presencia policial en el centro de la ciudad se ha incrementado y la ciudad ha reforzado los servicios de alcance para los ciudadanos con antecedentes migratorios.