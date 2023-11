Filipinas y Japón exploran pacto de defensa ante tensiones con China

(Bloomberg) — En medio de las crecientes tensiones con China por las aguas en disputa, Filipinas y Japón acordaron iniciar conversaciones sobre visitas militares mutuas y fortalecer los lazos de seguridad con Estados Unidos.

“A decision was made to start negotiations on a reciprocal access agreement and agreed to further strengthen trilateral cooperation among Japan, the United States and the Philippines,” dijo el primer ministro japonés, Fumio Kishida, durante una conferencia conjunta con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., el viernes.

Japón, un socio de defensa clave para Filipinas, también acordó proporcionar embarcaciones de patrulla y equipo de defensa para ayudar a mejorar las capacidades de aplicación de la ley marítima de Manila, según Kishida, quien se encuentra en la nación del sudeste asiático para una visita oficial de dos días.

“Compartimos las preocupaciones serias sobre la situación en el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional y consideramos que los intentos de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza son inaceptables”, dijo. Marcos dijo que el acuerdo propuesto de visitas de fuerzas con Japón será beneficioso tanto para “nuestros soldados de defensa y militares como para mantener la paz y la estabilidad en nuestra región”.

Japón también acordó proporcionar un radar de vigilancia costera a Filipinas bajo una subvención de asistencia oficial de seguridad recién lanzada por 600 millones de yenes ($4 millones), según los dos líderes. Ayudar a la Armada filipina a monitorear el Mar de China Meridional y el estrecho de Luzón será efectivo para garantizar la seguridad de las rutas marítimas que también son importantes para Japón, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tokio en un comunicado.

Las tensiones en el Mar de China Meridional se intensificaron este mes después de que las embarcaciones filipinas y chinas chocaran en dos ocasiones separadas cuando los buques filipinos estaban en una misión para entregar suministros a un puesto militar en Second Thomas Shoal.

Los barcos gubernamentales de Japón y China también intentan expulsarse mutuamente de las aguas alrededor de las islas en el Mar de China Oriental cerca de Taiwán, reclamadas por ambos países de manera regular.

El día antes de la visita de Kishida, Mitsubishi Electric Corp. y el Ministerio de Defensa de Japón anunciaron la entrega de la primera de cuatro unidades de radar a Filipinas bajo un contrato de 2020. La entrega marca la primera transferencia de este tipo de equipos de defensa producidos internamente desde que se relajaron las restricciones a su exportación en 2014. Japón también ha suministrado barcos a la guardia costera de Filipinas.

Hablando ante una sesión especial conjunta del Congreso filipino el sábado, Kishida mencionó el perdón a los criminales de guerra japoneses por parte del presidente de la nación del sudeste asiático en 1953, lo que allanó el camino para que ambos países construyeran relaciones amistosas después de la Segunda Guerra Mundial y las fortaleció en todos los niveles desde entonces.

Kishida, quien pronunció el primer discurso de un primer ministro japonés ante el Congreso filipino, dijo que la cooperación trilateral con Estados Unidos y Filipinas está en marcha para proteger la libertad de navegación en el Mar de China Meridional “gobernado por leyes y reglas, no por la fuerza”.

Japón está decidido a “liderar a la comunidad internacional hacia la cooperación en lugar de la división y el enfrentamiento, y defender la libertad y el estado de derecho a cualquier costo”, dijo Kishida, reiterando el compromiso de su país de defender una región Indo-Pacífica libre y abierta.

Kishida volará a Malasia el sábado, donde también buscará fortalecer los lazos de defensa, según los documentos distribuidos a los periodistas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

-Con la ayuda de Ditas Lopez e Ian Sayson.

(Adds Kishida's comments before Philippine Congress in 10th to 12th paragraphs)

