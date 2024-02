Familias de prisioneros de guerra protestan en la plaza Maidan Nezalezhnosti de Kyiv – foto

El domingo, se llevó a cabo la ya tradicional protesta Free Azov, organizada por las familias y amigos de los soldados ucranianos capturados, en la Plaza de la Independencia de Kiev.

Fuente: Suspilne, la radiodifusora pública de Ucrania; hromadske

Details: Los familiares y amigos de los soldados ucranianos capturados organizan protestas regulares para recordar a la gente que los defensores de Mariupol siguen en cautiverio.

Suspilne cita a una manifestante, Alisa Shumak, diciendo que el 20 de febrero se cumplirán 21 meses desde que su esposo fue capturado. Él es defensor de Mariupol y de la acería Azovstal.

“Fue capturado el 20 de mayo de 2022. Les prometieron garantías de vida y que los traerían de vuelta en 3-4 meses, pero lamentablemente todavía están allí,” dijo Alisa.

Alisa dijo que se sabe muy poco sobre las condiciones en las que viven los prisioneros. Ella está criando a su hijo, que tiene 2 años y 7 meses de edad. Tenía apenas 4 meses de edad la última vez que su padre lo vio.

“Papá, sueño con conocerte,” dice la pancarta traída por Olena y su hijo de 18 meses. Olena dijo que estaba embarazada de dos meses cuando comenzó la invasión a gran escala, y el padre de su hijo ni siquiera sabe que tiene un hijo.

Otra manifestante, Tetiana Vyshniak, está esperando a que su único hijo sea liberado del cautiverio. Dijo que no ha hablado con su hijo desde el 9 de mayo de 2022. Tetiana dijo que un compañero de armas de su hijo le dijo el año pasado que no lo había visto pero había escuchado su voz. No sabe dónde está su hijo ni cuál podría ser su estado de salud.

