Fallece a los 85 años Nijole Sadunaite, monja lituana que se opuso al gobierno soviético.

Nijole Sadunaite, una intrépida pero perdonadora monja católica romana y nacionalista lituana antisoViética que fue inspirada por el Papa Juan Pablo II y públicamente elogiada por el Presidente Ronald Reagan, falleció el 31 de marzo en Vilnius. Tenía 85 años.

Su muerte fue confirmada por la Hermana Gerarda Elena Suliauskaite, ganadora del Premio de la Libertad de la República de Lituania, premio que también fue otorgado a la Hermana Sadunaite en 2018 por su defensa de la democracia y los derechos humanos. Fue la primera mujer en recibir el premio.

En 1975, la Hermana Sadunaite (pronunciado sah-DOO-nay-teh) fue detenida por agentes de la KGB que habían irrumpido en un apartamento donde ella estaba escribiendo un periódico clandestino, El Cronista de la Iglesia Católica en Lituania, que documentaba los abusos contra los cristianos en el estado báltico.

“Había escrito seis páginas cuando me atraparon, así que efectivamente me dieron un año por cada página”, le dijo a The Atlantic en 1994.

Pasó seis años encarcelada, la mayor parte de los cuales los pasó en prisión y parte de los cuales los pasó en un hospital psiquiátrico y en un penal en Siberia.

Durante la mayor parte de la década de 1980, la Hermana Sadunaite permaneció en gran parte fuera de la vista del público, pero fue instrumental en la organización de una manifestación en 1987 que galvanizó el movimiento para la independencia lituana. Cientos de lituanos entonaron el himno patriótico de la independencia nacional, que había sido prohibido por el pacto de no agresión de 1940 entre Hitler y Stalin, un acuerdo que, de hecho, aprobó la toma de Lituania por parte de la Unión Soviética.

Ese mismo año, el manuscrito de una memoria que ella había llevado secretamente a Moscú seis años antes y sacado de contrabando de la Unión Soviética fue publicada en los Estados Unidos. Titulada “Un resplandor en el Gulag”, fue revisada en el Los Angeles Times como “una narrativa ricamente texturizada de fe en acción contra viento y marea”.

Ese mismo año, la Hermana Sadunaite salió de su escondite para liderar una manifestación que revitalizó el movimiento por la independencia. En 1988, ella y otros disidentes fueron invitados a almorzar en la embajada estadounidense en Moscú, y se sentó en una mesa con el presidente Reagan y la primera dama, Nancy Reagan; Reagan había estado asistiendo a reuniones de cumbre con el líder soviético Mikhail S. Gorbachov.

Intrépida ante la persecución y el encarcelamiento, la Hermana Sadunaite siguió siendo una voz espiritada en favor de la libertad religiosa y de la independencia nacional de la Unión Soviética oficialmente atea. Lituania declaró unilateralmente su independencia en 1990.

Felicija Nijole Sadunaite nació el 22 de julio de 1938 en Kaunas, una ciudad en el centro de Lituania, hija de Verónica Rimkute-Saduniene y Jonas Sadunas, quien era agrónomo y profesor.

Su familia católica romana muy religiosa vivía constantemente con miedo a ser deportada a un campo de trabajo siberiano por practicar su religión. En su memoir, escribió: “Siempre que escuchábamos los motores de los automóviles rugiendo temprano en la mañana, todos salíamos corriendo a los campos de grano para escondernos, no fuera que nos llevaran a Siberia. Así vivían la mayoría de los lituanos, como si estuvieran en el borde de un volcán “.

En 1956, se conmovió tanto por la confirmación de su amiga (ella había sido confirmada cuando tenía 7 años) que se unió a un convento clandestino y, hasta su muerte, sirvió en el monasterio de la Congregación de las Virgenes de la Santísima Virgen María, en Pavilny, una parte de Vilnius.

A pesar de haber sido entrenada como enfermera, después de su liberación de la prisión, la Hermana Sadunaite solo pudo encontrar trabajo como limpiadora bajo el gobierno soviético.

Mientras que algunos disidentes se volverían más conciliatorios hacia Moscú después del colapso de la Unión Soviética, la Hermana Sadunaite siguió firmemente opuesta al gobierno ruso. Pero, notablemente, nunca expresó rencor hacia sus captores o sus torturadores. Más bien, repetidamente dijo que el papel de la iglesia en hacer justicia era no solo orar por los oprimidos, sino también orar para que los opresores mismos tuvieran el valor de pedir perdón.

“Incluso si una persona malvada estuviera en apuros”, escribió desde la prisión, “compartiría mi último pedazo de pan con él”.

Después de ser arrestada en 1975, los oficiales de la KGB le exigieron que revelara los nombres de los editores de su periódico católico clandestino.

Ella se negó. En cambio, les dijo a las autoridades que eran culpables de cualquier crítica al gobierno porque los editoriales eran en gran parte en respuesta a la política oficial del estado de persecución y propaganda antirreligiosa.

La Hermana Sadunaite a menudo dijo que su activismo fue inspirado en parte por la experiencia del Papa Juan Pablo II, un nativo de Polonia cuya resistencia al ateísmo, dijo, ayudó a acelerar el colapso del comunismo europeo.

“El papa era alguien que había escapado del mismo sistema que nos estaba oprimiendo”, le dijo a The Atlantic.

“Dijo que las personas que luchan y mueren por su país no solo pueden ser mártires sino que pueden ser santos”, dijo. “Tomamos eso como que el papa entendía lo que estábamos haciendo y que debíamos hacer lo que fuera necesario para liberar nuestra tierra. Lo repitió una y otra vez. Me hizo querer ser fuerte y valiente, también cuando tenía miedo”.