Falla nuevamente la prueba de misil nuclear británicoorOtra vez falla la prueba de misil nuclear británico

El gobierno británico confirmó el miércoles que el lanzamiento de prueba de un misil Trident desarmado desde un submarino de la Royal Navy el mes pasado había fallado, lo que plantea preguntas sobre el estado de la capacidad de disuasión nuclear de Gran Bretaña.

Fue la segunda falla consecutiva de un lanzamiento de este tipo, ocurriendo casi ocho años después de que otro Trident se desviara en el mar, un incidente que en ese momento recibió críticas sobre la falta de divulgación del gobierno.

Esta vez, la falla en el lanzamiento no fue reportada por el ministerio de defensa, sino por un tabloide de Londres, The Sun, que dijo que los propulsores del misil fallaron y cayó al agua no lejos del submarino H.M.S. Vanguard, que acababa de salir de una renovación de siete años.

El secretario de defensa de Gran Bretaña, Grant Shapps, y el oficial de mayor rango de la Royal Navy estaban a bordo del Vanguard para la prueba el 30 de enero. En una declaración por escrito a la Cámara de los Comunes, el Sr. Shapps dijo que “ocurrió una anomalía” durante el lanzamiento de prueba, pero que fue “específica del evento”.

“No hay implicaciones para la confiabilidad de los sistemas de misiles Trident y los arsenales”, escribió el Sr. Shapps. “Tampoco hay implicaciones para nuestra capacidad de lanzar nuestras armas nucleares, en caso de que surjan circunstancias en las que necesitemos hacerlo”.

La armada británica ha sufrido una serie de problemas en los últimos meses con su flota. Uno de sus portaaviones insignia, el H.MS. Queen Elizabeth, se retiró de un despliegue para un ejercicio de la OTAN frente a la costa de Noruega a principios de este mes debido a un problema con uno de sus ejes de hélice.

Su buque gemelo, el H.M.S. Prince of Wales, tomó su lugar en el ejercicio, pero su despliegue también se retrasó brevemente antes de partir el 12 de febrero. En 2022, el Prince of Wales sufrió una avería frente a la Isla de Wight, también debido a un problema relacionado con la hélice, y requirió nueve meses de reparaciones.

Los analistas militares dijeron que era difícil decir exactamente qué salió mal con el último lanzamiento. Gran Bretaña tiene cuatro submarinos de propulsión nuclear equipados con el sistema de misiles Trident, que es fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. El misil no llevaba una cabeza nuclear durante la prueba.

“No está claro si el problema se puede rectificar ahora, o incluso cuál es”, dijo Malcolm Chalmers, subdirector general del Royal United Services Institute, un grupo de expertos con sede en Londres. “Pero el Vanguard está muy viejo, más allá de su vida útil planificada y acaba de salir de una reparación y recarga de siete años”.

El Sr. Chalmers criticó el manejo del incidente por parte del gobierno, señalando que había anunciado la prueba por adelantado pero luego no reportó su falla.

“Alguien estaba destinado a notar esto, tarde o temprano”, dijo, “y deberían haberse adelantado a la historia”.

El último lanzamiento fallido, en junio de 2016, se convirtió en un dolor de cabeza político para el gobierno de la primera ministra Theresa May cuando la noticia se filtró varios meses después. La Sra. May inicialmente no estuvo dispuesta a reconocer el incidente, incluso mientras apelaba al Parlamento para invertir en nuevos submarinos armados con Trident.

A medida que aumentan las ansiedades sobre una Rusia agresiva bajo el presidente Vladimir V. Putin, la preparación militar de Gran Bretaña nuevamente se ha convertido en un tema político candente. El Partido Laborista de la oposición ha acusado a los sucesivos gobiernos dirigidos por los conservadores de sangrar a las fuerzas armadas a través de años de recortes presupuestarios impuestos por la austeridad fiscal.

“En los últimos 13 años, nuestro ejército se ha reducido al tamaño más pequeño desde los tiempos de Napoleón”, escribieron el legislador laborista responsabe de la política de defensa, John Healey, y el principal funcionario de política exterior de la fiesta, David Lammy, en un artículo el otoño pasado en el Daily Telegraph.