Exhibición en el Louvre muestra cómo Panchatantra se volvió ‘viral’ | Noticias de la India

Louvre Abu Dhabi revisita los cuentos populares de animales de la India del siglo III como la fuente de la mayoría de las fábulas en el mundo árabe y más allá

La historia de cautela del Panchatantra sobre el perro con un hueso -el que confunde su propia imagen en el agua con otro perro que tiene un hueso mejor, solo para aprender una lección sobre cómo la avaricia roba y corrompe- está grabada en oro como parte de un manuscrito iraquí del siglo XIV que actualmente se exhibe en el Louvre Abu Dhabi (LAD).

Llamada ‘De Kalila wa Dimna a La Fontaine: Viajando a través de Fábulas’, la exposición explora cómo las fábulas indias se volvieron ‘virales’ en el mundo antiguo y fueron traducidas a muchos idiomas para resonar a través de los tiempos.

La muestra salta desde los propios cuentos de animales de la India recopilados en el siglo III hasta su descendiente árabe en Kalila wa Dimna, y hasta las ‘Fábulas Seleccionadas’ del fabulista francés Jean de La Fontaine en el siglo XVII. Kalila wa Dimna fue traducida y compilada en el siglo VIII por uno de los grandes de la prosa árabe, Ibn Al Muqaffa. Su traducción del Panchatantra desde el persa medio llevó más tarde a que el texto sánscrito se tradujera al griego, latín, persa, hebreo y antiguo español, entre otros idiomas.

(Crédito de la imagen: Ismail Noor/Seeing Things)

Un manuscrito del siglo XVIII del Panchatantra es una de las exhibiciones.

LAD nació en 2017 después de un acuerdo entre los gobiernos de Abu Dhabi y Francia, y fue concebido como “el primer museo universal del mundo árabe”. “Somos un museo de narración de historias; contamos las historias conectadas de nuestra humanidad compartida. Por lo tanto, tiene mucho sentido para nosotros proponer una exposición dedicada a la narración de cuentos y fábulas. Es un reflejo de lo que somos”, explica el director de LAD, Manuel Rabaté.

El Panchatantra defiende principios de buena gobernanza, arte de estado y lecciones de poder a través de personajes animales antropomórficos. Así, los dos chacales, Karataka y Damanaka – ministros del rey león Pingalaka en el Panchatantra – se convierten en Kalila y Dimna en la traducción árabe de Muqaffa. “Siento que he estado viviendo con los dos chacales durante mucho tiempo”, se ríe Annie Vernay Nouri, ex curadora jefa del departamento de manuscritos orientales de la Bibliothèque nationale de France (BnF), uno de los principales colaboradores de la exposición. Nouri investigó durante años Kalila wa Dimna y pensó por primera vez en realizar una exposición sobre cuentos de viaje hace casi diez años.

La exposición presenta un manuscrito del siglo XVIII en hojas de palma del Panchatantra y un manuscrito en papel Hitopadesha del siglo XVII, ambos adquiridos de BnF. También hay una reproducción de una escultura indonesia del siglo VIII que representa el Kacchapa-Jataka (La Tortuga Parlanchina) que apareció en el Panchatantra original. La historia de la tortuga parlanchina y los dos patos apareció en las esculturas indias e indonesias antes que los manuscritos árabes ilustrados.

La exposición también destaca cómo ciertas historias del Panchatantra fueron revisadas para alinearse con las nociones prevalecientes de justicia. Por ejemplo, el cuento indio del León y el Toro termina con la muerte del toro. Pero en Kalila wa Dimna, Muqaffa añade un capítulo donde Dimna, responsable de la pelea del león y el toro, es juzgado y castigado por su crimen. El juicio de Dimna es un ejemplo perfecto de cómo cualquier persona que actúe mal será severamente castigada. En el Panchatantra, sin embargo, la ley del más fuerte prevalece.

“Al igual que Kalila wa Dimna, el Panchatantra sigue siendo leído y existiendo en varias otras formas, desde dibujos animados hasta libros, películas, teatro e incluso programas de televisión. No sobrevive ningún manuscrito original del Panchatantra, pero existen versiones escritas e ilustradas en los siglos XVII y XVIII. Recientemente he visto los ilustrados en el Musée Guimet en su departamento de colecciones orientales”, dice Nouri, señalando que fue un desafío encontrar las pocas copias dispersas del Panchatantra en los manuscritos existentes para la exposición.

La exposición del LAD también destaca el manuscrito Kalila wa Dimna en árabe, la versión ilustrada más antigua conocida producida alrededor de 1220 AD. Hay más de 130 otras obras en exhibición, desde manuscritos raros, pinturas, hasta obras contemporáneas, paneles de fábulas impulsadas por IA y más. Todas ellas representan narrativas de amistad, lealtad, astucia y moral a través de las tribulaciones de gatos envidiosos, monos inteligentes, osos dedicados, ratas de pensamiento rápido y similares.

La difusión intercultural de Kalila wa Dimna a menudo se compara con la de la Biblia. Cuando llegó a Fontaine -cuyos pithy tales continúan enriqueciendo el currículo escolar francés- reconoció la influencia del Panchatantra en su trabajo filtrado a través de Kalila wa Dimna. “Las cruzadas habían traído la mente europea en contacto con las obras indias (Panchatantra y Hitopadesa) en su atuendo árabe. Las traducciones e imitaciones en las lenguas europeas se multiplicaron rápidamente”, escribió el traductor de La Fontaine.

BnF data del siglo XIV. Originalmente fue la biblioteca del rey de Francia pero se convirtió en una biblioteca pública después de la Revolución Francesa. BnF alberga una gran colección de manuscritos orientales, desde árabe a indio y los del Lejano Oriente, a través de una serie de donaciones y adquisiciones. “Fontaine, quien se inspiró tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales de las fábulas al escribir las suyas, es tan importante figura literaria como el dramaturgo francés Moliere. Sus fábulas, que los escolares aprenden de memoria, promueven valores morales básicos y valores universales y seculares. Los maestros garantizan que estos valores se transmitan bien. Muchos artistas también han sido inspirados por estas fábulas”, dice Emmanuel Coquery, director de Museo y Cultura de BnF.

LAD también planea tener más exposiciones integrando la India. “Aproximadamente el 10-12% de nuestros invitados en LAD son indios, turistas y aquellos que viven y trabajan en los EAU. Tenemos varias obras de arte indias en nuestra colección permanente. El 21 de junio, tenemos una gran práctica de yoga bajo la cúpula del museo. También estoy presionando a mi equipo para lanzar un club dedicado enteramente a los amigos indios del Louvre Abu Dhabi al igual que American Friends of the Louvre (AFL)”, agrega Rabaté.

‘De Kalila wa Dimna a La Fontaine: Viajando a través de Fábulas’ está en exhibición en el Louvre Abu Dhabi hasta el 21 de julio.