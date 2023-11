Evento “Aterradora Velocidad” de Apple será transmitido el próximo lunes por la noche

El martes 24 de octubre de 2023

Dan Moren, Six Colors:

Apunta esto como algo que nunca he visto antes: un evento de Apple en la noche. La compañía anunció el martes un evento “Scary Fast” para el próximo lunes 30 de octubre a las 5pm hora del Pacífico.

Se espera en gran medida que el evento incluya nuevas Macs, como lo informó el fin de semana Mark Gurman de Bloomberg: el dinero parece estar en una iMac de 24 pulgadas renovada, aunque otras anuncios son posibles.

Transmitir un evento a las 8pm ET / 5pm PT es algo nuevo, pero aún estamos en una etapa temprana de las presentaciones clave pregrabadas. Inusual por decir lo menos, me hace preguntarme si hay otra cosa que sucederá que hará que el momento tenga sentido.

Si se trata de la iMac, no me sorprendería si la actualización es a la M2, no a la M3. Gurman informó que la iMac saltaría la M2 y pasaría directamente a la M3, pero ese informe fue allá en junio de 2022:

Fuera de la Mac y el iPad Pro, hay otro lugar en el que espero que aparezca la M2: en el auricular de realidad mixta de Apple. Me han dicho que las versiones internas más recientes del dispositivo ejecutan el chip M2 base junto con 16 gigabytes de RAM. […]

Apple ya está trabajando en el sucesor de la M2, el M3, y la compañía planea utilizar ese chip tan pronto como el próximo año con actualizaciones para el MacBook Air de 13 pulgadas con el nombre en clave de J513, un MacBook Air de 15 pulgadas conocido como J515, una nueva iMac con el nombre en código de J433 y posiblemente un portátil de 12 pulgadas que todavía está en desarrollo.

Fue correcto acerca de que Vision Pro usa la M2, y recuerden, eso fue un año completo antes de que se anunciara, pero no me parece correcto que el chip M3 se implemente en la iMac. Gurman también ha señalado que las MacBook Pros, tanto el modelo de 13 pulgadas que no es realmente todo lo “pro” como el modelo de 14 y 16 pulgadas verdaderamente “pro”, actualmente tienen escasez, con fechas de envío a mediados de noviembre para la mayoría de las configuraciones. Pero me parece demasiado pronto para que los chips M3 Pro/Max comiencen a enviarse, cuando el A17 Pro, el chip en el que se presume que se basa el M3, comenzó a enviarse el mes pasado. Dado lo que he escuchado sobre la capacidad de producción de 3nm de TSMC, especialmente la obtención de obleas, creo que tienen las manos ocupadas solo produciendo chips A17 Pro para el iPhone 15 Pro.

Así que solo estoy adivinando aquí, pero creo que este evento podría ser solo sobre iMacs, con una actualización a la M2, y tal vez algunos cambios de diseño, como colores frescos. Sería mucho más divertido si es el debut del M3, pero mi sentido arácnido dice que eso todavía no va a ocurrir.

También: Se sentiría un poco incómodo lanzar iMacs basados en el M3 de $1,300 (o iPad Pros de $1,000) meses antes que el Vision Pro de $3,500, que tendrá el M2. Me parece natural que las Macs y iPads basados en M3 se lancen solo después del Vision Pro, para que cuando se anuncie el Vision Pro, el M2 siga siendo la generación actual de silicio de Apple.

Pero: El evento se llama “Scary Fast”, ¿así que tal vez sea sobre el debut de la serie M3? Sigo pensando que no van a tener listos los chips M3 Pro/Max, pero tal vez sea una actualización para toda la línea de las Macs que utilizan el M2 normal (y en el caso de la iMac, el M1)?

Así que parece que Gurman va a superar a Ming-Chi Kuo en la competencia de “¿vienen nuevas Macs este año?” Thunderdome, pero es divertido que nadie parezca saber exactamente lo que va a venir.

Post-escrito

OK, aquí hay una idea que encaja todas las piezas del rompecabezas:

Las iMacs regulares de 24 pulgadas se actualizan a la M2.

Estas nuevas iMacs también podrían ser la fuente de esos supuestos cables USB-C trenzados a juego con el color que se suponía que eran para los iPhones 15. Todos los modelos del iPhone 15 se envían con cables trenzados de color blanco, pero las iMacs existentes con el chip M1 se enviaron con cables Lightning de colores divertidos.

Se lanzan nuevas iMacs “pro”, con los chips M2 Pro y M2 Max, al igual que los que tienen actualmente las MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas (que solo se lanzaron a principios de este año). ¿Quizás estas hipotéticas iMac Pros tendrán pantallas más grandes también? 27 pulgadas se ajustarían tanto al Studio Display como a las viejas iMacs “grandes” basadas en Intel.

Las iMacs M2 Pro y Max justificarían “Scary Fast” de una manera que solo las actualizaciones de velocidad de la iMac M2 normal no lo harían. Esto permitiría que el Vision Pro se lance “a principios del próximo año” mientras que el M2 seguirá siendo la generación actual de silicio de Apple. Y esto encajaría con los rumores de que la capacidad de producción de 3nm de TSMC está, en un futuro próximo, casi totalmente dedicada a satisfacer la demanda del iPhone 15 Pro.