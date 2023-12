Europa y Asia reaccionan ante el impulso de EE. UU. por la tecnología y energía limpia.

El gobierno de Estados Unidos ha iniciado el mayor impulso de política industrial en generaciones, atrayendo fábricas nuevas de paneles solares, semiconductores y vehículos eléctricos con exenciones fiscales, subsidios y otros incentivos financieros. Este gasto está dirigido a impulsar el mercado nacional para productos cruciales, pero también tiene implicaciones fuera del país.

Las acciones de Estados Unidos están llevando a gobiernos de Europa al Lejano Oriente a proponer sus propios planes de inversión, lo que algunos llaman una carrera global de subsidios. Oficiales, especialmente en Europa, han acusado a Estados Unidos de proteccionismo y han pasado meses quejándose a la administración de Biden. Los gobiernos en la Unión Europea, en Reino Unido y en otros lugares están debatiendo cómo contrarrestar las políticas de Estados Unidos, ofreciendo sus propios incentivos para atraer inversiones y evitar que sus empresas se trasladen a Estados Unidos.

“I think we all deny that there is a subsidy race, but up to a certain extent, it’s happening,” dijo Markus Beyrer, director general de BusinessEurope, la asociación comercial más grande de Europa.

El gasto ha generado preocupaciones sobre desviar recursos gubernamentales de otras prioridades y aumentar las deudas de los países cuando las altas tasas de interés hacen que pedir prestado sea más riesgoso y costoso. Gita Gopinath, directora gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, expresó su preocupación por la competencia y los subsidios.

El gasto también está tensando alianzas al dar a las empresas que producen productos como baterías, hidrógeno y semiconductores, la capacidad de “shop” entre países.

La competencia también ha suscitado ansiedades en economías más pequeñas, como Reino Unido, sobre la capacidad de mantenerse al día.

Algunos expertos insisten en que los temores de una carrera de subsidios son exagerados.

En una conversación en la Institución Brookings, en octubre, John Podesta, asesor de alto nivel del presidente para la innovación en energía limpia, dijo que si bien otros gobiernos habían estado “quejándose”, el gasto de EE. UU. había finalmente impulsado la acción de otras partes.