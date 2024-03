Estrella de televisión sudafricana removida de avión de CemAir por comportamiento ‘indisciplinado’

La personalidad de la televisión sudafricana Shamiso Mosaka fue removida de un vuelo de Durban a Johannesburgo por su comportamiento “indisciplinado”, según funcionarios.

La aerolínea local CemAir dijo el lunes que el vuelo se había retrasado 90 minutos debido a la negativa de la influencer a seguir “las regulaciones de seguridad”.

Agregó que el piloto se vio obligado a detener los motores que ya estaban en marcha.

La Sra. Mosaka no respondió a la solicitud de comentario de la BBC, pero filmó la interacción en Instagram Live.

La influencer tiene más de 140,000 seguidores en Instagram y es presentadora en el canal de música MTV Base South Africa.

El video ha sido ampliamente compartido en redes sociales, con muchos apoyando a la Sra. Mosaka.

En el video, la influencer es pedida a abandonar el vuelo por oficiales de policía, pero se niega a hacerlo hasta que prometan reservarle otro vuelo. La tripulación de la aerolínea rechaza esta solicitud.

Ella intenta defenderse a sí misma e intenta obtener apoyo de otros pasajeros para corroborar que no estaba siendo un problema.

La Sra. Mosaka luego dice que siente que el incidente está motivado racialmente, ya que afirma que la tripulación de cabina no ha explicado adecuadamente qué ha hecho mal.

La Directora Financiera de CemAir, Laura van der Molen, dijo al periódico local The Citizen que no hubo “perfil racial”.

Dijo que la Sra. Mosaka “se negó a cumplir con las regulaciones de la aerolínea y lamentablemente tuvo que ser removida por la fuerza”.

La situación ocurrió el domingo en el Aeropuerto Internacional King Shaka Zulu.

CemAir dice que el incidente ha sido referido a la policía sudafricana y que ellos se encargarán del asunto.

La aerolínea dice que “apoyará a la policía en su investigación adicional y posible enjuiciamiento del asunto”.

