“Estoy destrozada” – Agonía de la rehén israelí por su esposo retenido en Gaza por Hamas.

Una rehén israelí liberada cuyo esposo todavía está siendo retenido por Hamás en Gaza le dijo a la BBC que está “gritando” para que lo liberen y ha pedido a los mediadores internacionales que hagan más.

Aviva Siegel fue liberada en noviembre después de estar retenida durante 51 días. Su esposo Keith lleva ahora 193 días como rehén.

Los Siegel fueron secuestrados del kibbutz Kfar Aza el 7 de octubre cuando Hamás atacó comunidades israelíes cerca de Gaza, matando a unas 1,200 personas y tomando 250 rehenes.

La campaña de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 33,000 palestinos, según el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamás.

Aviva nunca imaginó que casi cinco meses después de despedirse de su esposo en Gaza, él seguiría siendo cautivo allí soportando condiciones brutales.

“No estoy hablando. Estoy gritando y necesito ayuda de todo el mundo para sacar a Keith y a todos los rehenes”, dijo.

“Estuve allí durante 51 días. Sé cómo es y cuando trato de imaginar a Keith siendo arrojado a un rincón, en un colchón en el suelo, sin derechos humanos en absoluto. Me parte el corazón, y no está allí por un día ni por dos días. He vuelto durante casi cinco meses”, dijo.

En su primera entrevista con un medio de comunicación británico, la mujer de 62 años habló sin saber si Keith, un abuelo estadounidense-israelí, seguía vivo.

Aviva y Keith, en la foto central, fueron secuestrados junto a otros del kibbutz Kfar Aza [EPA]

“Es terrible. Estoy destrozada. Es muy difícil manejar la situación, pensar que están allí, ver lo que vi, pasar por lo que pasé con terroristas que fueron tan crueles con nosotros, y que Keith sigue allí.

“No sabemos nada de él. Ni siquiera sabemos si está vivo. Y es difícil para mí pensar que está solo con los terroristas.”

Los atacantes de Hamás entraron en la casa de Aviva y Keith y los arrastraron, rompiéndole las costillas a Keith y disparándole en la mano. Una vez en Gaza, la pareja fue trasladada de un lugar a otro 13 veces.

“En una de las ocasiones nos llevaron a un túnel y no había oxígeno allí. Y simplemente nos dejaron allí. Y no puedo explicar cuál era la sensación.

“No poder respirar y saber que podrían ser tus últimas horas. Simplemente no había oxígeno, así que nos dejaron. Subieron a la superficie al aire fresco y nos dejaron… Sentimos como si hubiéramos muerto.”

Otras veces se quedaban en casas, con poca comida en la oscuridad y se les ordenaba no levantarse ni hablar durante días.

Un soldado israelí en un túnel bajo la Ciudad de Gaza. Aviva Segal dijo que ella y otros estuvieron en un túnel en un momento [Reuters]

Aviva tiene claro que algunas de las rehenes femeninas con las que estuvo fueron agredidas sexualmente por los hombres de Hamás que las tenían cautivas.

“Estuve allí y vi a las chicas venir después de que sucedieran esas cosas y contarnos lo que pasó… Uno de los días una de las chicas fue al baño, y cuando regresó, pude ver en su rostro que algo había pasado y me levanté y la abracé y el terrorista entró y empezó a gritar.

“Después de un par de horas, regresó y nos dijo que dijo ‘me tocó’ y ese fue uno de los momentos terribles porque sentí que ni siquiera podía cuidar a esta niña. Ella es solo una niña. Podría ser mi hija. Y lo único que podía hacer era mirarla a los ojos porque no se nos permitía abrazar, lloramos por dentro.”

En otra ocasión, uno de los hombres armados golpeó brutalmente a una de las rehenes femeninas, según Aviva.

“La agarró del cabello y la empujó al suelo. Cayó con el arma [apuntando] a su rostro y él dijo ‘una palabra más y te mato’.”

Aunque se tapó los oídos, Aviva todavía podía oír cómo golpeaban a la rehén.

Al día 50, los hombres armados de Hamás le dijeron que la liberarían; les suplicó que no dejaran a su esposo atrás.

“Ni siquiera me permitieron despedirme de Keith hasta que los empujé. Les dije ‘Voy a despedirme’. Le dije que fuera fuerte por mí y que yo sería fuerte por él. Y estoy feliz de haber hecho eso porque estoy segura de que él piensa en esa frase.”

Durante todo su cautiverio, Aviva creyó que su hijo Shai había muerto cuando Hamás asaltó el kibbutz.

“En el autobús de regreso, le dije al trabajador social que pensaba que iba a desmayarme porque me iban a decir que Shai había muerto. Y volvió después de 10 minutos y me dijo que tenía cuatro hijos. Y fui la persona más feliz.”

Keith todavía no sabe que Shai sobrevivió.

Aviva está angustiada porque su esposo y los demás rehenes no han sido liberados y cree que Hamás está “disfrutando al tenerlos allí y al vernos sufrir”.

“Sienten que han ganado. Están jugando juegos.”

Ella quiere que los mediadores internacionales, incluidos Estados Unidos, Qatar y Egipto, hagan más.

“Creo que Qatar necesita entender que tienen que ser mucho más fuertes para ayudar a sacarlos. Y si lo hacen, creo que será lo mejor para ellos porque la gente de todo el mundo los verá como fuertes y Estados Unidos necesita mantenerse fuerte y ayudar porque necesitamos ayuda… Creo que todo el mundo necesita hacer más.”

Keith y alrededor de 130 rehenes más siguen en Gaza, donde continúan los enfrentamientos y los ataques aéreos [EPA]

El miércoles, el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo que las negociaciones prolongadas para un alto el fuego y la liberación de rehenes estaban “pasando por una etapa delicada con algunos estancamientos, y estamos intentando abordar esos estancamientos” sin dar más detalles.

Estados Unidos dice que Hamás rechazó la última propuesta que se le hizo, que incluía un alto el fuego inicial de seis semanas que vería al grupo liberar a 40 rehenes que están vivos, dándole prioridad a las mujeres cautivas, incluidas las soldados, los hombres mayores de 50 años y aquellos con condiciones médicas graves.

El acuerdo “lograría gran parte de lo que Hamás dice que quiere lograr”, dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller.

Pero según informes, Hamás le dijo a los negociadores que no tenía 40 rehenes en esta categoría. Funcionarios israelíes habían dicho anteriormente que creían que alrededor de 133 rehenes seguían en Gaza y que más de 30 de ellos se presumían muertos.

Hamás también quiere un alto el fuego permanente, la retirada completa de las tropas israelíes y el retorno de los palestinos desplazados al norte de Gaza sin restricciones. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que Israel seguirá luchando hasta que Hamás sea destruido.

Aviva es consciente de que, a medida que las conversaciones se alargan sin acuerdos, es posible que más de los rehenes ya estén muertos.

“Estoy empezando a perder la esperanza. Y estoy segura de que Keith también lo está. Cuando estaba allí solía pensar que preferiría estar muerta que pasar por lo que estaba pasando y estoy segura de que Keith también lo piensa.”