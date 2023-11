Estos lentes inteligentes me dieron un vistazo a la vida con Apple Vision Pro – y estoy listo para ello. Estos lentes inteligentes me mostraron cómo sería la vida con Apple Vision Pro – y estoy listo para ello.

Cuando Apple reveló su casco Vision Pro en WWDC 2023, muchos miembros del personal de iMore compartieron dos sentimientos:

Que se ve genialNo hay forma de que me ponga eso en la cabeza todo el día

¡Ambos son puntos válidos! Apple Vision Pro es la culminación de años de investigación y desarrollo por parte de Apple, la próxima gran esperanza de la empresa, ya que busca dominar las próximas dos décadas de la informática de la misma manera que lo hacen actualmente su iPhone y su Mac. Y tiene un poder increíble para alcanzar ese objetivo, desde un chip de grado Mac hasta una pantalla foto real y métodos de seguimiento de entrada innovadores. Hay mucho para estar emocionados.

(Crédito de la imagen: Apple)

Sin embargo, no pude evitar ser escéptico sobre el objetivo general de Apple: Posicionar Vision Pro como algo no solo para uso recreativo, sino también como una herramienta de trabajo, juego, comunicación, entrenamiento y todo lo demás intermedio. Incluso si la empresa no lo dijo explícitamente, tiene que imaginar que Vision Pro, y sus sucesores inevitables, son algo en lo que pasarías varias horas al día usando. Para justificar su precio ($ 3,499) y generar ingresos a través de compras de software y servicios en el dispositivo, las personas tendrán que depender de él y recurrir a él con la misma disposición que hacen con sus iPhones.

(Crédito de la imagen: Apple)

Y como cualquiera que haya usado un auricular de realidad virtual como el Valve Index o Meta Quest sabe, eso no siempre es una propuesta atractiva. Incluso con su modo de EyeSight consciente socialmente, y con un diseño tan liviano como Apple puede construir contra el compromiso de la tecnología empaquetada dentro, cualquier auricular voluminoso como Vision Pro será fatigante y una barrera para el uso regular a largo plazo. El sueño de un mundo virtual de trabajo puede ser emocionante, pero la realidad física puede ser menos atractiva.

¿Ese sueño podría ser alguna vez una realidad? ¿Hay alguna forma en que podríamos deshacernos de nuestras MacBooks y monitores y pasar todo el día dentro de un dispositivo como Vision Pro?

Con un auricular…probablemente no, pero con algo más parecido a gafas tradicionales? Estoy listo para argumentar que sí, después de pasar la última semana con las gafas inteligentes TCL RayNeo Air 2. No son perfectos, como revela mi revisión completa. Pero ofrecen una vista tentadora de un futuro en el que las gafas ligeras están en el centro de nuestra experiencia informática y las pantallas virtuales reemplazan a las TVs y monitores en nuestros hogares.

Mi experiencia con las gafas inteligentes

Las TCL RayNeo Air 2 no son mis primeras gafas inteligentes, y al igual que otros dispositivos rivales en la categoría, también tienen sus defectos. La legibilidad en los extremos de las pantallas microOLED puede ser difícil, y tienen solo las características de AR más rudimentarias, no son ni de lejos comparables a lo que se insinuó en la breve demostración de Vision Pro de Apple.

Pero siguen siendo las mejores gafas inteligentes que he probado, incluso aparte del hecho de que la competencia actual no es tan buena. Su pantalla virtual de 1080p, que parece flotar frente a tu rostro a través de las lentes transparentes de las gafas, es increíblemente nítida y vibrante (al menos cuando está centrada correctamente). Y el diseño ligero, alimentado no por una batería incorporada sino por el dispositivo USB-C al que las conectas, significa que podría usarlas razonablemente durante horas sin problemas.

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Con una conexión simple de cable a mis dispositivos elegidos, estuve bastante contento de coger las RayNeo Air 2 y usarlas en lugar de la pantalla del propio dispositivo. Y la pantalla transparente, además del diseño industrial familiar que imita a un par de Wayfarers más que a un adorno de Lawnmower Man, significaba que podía interactuar con el mundo que me rodeaba sin quitármelos, o sin sentirme atado por un peso engorroso en mi cabeza.

Suficientemente portátil para llevar a la cama, con altavoces discretos para no molestar a mi pareja, incluso logré jugar unos juegos tarde por la noche sin molestar a mi compañero de cama, mientras son lo suficientemente livianos como para llevarlos conmigo sin molestias, y sin un esfuerzo extra notable en las correas de mi mochila

(Crédito de la imagen: Gerald Lynch / Future)

Fundamentalmente son básicas, pero en última instancia demuestran proporcionar un vistazo tentador de un futuro en el que las gafas ligeras estén en el núcleo de nuestra experiencia informática y las pantallas virtuales reemplacen a las TVs y monitores a los que actualmente dependemos. Son un ejemplo sólido de las recompensas potenciales que este futuro podría ofrecer.

Pequeños pasos hacia un futuro de AR de Apple

Ahora, sé que comparar las TCL RayNeo Air 2 con Vision Pro es como discutir los méritos de manzanas y naranjas; familias similares, pero muy diferentes en las experiencias que ofrecen. De hecho, se parece más a comparar manzanas y pasas: Vision Pro, como sugiere su precio, está destinado a estar en un nivel completamente diferente al que ofrece el relativamente asequible ($379) RayNeo Air 2.

Pero incluso con la gran diferencia en funcionalidad, no puedo evitar sentir que desde un punto de vista de diseño industrial, RayNeo Air 2 es una visión más probable de cómo debe se ver el futuro de la AR que el modelo de Apple.

Apple es consciente de esto, por supuesto; se rumorea que la intención original (y probablemente una que persiste en algún laboratorio de I + D) era que Vision Pro fuera más pequeño y más asemejado a los anteojos tradicionales que el producto con aspecto de gafas que está por lanzar el año que viene. Pero para Apple, las pantallas flotantes son solo parte de la experiencia, y se necesita más espacio físico, literal, en su dispositivo para adaptar los chips potentes, sensores, cámaras y pantallas que necesita para vender su visión de un futuro de “Computación Espacial”.

(Crédito de la imagen: Apple)

Estoy seguro de que Apple está buscando incansablemente miniaturizar la tecnología en Vision Pro con este fin. Pero eso está lejos en el futuro, si es posible, cualquiera sea el caso, la ley de Moore comienza a mostrar retornos decrecientes, y ni siquiera el propio silicio de Apple eventualmente será inmune a ella, a menos que Apple tenga algún tipo de avance en computación cuántica.

Entonces me pregunto, si mientras tanto, si no como una alternativa total, no se puede encontrar un término medio? Las TCL RayNeo Air 2 me mostraron que, si se hacen correctamente, estaría bastante feliz usando gafas para trabajar, siempre y cuando la calidad de la pantalla fuera lo suficientemente alta, la comodidad fuera primordial, la configuración conveniente y la legibilidad no sea una preocupación. Si Apple hiciera un par simple de gafas de pantalla a los mismos estándares exigentes que su otra tecnología, redujera a la mitad la etiqueta de Vision Pro, lo hiciera listo para conectarse a una Mac… ¡O! a una Mac portátil sin pantalla, una Mac mini alimentada por batería, la mitad de un MacBook, como sea que quieras verlo. Descargar el procesamiento en otra unidad y simplemente permitirme usar un par de gafas inocentes con el logotipo de Apple mordido en ellas, yo mordería. Quizás no tan futurista como el ideal de Vision Pro como único dispositivo. ¿Pero más práctico, más asequible? Quizás.

No sería el gran salto para la humanidad que Apple espera que sea Vision Pro. Pero quizás los pequeños pasos serán suficientes mientras seguimos aprendiendo a caminar el camino de la AR.

