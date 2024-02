Estos israelíes y palestinos siguen trabajando por la paz. Pero en silencio. Estos israelíes y palestinos todavía están trabajando por la paz. Simplemente en silencio.

En un día soleado de enero, decenas de israelíes y palestinos se reunieron en una pequeña casa en una ciudad a las afueras de Belén, mientras sus compatriotas luchaban en la Franja de Gaza, para hablar sobre un tema que se ha convertido en casi tabú en sus ciudades y pueblos:

Cómo construir una paz duradera.

“Esta cosa no es apropiada en la comunidad en la que vivimos”, dijo Aya Sbeih, miembro palestina del grupo que se estaba reuniendo en Cisjordania, ocupada por Israel, Combatants for Peace. “Así que lo mantengo en secreto”.

Muchos grupos pacifistas han estado luchando desde el ataque del 7 de octubre de Hamás y la campaña militar de Israel en Gaza, que han endurecido las posiciones de muchos israelíes y palestinos. Pero algunos activistas, incluidos los de Combatants for Peace, han comenzado silenciosamente a reanudar su trabajo.

La Sra. Sbeih, miembro del grupo desde hace siete años, dijo que había llegado a varias reuniones recientes con dudas renovadas sobre el activismo por la paz, al menos en el clima actual. Y algunos asistentes dijeron que ahora se sienten incómodos al hablar públicamente sobre su trabajo. Pero la Sra. Sbeih dijo que las reuniones “siempre me dan la esperanza de que algo sucederá”.

Fundado por antiguos combatientes de ambos lados del conflicto, Combatants for Peace atrajo a una variedad de personas a su reunión de enero, incluidos jóvenes estudiantes recién llegados de la reserva en Gaza y activistas por la paz de larga data. Algunos dijeron que estaban hartos del desaliento y querían aferrarse a un destello de esperanza.

Pero se enfrentan a una intensa oposición en sus comunidades, donde el dolor y la ira dominan por los ataques del 7 de octubre, que según funcionarios israelíes mataron a unas 1.200 personas, y por la campaña militar de Israel en Gaza, que ha matado a más de 27.000 personas, según funcionarios de salud de Gaza.

Desde que comenzó la guerra, ha aumentado el apoyo “a posiciones intransigentes de violencia, y se puede ver eso tanto en la sociedad israelí como en la palestina”, dijo John Lyndon, director ejecutivo de la Alianza por la Paz en Oriente Medio, una organización de grupos de paz.

Junto con el creciente sentimiento belicista, dijo, hubo un aumento en “la oposición, el desprecio y los desacuerdos con organizaciones e individuos que piden no violencia, diplomacia y asociación”.

Chen Alon, cofundador de Combatants for Peace, se encontró con ello un día temprano cuando un vecino se detuvo para preguntar: “¿Finalmente te has sobrio?” Esa es una expresión que, desde el 7 de octubre, algunos israelíes han estado usando para describir su abandono de la izquierda política.

El Sr. Alon, un ex oficial militar israelí que se negó a servir en 2002 debido a sus objeciones a la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, sugirió que tomaran un café para hablar sobre el asunto. Pero también han surgido preguntas desde los hogares de los propios activistas.

Jamil Qassas, presidente del lado palestino de la organización, dijo q aceptó a un familiar recientemente desafiándolo sobre el grupo. “¿Cuál es el papel de la organización en este momento?” le preguntaron. “¿Están participando los miembros israelíes en la guerra?”

El Sr. Qassas lideró a los palestinos en choques con las fuerzas israelíes durante la primera intifada, pero renunció a la violencia después de empezar a trabajar en Israel y llegar a la conclusión de que no todos los israelíes eran enemigos. Aseguró a su pariente que Combatants for Peace mantiene su postura anti-guerra, y que la no violencia sigue siendo un principio básico, incluidos para los miembros israelíes.

“Sé que hay muchas personas que no aceptan lo que hago”, reconoció.