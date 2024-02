Si estás buscando cambiar tu correo electrónico de iCloud o el correo electrónico vinculado a tu ID de Apple, es bastante sencillo. Ya sea que estés actualizando a un correo electrónico más profesional o simplemente dejando atrás uno antiguo como [email protected], el proceso involucra algunos pasos simples. Te guiaré a través de estos pasos y también cubriré algunas cosas importantes a considerar una vez que hayas realizado el cambio.

¿Puedo cambiar mi dirección de correo electrónico de iCloud?

Si acabas de hacer un correo electrónico @icloud.com y quieres usarlo como tu nuevo ID de Apple, es posible que tengas que esperar unos 30 días, ya que estas direcciones no se pueden usar como ID de Apple de inmediato. Si te dicen que el correo electrónico no está disponible o está en uso, verifica si ya está vinculado a ti o a un miembro de tu familia. Recuerda que en algunos lugares puedes usar tu número de teléfono como ID de Apple en lugar de un correo electrónico, pero si estás usando un correo electrónico oficial de Apple (@icloud.com, @me.com, @mac.com), no puedes cambiarlo a un correo electrónico que no sea de Apple.

Cómo cambiar tu dirección de correo electrónico de iCloud

Tiempo necesario: 2 minutos

Para cambiar tu ID de Apple a un correo electrónico diferente después de crear una dirección de correo electrónico de iCloud, sigue estos pasos:

Navega a appleid.apple.com y luego inicia sesión con tu ID de Apple actual y tu contraseña. Si estás usando autenticación de dos factores, es posible que necesites dar permiso a tu dispositivo para continuar. Luego verás una página de inicio de sesión y seguridad. Elige Apple ID.

Ingresa la dirección de correo electrónico que deseas usar y luego elige Cambiar ID de Apple.

Si estás usando un correo electrónico de un tercero, revísalo en busca de un código de verificación. Luego deberás ingresar el código. Luego tendrás que iniciar sesión nuevamente en iCloud o Mensajes. Usa tu ID de Apple actualizado.

Una vez que hayas cambiado tu ID de Apple a un nuevo correo electrónico, también necesitarás actualizar tus dispositivos. Si estás usando un iPhone y/o un iPad, es bastante sencillo.

En un iPhone o iPad, sigue estos pasos:

Ve a Configuración > [Tu Nombre] en tu iPhone/iPad.

Desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en Cerrar sesión.

Deberás ingresar tu contraseña de ID de Apple.

Selecciona Apagar.

Vuelve a Configuración y haz clic en el botón de perfil en la parte superior.

Ingresa tu nueva dirección de correo electrónico de ID de Apple junto con tu contraseña. Elige Siguiente.

Recibirás una solicitud en un dispositivo confiable. Selecciona Permitir para obtener un código de 6 dígitos.

Ingresa el código en la pantalla de verificación de tu iPhone o iPad. Luego necesitarás ingresar la contraseña también.

Si necesitas cambiar tu ID de Apple desde una Mac, sigue los siguientes pasos:

Ve a Preferencias del Sistema y selecciona ID de Apple. Tu nombre estará sobre eso.

Si estás usando una versión más nueva de macOS, desplázate hacia abajo desde el menú de ID y selecciona Cerrar sesión. Deberás ingresar tu contraseña y es posible que recibas una solicitud para desactivar Buscar mi Mac.

Vuelve a Preferencias del Sistema > ID de Apple y selecciona Iniciar sesión.

Ingresa tu ID de Apple y contraseña. Es posible que recibas una solicitud para ingresar un código de verificación en un dispositivo Apple confiable para completar este proceso.