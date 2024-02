Estados Unidos y Gran Bretaña Atacan 18 Objetivos Houthi en Yemen

Estados Unidos y Gran Bretaña llevaron a cabo otra ronda de ataques militares a gran escala el sábado contra múltiples sitios en Yemen controlados por militantes hutíes, dijeron funcionarios estadounidenses.

Los ataques tenían como objetivo degradar la capacidad de los militantes respaldados por Irán para atacar barcos en las rutas marítimas críticas para el comercio global, una campaña que han llevado a cabo durante casi cuatro meses.

Aviones de guerra estadounidenses y británicos golpearon sistemas y lanzadores de misiles y otros objetivos, dijeron los funcionarios. Australia, Baréin, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Nueva Zelanda brindaron apoyo para la operación, según un comunicado conjunto de los países involucrados que fue enviado por correo electrónico a los periodistas por el Departamento de Defensa.

Los ataques, que el comunicado llamó “necesarios y proporcionados”, golpearon 18 objetivos en ocho ubicaciones en Yemen asociadas con instalaciones de almacenamiento de armas subterráneas hutíes, instalaciones de almacenamiento de misiles, sistemas de sistemas aéreos no tripulados de ataque de un solo sentido, sistemas de defensa aérea, radares y un helicóptero.

“Estos ataques de precisión tienen como objetivo interrumpir y degradar las capacidades que los hutíes utilizan para amenazar el comercio global, los buques de guerra y la vida de marineros inocentes en una de las vías navegables más críticas del mundo”, dijo el comunicado.

Los ataques fueron el mayor salvamento desde que los aliados golpearon objetivos hutíes el 3 de febrero y se produjeron después de una semana en la que los hutíes lanzaron drones de ataque y misiles de crucero y balísticos contra buques en el Mar Rojo y el Golfo de Aden.

En un comunicado proporcionado a The Associated Press, los hutíes denunciaron la “agresión estadounidense-británica” y dijeron que no se verían disuadidos. “Las Fuerzas Armadas yemeníes afirman que enfrentarán la escalada estadounidense-británica con más operaciones militares cualitativas contra todos los objetivos hostiles en los mares Rojo y Arábigo en defensa de nuestro país, nuestro pueblo y nuestra nación”, dijo el comunicado.

El lunes, los militantes hutíes dispararon dos misiles balísticos contra un buque de carga, dijo el Comando Central de EE. UU. en un comunicado. El buque, llamado Sea Champion, continuó su destino en el puerto de Adén en Yemen, agregó el comunicado. El Comando Central informó varios otros ataques de represalia ese día entre las fuerzas estadounidenses en la zona y los hutíes.

El jueves, sucedió más de lo mismo. Aviones de guerra estadounidenses y un barco perteneciente a un miembro de la coalición liderada por EE. UU. derribaron seis drones de ataque hutíes en el Mar Rojo, dijo el Comando Central en otro comunicado. Los drones “probablemente apuntaban a buques de guerra de EE. UU. y de la coalición y representaban una amenaza inminente”, agregó.

Más tarde ese día, dijo el comunicado, los hutíes lanzaron dos misiles balísticos contra un buque de carga propiedad de Palau, con bandera de Gran Bretaña, desde el sur de Yemen hacia el Golfo de Adén, alcanzando al Islander. La embarcación resultó dañada, y una persona sufrió una lesión leve.

Y más temprano ese sábado, el destructor naval U.S.S. Mason derribó lo que el Comando Central dijo que era un misil balístico antisubmarino lanzado desde Yemen hacia el Golfo de Adén.

Los hutíes dicen que sus ataques son una protesta contra la campaña militar de Israel en Gaza, que fue lanzada en respuesta a los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre.

Los ataques aéreos y navales de represalia liderados por Estados Unidos contra objetivos hutíes comenzaron el mes pasado.

“Los más de 45 ataques de los hutíes a buques comerciales y de guerra desde mediados de noviembre constituyen una amenaza para la economía global, así como para la seguridad y estabilidad regionales, y exigen una respuesta internacional”, dijo el comunicado del sábado de la coalición liderada por EE. UU.

En un comunicado separado el sábado por la noche, el Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III dijo que los ataques hutíes “dañan las economías del Medio Oriente, causan daños ambientales y interrumpen la entrega de ayuda humanitaria a Yemen y otros países”.

Estados Unidos y varios aliados han advertido repetidamente a los hutíes de consecuencias serias si los salvos no cesan. Pero hasta ahora, los ataques liderados por EE. UU. no han logrado disuadir a los hutíes. Cientos de buques se han visto obligados a dar un largo desvío alrededor del sur de África, aumentando los costos.

De todas las milicias respaldadas por Irán que han escalado las hostilidades en solidaridad con los palestinos en Gaza, los hutíes han sido quizás los más difíciles de contener. Mientras que los hutíes han continuado con sus ataques, las milicias chiítas en Irak y Siria parecen estar observando un período de quietud desde que Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques contra las fuerzas iraníes y las milicias que apoyan en Siria e Irak el 2 de febrero.

— Helene Cooper y Eric Schmitt reportando desde Washington