“`html

TOKYO — President Biden’s top military adviser has told China that the United States is open to resuming military-to-military communication that Beijing suspended last year to protest then-House Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan.

The chairman of the Joint Chiefs of Staff, Gen. Charles Q. Brown Jr., told reporters on Friday that re-establishing the military dialogue between two of the world’s most powerful militaries was a goal of the Biden administration, and that he had sent a letter to his Chinese counterpart, Gen. Liu Zhenli, “to say that I would like to do that.”

“We’ll see how it comes together,” General Brown said. “I’m hopeful.”

The letter comes ahead of a likely meeting between President Biden and China’s top leader, Xi Jinping, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation summit next week. U.S. officials are hoping the two leaders will announce a resumption of military dialogue there.

General Brown, who is traveling in the region this week, said that the reopening of the communications channel was important to prevent misunderstandings that could cascade into crises. “Just to ensure that there’s no miscalculation in that dialogue, to me, is hugely important,” he said during a briefing with reporters.

A Pentagon report last month said that China was continuing to build up its strategic nuclear arsenal and has most likely amassed 500 nuclear warheads as of May, an increase of about 100 over last year’s estimate.

The report accused China’s military of taking increasingly dangerous actions to deter U.S. forces in the Asia-Pacific region, including what the U.S. Indo-Pacific Command called “coercive and risky” maneuvers in the skies above the South China Sea meant to intimidate American military aircraft.

The Chinese military is in the midst of a political shake-up: The defense minister, Gen. Li Shangfu, was dismissed last month in the latest purge in Beijing’s national security ranks. There has been speculation among military analysts that General Brown’s counterpart, General Liu, could become the country’s next defense minister.

“`

Como periodista con experiencia, un alto asesor militar del presidente Biden ha informado a China que Estados Unidos está abierto a reanudar la comunicación militar que Beijing suspendió el año pasado para protestar por la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, el General Charles Q. Brown Jr., dijo a los periodistas el viernes que restablecer el diálogo militar entre dos de los ejércitos más poderosos del mundo era un objetivo de la administración Biden, y que había enviado una carta a su homólogo chino, el General Liu Zhenli, “para decir que me gustaría hacer eso”.

“Veremos cómo se desarrolla”, dijo el General Brown. “Tengo esperanzas”.

La carta precede a una reunión probable entre el presidente Biden y el principal líder de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico la próxima semana. Los funcionarios estadounidenses esperan que los dos líderes anuncien la reanudación del diálogo militar allí.

El General Brown, que está viajando por la región esta semana, dijo que la reapertura del canal de comunicaciones era importante para evitar malentendidos que podrían desencadenar crisis. “Para mí, simplemente asegurarse de que no haya un cálculo erróneo en ese diálogo es tremendamente importante”, dijo durante una reunión con periodistas.

Un informe del Pentágono el mes pasado afirmó que China continúa construyendo su arsenal nuclear estratégico y probablemente ha acumulado 500 cabezas nucleares hasta mayo, un aumento de alrededor de 100 con respecto al estimado del año pasado.

El informe acusó al ejército chino de tomar acciones cada vez más peligrosas para disuadir a las fuerzas estadounidenses en la región de Asia-Pacífico, incluyendo lo que el Comando Indo-Pacífico de EE. UU. calificó de maniobras “coercitivas y arriesgadas” en los cielos del Mar del Sur de China destinadas a intimidar a las aeronaves militares estadounidenses.

El ejército chino está en medio de una reorganización política: el ministro de Defensa, el General Li Shangfu, fue destituido el mes pasado en la última purga en las filas de seguridad nacional de Beijing. Ha habido especulaciones entre los analistas militares de que el homólogo del General Brown, el General Liu, podría convertirse en el próximo ministro de Defensa del país.