Esta es una foto real de Putin hablando con otros líderes en una mesa enorme.

Reclamo:

Una foto muestra auténticamente al presidente ruso Vladimir Putin hablando con líderes regionales en una mesa enorme pero escasamente poblada.

Rating:

Rating: Verdadero

El 9 de enero de 2024, una publicación en Reddit mostrando una foto de líderes mundiales reunidos en una mesa enorme se volvió viral en el subreddit r/Damnthatsinteresting. La publicación estaba titulada “Mesa de Putin mientras se reúne con otros cuatro líderes en la cumbre del Caspio”.

Esta fue una descripción precisa de una foto tomada el 29 de junio de 2022, durante la 6ª Cumbre del Mar Caspio. Según lo descrito por The Associated Press, el evento – una cumbre regional de líderes de Rusia, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán – fue la primera aparición pública de Putin después de su invasión a gran escala a Ucrania en febrero de ese año:

El presidente ruso Vladimir Putin y los líderes de los otros cuatro países a lo largo del mar Caspio […] reafirmaron su compromiso compartido de mantener fuera de la región a los ejércitos extranjeros. Los presidentes de Rusia, Irán, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán se reunieron en la capital de Turkmenistán, Asjabad, para una cumbre para discutir la cooperación regional y los asuntos internacionales.

Si bien los periodistas no estuvieron presentes dentro de la sala, un video del evento alojado en Getty Images muestra a los monitores desde los cuales los periodistas observaban la reunión, mostrando a Putin hablando en la misma mesa:

La imagen de la reunión del Mar Caspio se viralizó por primera vez en el momento de la reunión, como acompañamiento a una foto de la cumbre del G7 de 2022, que ocurrió unos días antes y vio a muchos más líderes mundiales apiñados alrededor de una mesa mucho más pequeña. Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, por ejemplo, hizo esta comparación en X en ese momento:

Arriba – la cumbre del G7.

9 personas en la mesa.

Abajo – la cumbre del Caspio (Putin está participando).

5 personas en la mesa. pic.twitter.com/yApmkZZ0tH

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 29 de junio de 2022

Las apariciones públicas de Putin a menudo involucran mesas anormalmente largas o grandes, lo que ha sido una fuente constante de especulación y burla desde la invasión a gran escala de Ucrania.

Debido a que la descripción de esta fotografía que muestra a Putin y a otros tres líderes mundiales en una mesa grande es precisa, la afirmación es Verdadera.

Fuentes:

“Caspian Nations Reaffirm Pledge to Keep Foreign Armies Out.” AP News, 29 de junio de 2022, https://apnews.com/article/russia-ukraine-putin-azerbaijan-regional-cooperation-caspian-sea-fbedcde84fdfa80d146d508c90442f63.

“Journalists Watch the Speech of Russian President Vladimir Putin On…” Getty Images, https://www.gettyimages.com/detail/video/journalists-watch-the-speech-of-russian-president-news-footage/1405811755. Accedido 9 de enero de 2024.

“What Putin’s Very Long Table Tells Us about Russia’s Inner Workings.” NBC News, 17 de febrero de 2022, https://www.nbcnews.com/news/world/vladimir-putin-ukraine-russia-crisis-long-table-kremlin-memes-rcna16670.

Aila Slisco. “Putin and His Allies Mocked for Meeting at Absolutely Massive Table.” Newsweek, 29 de junio de 2022, https://www.newsweek.com/putin-his-allies-mocked-meeting-absolutely-massive-table-1720473.