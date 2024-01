Escuchando cómo caen los números: la actualización de iOS de Apple para las descargas de podcast disminuyó el número de oyentes.

¿A quién no le gusta escuchar un buen podcast, verdad? Ya sea que estés descargando The Daily, Serial Killers, Stuff You Should Know, The Joe Rogan Experience, u otros miles de podcasts disponibles, parece que hay tantos buenos podcasts para elegir. Y en los últimos años, el número de suscriptores que escuchan muchos de estos podcasts populares y otros ha seguido creciendo.

¿Verdad?

Bueno, aunque la mayoría de eso podría ser cierto, lo que podría no ser preciso es cuántos oyentes han estado descargando y escuchando podcasts. O, al menos, no está claro si el número de oyentes o suscriptores es tan grande como muchos podcasters creen que son, lo que podría ser devastador para aquellos podcasters que esperan monetizar a través de la publicidad.

Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué ahora se cuestionan los números?

Según una historia reciente en Semafor, fue un cambio técnico: el pasado septiembre, cuando Apple lanzó iOS 17, la actualización incluyó una “mejora” en la forma en que se manejan las descargas automáticas.

En el aviso de Actualización de descargas automáticas para la aplicación de Apple Podcasts, Apple dijo: “Antes de iOS 17, cuando un oyente reanudaba las descargas automáticas, el sistema descargaba automáticamente todos los episodios no reproducidos. Con iOS 17, Apple Podcasts no descargará episodios anteriores y reanudará la descarga automática de nuevos episodios.”

¿Debería Apple estar obligada a notificar a la industria de podcasts cuando cambia la forma en que se calculan los oyentes?

Pero cuando Apple implementó este cambio en iOS 17, “apretó silenciosamente la forma en que reporta cuántas personas escuchan podcasts….” Al hacerlo, Semafor dijo que dicho cambio técnico está “enviando ondas de choque a través de una industria de audio combativa que todavía se está recuperando del fin de la burbuja de producción de la era COVID.”

La historia de Semafor dio dos ejemplos de cómo los podcasts se beneficiaron bajo “las reglas antiguas”, o antes de que Apple lanzara iOS 17. En el primer ejemplo, “Un usuario que escuchó un programa como The Daily de The New York Times algunas veces, se suscribió, pero dejó de escuchar seguiría contando como una descarga indefinidamente.”. En el segundo ejemplo, “para las personas que escucharon un programa, dejaron de hacerlo por un tiempo, pero comenzaron a escuchar de nuevo, Apple descargaría automáticamente todos los programas intermedios.” En ambos casos, Semafor dijo que dicho proceso resultó en el aumento de “grandes números de descargas, una métrica crucial para las ventas de publicidad y un indicador del gran alcance de los podcasts como un medio.”

Pero desde que Apple lanzó iOS 17 el pasado septiembre, el número de oyentes que la plataforma de Apple Podcasts reportó fue significativamente menor. De hecho, Semafor informó que en general, “los programas de larga duración que se publican con frecuencia se vieron particularmente afectados.” Semafor también dijo: “… The Daily y Dateline ambos anunciaron públicamente haber alcanzado más de mil millones de descargas en total. Pero los representantes de estos programas no quisieron decir si esos números u otras estadísticas impresionantes de descargas diarias o semanales siguen siendo precisos, aunque varios de los podcasts más grandes reconocieron en privado a Semafor que habían experimentado disminuciones notables…. Otro conocido podcaster y ejecutivo dijo que para algunos programas, la disminución en las descargas fue de hasta un 40%.”

En este momento, no está claro cómo el cambio ha afectado o continuará afectando a la industria del podcast. Algunos sugieren que fue un cambio necesario, aunque quizás no en la forma en que lo implementó Apple. Pero en este momento, no muchos están discutiéndolo abiertamente. Semafor señala que los podcasts más populares no están discutiendo el cambio de la plataforma, lo que podría ser un signo de que “muchos programas grandes no están listos para admitir cuánto ha disminuido su audiencia.”