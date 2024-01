¿Es realmente sostenible el crucero de Royal Caribbean, Icon of the Seas?

El martes, la estrella argentina del fútbol Lionel Messi presionó un botón y una botella de champán estalló contra la proa del Icon of the Seas, bautizando así el crucero más grande del mundo en su puerto base de Miami. Como una celebridad de primer nivel que pisa la alfombra roja, la llegada del barco de 250,800 toneladas de Royal Caribbean ha capturado la atención del mundo, con algunas personas maravilladas con sus avanzadas características, como el parque acuático más grande en el mar, mientras que otros critican el daño potencial al medio ambiente que podría causar el enorme barco.

Con la capacidad de transportar casi 8,000 personas, el barco de 20 pisos y 1,198 pies de largo, cuyo crucero inaugural con pasajeros pagos zarpará el 27 de enero, es del tamaño de una ciudad. Hay ocho “vecindarios” llenos de comodidades que incluyen una cascada de 55 pies, seis toboganes de agua y más de 40 restaurantes, bares y locales de entretenimiento.

Según Royal Caribbean, el barco, que está registrado en las Bahamas, también establece un nuevo estándar para la sostenibilidad con el uso de tecnología eficiente en energía diseñada para minimizar la huella de carbono del barco y acercarse al objetivo de la compañía de introducir un barco neto cero para 2035.

“Dominamos una sola filosofía, que es ofrecer las mejores vacaciones de manera responsable,” dijo Nick Rose, vicepresidente de administración del medio ambiente en Royal Caribbean Group. “Y para hacerlo, construimos con los principios fundamentales de la sostenibilidad de nuestro planeta y comunidades.”

Durante décadas, la industria de cruceros ha sido criticada por su impacto negativo sobre el medio ambiente. Un estudio de 2021 publicado en el Marine Pollution Bulletin encontró que, a pesar de los avances técnicos, los cruceros siguen siendo una fuente importante de contaminación del aire, el agua y la tierra que afecta hábitats frágiles y la salud humana.

A pesar de que los grupos ecologistas han acogido algunas características del Icon of the Seas, como su avanzado sistema de tratamiento de agua, algunos dicen que construir barcos tan enormes va en contra de los objetivos a largo plazo de sotenibilidad y preservación de la industria de cruceros.

“Los barcos cada vez son más grandes, y esa es la dirección equivocada a tomar,” dijo Marcie Keever, directora del Programa de Océanos y Embarcaciones de la organización ecologista Friends of the Earth. “Si estuvieras realmente pensando en sostenibilidad y no tanto en el beneficio económico, no construirías un barco de crucero con capacidad para casi 10,000 personas.”

Con más de cinco marcas diferentes, Royal Caribbean tiene una flota de 65 barcos de cruceros de varios tamaños. Se construyó a Icon of the Seas para satisfacer la demanda y ofrecer las experiencias que sus consumidores estaban buscando, afirmó la compañía, agregando que todos sus barcos siguen los mismos principios de sostenibilidad de eficiencia energética y gestión avanzada de residuos y agua.