¿Es mala señal que el abogado de mi difunta tía no nos deje ver su testamento, en el que le otorga a su esposo una vivienda vitalicia?

Estimado Quentin,

Mi tía y mi tío nunca tuvieron hijos, así que crearon un testamento en el que sus seis sobrinos y sobrinas, de los cuales yo soy uno, heredarían su patrimonio por igual al fallecer. Esta propiedad está en Ohio. Mi tío falleció, y mi tía se volvió a casar años después pero nunca cambió el testamento, con la única excepción de una propiedad vitalicia para su segundo esposo. Todos sus sobrinos y sobrinas son los restantes beneficiarios y aún heredarán esta propiedad.

Cuando ella falleció, su abogado nos informó que éramos responsables de los impuestos y el seguro de la propiedad durante el tiempo en que el inquilino vitalicio vive en la casa. Nunca se nos ha permitido ver una copia de este testamento para confirmar si la propiedad vitalicia se estableció de esta manera o no. ¿Es inusual que los beneficiarios nombrados no reciban copias o, al menos, no se les permita ver el testamento?

He investigado un poco sobre las propiedades vitales y aprendí que, a menos que esté especificado en el testamento, el inquilino vitalicio paga impuestos, seguro de propiedad y es responsable del mantenimiento general de la propiedad. Pero dado que no se nos ha entregado una copia del testamento y las solicitudes para verlo han quedado sin respuesta, no sabemos lo que realmente dice. No hubo necesidad de realizar la probate, por lo que no hay copia del testamento en la oficina de la corte del condado.

¿Cuál es nuestro mejor recurso en esta situación?

Uno de los restantes beneficiarios

Estimado Restante,

Confía en tu intuición. Si algo te parece incorrecto, probablemente lo sea.

Un ejecutor de un testamento o administrador de una herencia debe mantener a los beneficiarios “razonablemente informados” sobre el contenido del testamento después de que se haya realizado la probate. Lo que constituye “razonablemente informado” es algo ambiguo, pero si se les solicita (o se les dice) que paguen el seguro de la casa y los impuestos de la propiedad de su tía, su expectativa de que le gustaría ver las instrucciones por escrito no parece ser poco razonable.

También es correcto que la persona a la cual se le ha otorgado la propiedad vitalicia es casi siempre responsable de pagar el seguro de la propiedad, los impuestos y los costos de mantenimiento. Cualquier otra disposición, a menos que esté especificada en el testamento de su tía, parece altamente inusual. Un inquilino vitalicio, en la mayoría de los casos, incluso puede alquilar la propiedad, pero no debe hacer nada que disminuya el valor de la casa; además, la propiedad vitalicia puede afectar su capacidad para solicitar Medicaid.

“Supongamos que han pasado meses desde que se realizó la probate del testamento de un difunto, pero no ha habido comunicación por parte del ejecutor. Esto podría deberse a que el ejecutor no conocía su deber de mantener informados a los beneficiarios, pero también podría deberse a que se está produciendo una mala conducta del ejecutor y está tratando de ocultarlo al retener información,” según el Keystone Law Group.

“Si los beneficiarios no actúan contra un ejecutor que pueda estar involucrado en una mala conducta, la herencia podría verse dañada de manera irreversible”, agrega el bufete de abogados. “Al final del día, los ejecutores deben recordar que son fiduciarios que están obligados a actuar en el mejor interés de los beneficiarios en todo momento. Cuando un ejecutor viola sus deberes fiduciarios, se hace responsable de acciones legales.”

En muchos estados, el ejecutor debería ofrecerle un inventario y una valoración de los activos pertenecientes a la herencia de su difunta tía. En Ohio, un testamento podría tardar hasta nueve meses en realizarse la probate, y los acreedores generalmente tienen seis meses para hacer una reclamación. Si desea reemplazar al ejecutor, tendrá que pasar por la corte de probate y probar que está actuando de forma egoísta, es incompetente o tiene algún otro conflicto de interés. (¿Conocía a su tío?)

La buena noticia: Una vez que un testamento ha sido probado en Ohio —asumiendo que haya sido probado en realidad— se convierte en parte del registro público y debería ser archivado en la corte de probate. Dependiendo del condado, los tribunales pueden cobrarle por acceder al testamento, o tal vez sea gratuito verlo en línea. Además de leer el testamento, también podrá ver a cualquier acreedor o deudor de la herencia de su tía, e incluso al juez que presidió la probate del testamento.

¿Sus mejores opciones? Conozca sus derechos y actúe en consecuencia.

