“Es una forma de vida”: Las mujeres dejan su huella en el Ejército Ucraniano.

En primera línea, justo afuera de Bakhmut, Ucrania, una comandante de 32 años de un pelotón de artillería ucraniano se balanceaba de un lado a otro en el asiento del pasajero de un Lada desvencijado, mientras otro soldado navegaba el automóvil a través de un espeso bosque, a veces derribando árboles jóvenes. Cuando llegaron a su destino, una pequeña aldea a menos de dos millas de las líneas rusas, solo quedaban casas destruidas, con sus techos destrozados visibles a la luz de la luna.

La comandante, una soldado femenina que usa el seudónimo de Bruja, es una ex abogada que, junto con dos de sus hermanos y su madre, se unió al ejército al día siguiente de la invasión rusa en febrero de 2022. Su primera experiencia en combate fue en las afueras de Kyiv ese año, y gran parte de lo que ha aprendido sobre sistemas de armas desde entonces ha sido autodidacta y sobre la marcha.

Desde principios de 2023, Bruja ha estado con su pelotón en la 241ª Brigada en el área alrededor de Bakhmut, supervisando todos los sistemas de artillería. Ella tiene una firme determinación de permanecer en el ejército incluso si la guerra termina. “Las personas que desean unirse a las fuerzas armadas deben entender que es un modo de vida”, dijo.

A medida que Ucrania lucha contra feroces asaltos rusos y sus pérdidas aumentan, ha habido un aumento de mujeres que se han alistado, y cada vez más se ofrecen como voluntarias para roles de combate. El ejército ucraniano también ha hecho un esfuerzo concertado para reclutar a más mujeres para llenar sus filas.

Actualmente hay alrededor de 65,000 mujeres sirviendo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, un aumento del 30 por ciento desde el inicio de la guerra. Aproximadamente 45,000 sirven como personal militar, y el resto ocupan cargos civiles, según el Ministerio de Defensa. Poco más de 4,000 están en posiciones de combate.

Estas mujeres ocupan un número cada vez mayor de posiciones en el ejército: médicos de combate en unidades de asalto; artilleras senior; francotiradoras; comandantes de unidades de tanques y baterías de artillería; y al menos una copiloto en un equipo de evacuación médica que sueña con convertirse en la primera piloto de combate de helicópteros de Ucrania. Docenas han resultado heridas en combate, y algunas han sido capturadas o muertas.

A lo largo de la primera línea, operan bajo el mismo manto de temor y adversidad que los soldados varones. En el húmedo refugio fortificado donde Bruja y uno de sus equipos de morteros pasan la mayor parte de sus días, esperan en la penumbra en el sótano. Encender las luces significaría que el equipo no podría ajustar rápidamente sus ojos a la oscuridad si tuvieran que salir a disparar.

Más al norte, una comandante con el seudónimo de Tesla, una ex cantante folk ucraniana, estaba encorvada en un taburete en la casa austera que servía como cuartel general de campo para la 32ª Brigada Mecanizada. Las fuerzas rusas en la región de Kupiansk estaban lanzando una lluvia de proyectiles de artillería sobre las líneas ucranianas.

Tesla enviaba mensajes de texto y notas de voz a los soldados de su unidad mientras hablaba con el segundo al mando sobre el plan de batalla. Sus pantalones extragrandes estaban enrollados, revelando calcetines naranja neón con aguacates dibujados en ellos.

Ella intentaba redirigir el fuego ruso hacia un batallón diferente a la posición de su propios soldados, para que la otra unidad pudiera evacuar a un compañero gravemente herido. “Tres torniquetes aplicados en tres miembros diferentes”, llegó la información en un mensaje de voz, dijo.

“Envía uno más”, ordenó Tesla en una nota de voz, dando la orden a sus soldados de disparar nuevamente. “Cuando termines, infórmame”.

Poco después de que comenzara un asalto ruso en octubre, abrumando a las líneas ucranianas, 24 de sus soldados entrenados en artillería recibieron órdenes de reforzar a las tropas de infantería, que siempre están situadas más cerca de las líneas rusas. Tesla habló con ellos antes de desplegarse, sintiéndose impotente.

“Lo peor es que les instruí en cosas completamente diferentes en artillería, y luego los envían a la infantería”, dijo. “E imagina, están allí mirándote como su comandante, sabiendo que serán enviados a la peor situación posible”.

De los 24 enviados al frente, 15 resultaron heridos, dijo Tesla, y uno fue capturado en la lucha. El incidente quedó en la conciencia de Tesla, pero mantuvo sus preocupaciones para sí misma. Su madre aún no sabía que Tesla estaba liderando una batería de artillería, creyendo que su hija trabajaba como instructora en una academia, a una distancia segura del frente.

Hasta el 2018, se prohibía que las mujeres ocuparan posiciones de combate en el ejército ucraniano, aunque algunas ignoraban las reglas. Las restricciones se han relajado desde la invasión rusa. El alistamiento de miles de mujeres más en el ejército se ha visto ampliamente como un paso bienvenido para el país, cuyos intentos de unirse a la OTAN y la Unión Europea aún están en revisión.

Sin embargo, el lado negativo es que el ejército no ha podido adaptarse lo suficientemente rápido para acomodarlas. Las soldadas dicen que todavía hay una grave falta de uniformes y botas de mujer, armaduras corporales ajustadas correctamente y productos de higiene femenina. Eso deja a las mujeres para adquirir muchos artículos por su cuenta.

Como resultado, organizaciones como Veteranka y Zemliachky han ayudado a llenar el vacío recaudando fondos para proporcionar artículos adaptados a las mujeres.

Pero los problemas van más allá, a cuestiones de desigualdad de género y discriminación.

Muchas mujeres que sirven en roles de combate dijeron que los soldados varones y superiores directos en su mayoría no discriminan por género, aunque aún hay insinuaciones sexuales y comentarios inapropiados.

Más bien, son los comandantes superiores, a menudo vestigios de la era soviética, quienes desprecian a las mujeres en el ejército, especialmente a aquellas en roles de combate. En algunos casos, las mujeres optan por unirse a brigadas recién formadas con comandantes más jóvenes y dinámicos.

“No quería unirme a una brigada que se estableció hace muchos años porque sabía que no me escucharían como oficial joven, y como mujer”, dijo Tesla.

En un caso, un comandante de brigada se sintió tan indignado por una mujer que comandaba una batería de artillería que la menospreció directamente. “Volverás arrastrándote hacia mí de rodillas suplicando irte cuando te des cuenta de que el trabajo es demasiado difícil, y no te permitiré dejar tu puesto”, recordó ella, solicitando el anonimato para hablar francamente sobre un tema delicado.

También han surgido denuncias de acoso sexual. Según algunas mujeres, no hay canales oficiales para informar sobre el acoso que no sea a los comandantes de batallón, quienes luego deben decidir si investigar o no. En algunos casos, las soldadas dijeron que los testigos pueden negarse a testificar por miedo a represalias.

Estos impedimentos, así como el riesgo de perjudicar sus carreras militares, desalientan a las mujeres a informar sobre el acoso, dijeron las soldadas.

Diana Davitian, una portavoz del Ministerio de Defensa, dijo que el 1 de enero, el ejército lanzó una línea directa donde los soldados pueden informar sobre acoso sexual. Los informes serían investigados, dijo, y se tomarían medidas si las acusaciones resultaban ser ciertas.

El ministerio también dijo que planeaba crear una unidad separada dedicada a garantizar la igualdad de género y proporcionar programas educativos, incluido uno centrado en combatir la violencia sexual relacionada con la guerra.

De vuelta en el sótano, Tesla recibió una llamada del puesto de comando: era hora de disparar. El equipo se apresuró a un patio parcialmente cubierto a pocos metros de distancia donde se estaba preparando un barril de mortero.

Un silencio descendió mientras Kuzya, de 20 años, una artillera senior del pelotón de morteros, miraba a través del visor y leía las coordenadas en su teléfono. “¡Fuego!”, alguien gritó. Varios proyectiles más fueron disparados antes de que el equipo regresara al sótano, esperando un posible contraataque ruso.

Apenas unos meses antes, el novio de Kuzya fue asesinado en los combates. Ella y Bruja, quien tiene un hijo de 7 años que apenas ha visto en el último año, parecían encontrar consuelo en la compañía una de la otra. Las dos mujeres se entrenaron en el mismo club de judo en Kyiv, la capital, y al día siguiente de la invasión, fueron juntas a la oficina de alistamiento para inscribirse.

Para muchas mujeres, la guerra y el deseo de estar en combate parece algo para lo que se han preparado durante años. Foxy, de 24 años, una antigua barista convertida en artillera y médica, se ofreció como voluntaria para hacer redes de camuflaje después de la escuela durante toda su adolescencia, antes de trabajar con veteranos heridos. Se unió al ejército el año pasado después de semanas de entrenamiento.

El comandante de su batallón le dio dos opciones: “Eres una mujer. Puedes trabajar con…

