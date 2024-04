Error de la autopsia con ketamina agrava el duelo después de la muerte del piloto del globo.

Cornelius van der Walt, un amante del cielo, era tan aventurero como responsable. Todo debía ser seguro y hacerse de una manera particular. Era el tipo en el que confiar, dijo John Vanca, su mejor amigo y socio comercial.

Cuando el Sr. van der Walt, de 37 años, y otras tres personas murieron en un accidente de globo aerostático en Arizona en enero, la noticia conmocionó a la comunidad de paracaidismo y fue noticia en todo el mundo.

La semana pasada, el accidente volvió a estar en las noticias, cuando la Oficina del Médico Forense del Condado de Pinal publicó un informe de autopsia que decía que se encontraron niveles altos de ketamina, un anestésico que en ciertas dosis puede tener efectos alucinógenos, en el cuerpo del Sr. van der Walt.

El piloto del globo no tenía una receta para el medicamento, según el informe. Aunque los trabajadores médicos a veces lo usan en una emergencia para aliviar el dolor, el informe dijo que no lo habían utilizado ese día.

Los titulares, desde periódicos locales hasta medios internacionales, se centraron en ese detalle: “El piloto del globo aerostático tenía ketamina en su sistema en el momento del accidente que mató a 4, dice el informe”, dijo The Associated Press. “El piloto en el mortal accidente de globo aerostático tenía ketamina en el sistema”, dijo The Times de Londres.

Pero eso no era toda la historia. Dos días después, la oficina del médico forense se retractó, agregando un detalle crucial a su informe: los socorristas, de hecho, le habían administrado ketamina al Sr. van der Walt.

Nueva información había salido a la luz, dijo James Daniels, un portavoz del médico forense, en un correo electrónico esta semana.

Para su informe inicial, la oficina del médico forense había hablado con el departamento de bomberos y un hospital involucrado en los esfuerzos de rescate, pero no había sido informada de que un equipo de Air Evac lo había tratado con ketamina.

Jeremy Sammons, un portavoz del Departamento de Policía de Eloy, dijo que fue uno de los investigadores del departamento quien notó una “posible discrepancia” en el informe del médico forense.

Algunas organizaciones de noticias actualizaron sus historias después de que el médico forense cambiara su informe. Otros publicaron nuevos artículos. Pero para entonces, la familia y amigos del Sr. van der Walt ya estaban en estado de shock.

Inmediatamente después de que los medios comenzaron a informar sobre la situación, se enviaron mensajes odiosos y desagradables a varias personas involucradas a través de las redes sociales,” dijo el Sr. Vanca. “Todo esto ha causado una gran angustia emocional no solo a la familia de Cornelius, sino también, estoy seguro, a todas las demás familias involucradas.”

El Sr. van der Walt era originario de Walvis Bay, Namibia, y había vivido en Arizona desde al menos 2017, pero se mudaba mucho. Era el fundador y piloto de Droplyne Hot Air Balloon Rides. Su biografía en el sitio web de la compañía, escrita en primera persona, describe su amor por los cielos: “El hogar es donde estacionas tu globo.”

Droplyne ofrecía saltos en paracaídas y paseos en globo aerostático, y fue en uno de esos paseos que el Sr. van der Walt estaba pilotando el 14 de enero. Trece personas subieron en el globo esa mañana, y ocho de ellas saltaron en paracaídas con seguridad.

Después de que saltaron a unos 10,000 pies, el globo comenzó a desinflarse parcialmente y a perder altura alrededor de los 4,000 pies, según un informe del médico forense.

A los 2,000 pies, el globo comenzó a caer en picada a gran velocidad y se estrelló, matando al Sr. van der Walt y a otras tres personas: Chayton Wiescholek, 28, de Union City, Mich .; Kaitlynn Bartrom, 28 años, de Andrews, Ind .; y Atahan Kiliccote, 24 años, de Cupertino, California, según el Departamento de Policía de Eloy. Una cuarta pasajera, Valerie Stutterheim, 23 años, de Scottsdale, Arizona, resultó gravemente herida.

Un problema con la bolsa que llena el globo con aire caliente pudo haber causado el accidente, pero la causa exacta seguía sin estar clara, según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

La junta aún está investigando el caso, lo cual suele tardar entre uno y dos años desde la fecha del accidente, dijo Peter Knudson, un portavoz de la J.N.S.T., en un correo electrónico.

Mr. Vanca dijo que conoció por primera vez al Sr. van der Walt en Namibia en 2014. Instantáneamente se dieron cuenta de que se parecían un poco, dijo. Esto se convertiría en una broma continua en su amistad de una década.

“A menudo la gente nos preguntaba, sobre todo en Estados Unidos, si éramos hermanos,” dijo el Sr. Vanca.

Él dijo que el Sr. van der Walt tenía un sentido de responsabilidad y aventura, así como “la habilidad de traer una sensación de magia y maravilla al mundo y a las personas en él.”

Los amigos pasaron tiempo juntos en tierra y en el aire, solo “dos chicos locos en un enorme globo aerostático, riendo y disparando fuego en el aire arriba de ellos.”

El informe de autopsia inicial dejó a las personas que conocían al Sr. van der Walt desconcertadas. El Sr. Vanca dijo que “el buen nombre y el impecable récord de Neels” habían sido desprestigiados.

Antes del accidente del 14 de enero, Droplyne dijo que su historial de seguridad había sido perfecto. Ha detenido sus operaciones desde el accidente.

“Neels era la vida de Droplyne, y sin él simplemente no sería lo mismo,” dijo el Sr. Vanca. “Me duele decirlo, pero Droplyne permanecerá cerrado.”