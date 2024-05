El tribunal impide a la víctima de la transferencia de SIM demandar a su operador por el robo de $60,000 en criptomonedas.

“

Hemos estado escuchando cada vez más sobre los intercambios de SIM y cómo pueden eliminar tus cuentas financieras en un abrir y cerrar de ojos. Sepehr Tahmasebpour era cliente de la empresa de telefonía móvil canadiense Freedom Mobile y estaba a punto de descubrir que estafas como los intercambios de SIM pueden cruzar la frontera fácilmente. Tahmasebpour afirma que Freedom Mobile entregó una nueva tarjeta SIM a alguien que estaba suplantando a su padre, quien en realidad es la persona responsable de pagar la factura cada mes.

Tahmasebpour recibió mensajes de texto alertándolo de que su dirección de correo electrónico y PIN habían sido cambiados



La empresa de telefonía móvil entregó la tarjeta SIM a un participante en la estafa en enero de 2021 y este criminal la utilizó para acceder a la aplicación de correo electrónico de Tahmasebpour, bloquearlo de sus cuentas y robar $60,000 dólares en bitcoins de su billetera de criptomonedas. En un documento judicial de enero de 2023, Tahmasebpour escribió: “Esto fue causado por las acciones y omisiones gravemente negligentes de Freedom”, lo cual tendría sentido ya que emitió la tarjeta SIM.

La víctima recibió mensajes sobre su dirección de correo electrónico y PIN antes de que su teléfono perdiera el servicio.

La segunda forma es que alguien involucrado en la empresa criminal se haga pasar por la persona que posee la cuenta y solicite una nueva tarjeta SIM a un empleado de la compañía. Un empleado aburrido o perezoso podría no molestarse en pedir una identificación para verificar la identidad de esta persona. Independientemente del método utilizado por un criminal para obtener de manera indebida una tarjeta SIM que luego se utiliza para robar activos financieros, la compañía de telefonía móvil que emitió la tarjeta SIM parecería tener alguna responsabilidad.

En su demanda judicial, Tahmasebpour y su padre argumentaron que Freedom Mobile debería responsabilizarse por más de $63,000 dólares para compensar el valor de los bitcoins robados, los honorarios legales y los daños punitivos. La demanda señalaba que la cobertura previa en los medios de comunicación y las advertencias policiales deberían haber hecho que Freedom Mobile estuviera más alerta sobre los intercambios de SIM. “A pesar de contar con este conocimiento, Freedom no tomó medidas razonables y necesarias para prevenir que ocurriera un ataque similar”, decía la queja de los Tahmasebpour.

Según la CBC News, Freedom Mobile logró que un tribunal de Columbia Británica suspendiera el caso señalando que la víctima debía resolver primero el asunto a través del proceso de arbitraje establecido en los términos del servicio del operador. A pesar de que tanto el padre como el hijo afirmaron que Freedom nunca les mostró la cláusula de arbitraje, el tribunal emitió una suspensión que impedía a los demandantes ser reembolsados a través de los tribunales por los fondos que perdieron debido a la negligencia de Freedom Mobile.

Y no hay dudas al respecto, el juez sí creyó que el proveedor de servicios inalámbricos no se esforzó por señalar la cláusula de arbitraje antes de que ocurriera el incidente. “Sin embargo, la evidencia que tengo en esta solicitud no me persuade de que Freedom Mobile específicamente haya llamado la atención de ninguno de los demandantes sobre la cláusula de arbitraje en ningún momento”, dijo el juez.

Lo que debes hacer de inmediato si eres víctima de un intercambio de SIM



Esto fue exactamente cómo se desarrolló el intercambio de SIM según Sepehr Tahmasebpour. El 4 de enero de 2021, estaba esquiando con un amigo cuando recibió dos mensajes de texto de Freedom Mobile informándole que su dirección de correo electrónico y PIN habían sido cambiados. Todos los teléfonos de la cuenta perdieron inmediatamente el servicio. Fue a una tienda minorista de Freedom Mobile para quejarse y los llamó desde un teléfono propiedad de un familiar que no se vio afectado por el intercambio de SIM. También llamó a la policía.

Sepehr dice que al día siguiente “alguien retiró el saldo completo de mis bitcoins, después de restablecer mi contraseña en mi dirección de correo electrónico y luego mi contraseña en mi cuenta de Shakepay [criptomoneda]”. Aunque el acceso a la red de Freedom Mobile se cortó después del intercambio de SIM, la empresa inalámbrica continuó facturando a padre de Tahmasebpour por el servicio y contrató a una agencia de cobranza cuando la familia no pagaba.

Todo lo que podemos sugerir es que debes estar hiper vigilante cuando se trata de tu cuenta inalámbrica. Si recibes un mensaje de texto o correo electrónico sobre un cambio en tu dirección de correo electrónico o PIN, o recibes una notificación sobre una nueva tarjeta SIM y no la solicitaste, llama inmediatamente a tu operador. Por lo general, lo siguiente que sucede es que tu teléfono pierde el servicio, así que debes darte cuenta de que el tiempo es esencial si esto te sucede.

