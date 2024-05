Entrando en el 2024, iPad Pro y iPad Air eliminan definitivamente la ranura para tarjeta SIM física

Los últimos iPad Pro y Air de Apple no cuentan con una ranura física para la tarjeta SIM.

Foto: Apple

Siguiendo los pasos del iPhone, Apple ha optado por completo por la eSIM en los iPad Pro y Air de 2024. Los modelos celulares de estos dos tablets carecen por completo de una ranura física para la tarjeta SIM.

Con este movimiento, Apple ha trasladado dos categorías de productos importantes a eSIM.

Los iPad Pro y iPad Air de 2024 se unen a la tendencia de la eSIM

En los mercados fuera de los Estados Unidos, puedes adquirir la serie iPhone 15 Pro con una ranura física para la tarjeta SIM. Sin embargo, no es el caso con los nuevos iPad Pro con M4 y los iPad Air con M2. El listado de los tablets de Apple en la UE y el Reino Unido solo menciona el soporte para eSIM y la incompatibilidad con tarjetas SIM físicas.

Este paso de Apple solo ayudará a acelerar su transición completamente a eSIM a nivel mundial o al menos en los principales mercados.

Una opción solo con eSIM en el iPad tiene mucho más sentido que en el iPhone. Una vez que configuras una conexión celular en la tablet, es poco probable que cambies de operador pronto. Además, la eSIM facilita el manejo de múltiples redes mientras estás de roaming.

Sin embargo, la falta de una ranura física para la tarjeta SIM puede ser un problema si tu operador o MVNO no soporta eSIM. Si nada más, esto podría forzarlos a acelerar su transición a eSIM.

Sin pegatinas de Apple con los nuevos iPads

La ranura física para la tarjeta SIM no es lo único que falta en los iPad de 2024. Apple también ha dejado de incluir sus icónicas pegatinas con ellos.

Aunque Apple no discutió esto durante su evento “Let Loose”, mencionó el cambio en un memo distribuido a los empleados de las Apple Store, como se vio en 9to5Mac. El informe dice que la compañía eliminó las pegatinas para hacer que el embalaje del tablet sea libre de plástico y alcanzar sus objetivos ambientales.

Cuando compres un nuevo iPad Pro o iPad Air, puedes pedirle a un empleado de la Apple Store una pegatina. Según los informes, Apple está enviando una pequeña cantidad de pegatinas para que los empleados las proporcionen a los clientes bajo solicitud. Pero este beneficio parece estar disponible solo cuando compras los nuevos iPads directamente en una tienda de Apple y no en un minorista de terceros.

” – Traducción al español:

Apple’s newest Pro and Air iPads do not feature a physical SIM slot.

Photo: Apple

“Impulsada por el iPhone, Apple ha decidido dar el salto completamente a la eSIM en los nuevos iPad Pro y Air de 2024. Los modelos celulares de estos dos tablets carecen de ranura física para la tarjeta SIM.

” – retorno de texto en indonesio:

Los últimos iPad Pro y Air de Apple no cuentan con una ranura física para la tarjeta SIM.

Foto: Apple

Makes use of this information wisely.