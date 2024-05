Entierro del hombre de Cornualles asesinado en Gaza tendrá lugar.

El funeral de un trabajador de ayuda de Cornualles que murió en un ataque aéreo en Gaza está teniendo lugar. Jim Henderson, 33, estaba entre siete trabajadores de ayuda que murieron en el ataque israelí en abril. Uno de sus hermanos, Matt, dijo: “Él ha logrado mucho en su vida en un corto período de tiempo.” Varios portadores del ataúd del Sr. Henderson estaban en la unidad de Comando 40 de los Royal Marines con él y rindieron homenaje antes de que comenzara el servicio en la Catedral de Truro a las 12:00 BST. Jordan McGrath trabajó junto al Sr. Henderson en una operación de contrainsurgencia en Afganistán en 2012. Dijo: “Siempre podías contar con Jim para obtener tranquilidad o fuerza si la necesitabas. Él era un verdadero pilar del grupo. “Era genial saber que tenías chicos como Jim contigo. “Era increíble, simplemente encarnaba lo que significaba ser un Comando de Royal Marine: valentía, determinación, desinterés.” Andrew Campbell también fue desplegado en Afganistán con el Sr. Henderson. Dijo: “Jim tenía el corazón de un guerrero, el alma de un humanitario. “Estaba en su naturaleza ayudar a las personas que no podían ayudarse a sí mismas.” Daniel Christopher Birks, quien entrenó al Sr. Henderson en 2010 y lideró el grupo al que fue asignado en Afganistán, dijo: “Era una torre de fuerza, como el recluta modelo.” El papel del Sr. Henderson como asesor de seguridad para el World Central Kitchen era asegurar que un convoy de ayuda que viajaba en Gaza siguiera los procedimientos de seguridad y permaneciera en la ruta correcta. El ex Royal Marine había estado en Gaza desde hace poco más de una semana.La familia invitó a miembros del público y veteranos militares a alinear la ruta del cortejo fúnebre [BBC]. El hermano de Mr. Henderson, Dan, dijo: “Realmente no creo que supiéramos la amplia gama de amigos de Jim y personas con las que tenía conexiones reales hasta que algo como esto sucede… Nos enorgullece muchísimo.” La familia pidió a las personas que deseen rendir homenaje que alineen la ruta y se unan a ellos en la catedral. El obispo Hugh Nelson, quien está liderando el servicio, dijo: “Todos son bienvenidos a venir y ser parte de esa despedida, la oración y la celebración de una buena vida bien vivida.” Sigue a BBC Cornwall en X (anteriormente Twitter), Facebook e Instagram. Envía tus ideas de historias a [email protected]. ¡Más sobre esta historia!