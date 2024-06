Minorista de suministros para fiestas Wonder al borde de la administración | Noticias de negocios

Un minorista y distribuidor de suministros para fiestas está tambaleándose al borde de la administración después de ser golpeado por una caída en el gasto del consumidor.

Sky News entiende que Wonder Group, anteriormente conocido como Amscan, estaba preparando el lunes para presentar un aviso de intención de nombrar a Interpath Advisory para manejar un proceso de insolvencia.

Las fuentes dijeron que la empresa se había visto afectada por la disminución de la demanda en los mercados internacionales de productos para fiestas y disfraces. Wonder, que emplea a unas 200 personas en el Reino Unido, podría ahora ser desmantelada a través de la venta de algunos de sus activos en las próximas semanas, añadieron.

Hace dieciocho meses, se fijó un objetivo de ingresos de 500 millones de libras para 2026, después de adquirir el minorista en línea con sede en Suecia Party King. El grupo también emplea a unas 200 personas en Europa y tiene una base en el Reino Unido en Milton Keynes. Entre sus otras adquisiciones en los últimos años se encontraba Ginger Ray, que compró en 2021. Leer más de negocios: Los precios del combustible se mantienen altos mientras Gran Bretaña está distraída por las elecciones Los precios de las casas en el Reino Unido siguen siendo ‘históricamente altos’ mientras el mercado se mantiene ‘estable’ Defensor de la Oficina de Correos nombrado caballero El equipo directivo de Wonder se dice que ha optado por presentar el aviso de intención de nombrar administradores para comprarse a sí misma un espacio temporal de respiración de los acreedores. Endless, la firma de inversiones que respaldó una compra de Wonder en 2021 de la estadounidense Party City, se negó a comentar sobre el proceso o sobre el número de empleos que podrían correr peligro. Otra empresa del Reino Unido en el sector, Smiffys, también está al borde del colapso después de haber alineado a PricewaterhouseCoopers como administrador el mes pasado.

Enlace de la fuente.