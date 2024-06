Las acciones de argenx se mantienen mientras Piper Sandler mantiene la calificación de exceso de peso Por Investing.com

“

El lunes, Piper Sandler mantuvo una postura positiva sobre argenx SE (NASDAQ:ARGX), reiterando una calificación de Sobrepeso y un objetivo de precio de $522.00. La confianza de la firma en la acción se ve reforzada por los hallazgos recientes de una encuesta que indican una perspectiva favorable para el tratamiento de miastenia gravis (gMG) de la compañía, Vyvgart.

La investigación, realizada por Spherix con 76 neurólogos, sugiere que los nuevos tratamientos biológicos están ampliando el mercado de gMG. Se espera que Vyvgart, en particular, se beneficie significativamente de estos desarrollos debido a su percebido balance riesgo/recompensa superior. Además, se prevé que el lanzamiento subcutáneo (subQ) en curso del medicamento contribuya a su sólida posición en el mercado para el año fiscal 2024 en adelante.

La ejecución de la estrategia comercial de ARGX en el mercado de gMG ha sido reconocida por profesionales de la salud, lo que también se espera que influya positivamente en el próximo lanzamiento para la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP). Las proyecciones de Piper Sandler para los ingresos mundiales de Vyvgart siguen por encima del consenso para 2024, reforzando su recomendación para que los inversores continúen comprando acciones de argenx.

El análisis de la firma señala una trayectoria comercial sólida para argenx, con un gran potencial de crecimiento en el sector de gMG. Esto se atribuye a la expansión estratégica del mercado de la compañía y la exitosa introducción de Vyvgart a los proveedores de atención médica. La aprobación de Piper Sandler refleja una fuerte creencia en el progreso continuo y el desempeño financiero de argenx en los próximos años.

En otras noticias recientes, la empresa biofarmacéutica argenx SE ha estado avanzando significativamente. H.C. Wainwright ha reafirmado una calificación de Compra para argenx, subrayando la exitosa introducción de Vyvgart para el tratamiento de la miastenia gravis. La confianza de la firma en argenx también se ve reforzada por el potencial del uso de Vyvgart en indicaciones adicionales y el progreso en la cartera de innovaciones inmunológicas de argenx.

Argenx recientemente informó sólidos resultados financieros del primer trimestre, con un crecimiento significativo de los ingresos impulsado principalmente por la expansión de su producto estrella, Vyvgart. Los ingresos operativos totales de la compañía aumentaron un 83% en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los $413 millones. Vyvgart ahora atiende a 7,500 pacientes en todo el mundo, lo que contribuyó a un aumento del 34% en los pacientes de EE. UU. y un crecimiento del 46% en los tratamientos de pacientes europeos.

A pesar de mantener una calificación de Compra en la acción, H.C. Wainwright ajustó su perspectiva sobre argenx al bajar ligeramente su objetivo de precio de $451.00 a $448.00. Esta decisión se produjo después de que el informe de ganancias del primer trimestre de argenx mostrara ventas netas de productos de $398 millones, ligeramente por encima del estimado consensuado de $391 millones.

A la luz de la perspectiva optimista de Piper Sandler sobre argenx SE (NASDAQ:ARGX), los datos y consejos de InvestingPro ofrecen contexto adicional para los inversores que consideran esta empresa de biotecnología. Con una capitalización de mercado de 22.69 mil millones de USD, argenx es un jugador importante en el sector. Es importante destacar que los ingresos de la compañía han mostrado un crecimiento impresionante en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, con un aumento del 126.96%. Este crecimiento es un testimonio de la creciente presencia en el mercado de la empresa, especialmente en lo que respecta a su tratamiento de miastenia gravis, Vyvgart.

Aunque argenx actualmente no paga dividendos a los accionistas, la compañía tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar un colchón para futuras operaciones e inversiones. Además, argenx ha estado cotizando a múltiplos altos de Precio / Valor en Libros, lo que podría indicar la confianza del mercado en los activos de la empresa y su trayectoria de crecimiento. Sin embargo, los analistas no anticipan que la empresa sea rentable este año, y no ha sido rentable en los últimos doce meses.

