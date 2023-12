Encuentran al líder opositor ruso Navalny encarcelado en colonia penal 3 semanas después de perder contacto.

MOSCÚ (AP) — Asociados del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny dijeron el lunes que ha sido ubicado en una colonia penitenciaria por encima del Círculo Ártico casi tres semanas después de que se perdió contacto con él.

Navalny, el enemigo más destacado del presidente ruso Vladimir Putin, cumple una condena de 19 años por cargos de extremismo. Había estado encarcelado en la región de Vladimir en el centro de Rusia, a unos 230 kilómetros (140 millas) al este de Moscú, pero sus abogados dijeron que no habían podido comunicarse con él desde el 6 de diciembre.

Su portavoz, Kira Yarmysh, dijo que fue localizado en una colonia penitenciaria en la ciudad de Kharp, en la región de Yamalo-Nenets, a unos 1.900 kilómetros (1.200 millas) al noreste de Moscú.

Navalny está “bien, al menos tanto como sea posible después de una etapa tan larga”, y un abogado lo visitó, dijo Yarmysh a The Associated Press.

La región es conocida por sus inviernos largos y severos. La ciudad está a unos 100 kilómetros (60 millas) de Vorkuta, cuyas minas de carbón estaban entre las más duras del sistema de campos de prisioneros Gulag soviético.

“Es casi imposible llegar a esta colonia; es casi imposible incluso enviar cartas allí. Este es el nivel más alto posible de aislamiento del mundo”, dijo Leonid Volkov, estratega principal de Navalny, en X.

Las transferencias dentro del sistema penitenciario de Rusia están envueltas en secreto y los reclusos pueden desaparecer del contacto durante varias semanas. El equipo de Navalny estaba particularmente alarmado cuando no podía ser encontrado porque había estado enfermo y, según informes, se le negaba comida y se le mantenía en una celda sin ventilación.

Yarmysh dijo que la transferencia estaba relacionada con la campaña para las elecciones presidenciales rusas en marzo. Si bien la reelección de Putin es casi segura, dada su abrumador control sobre la escena política del país y una creciente represión de la disidencia, los seguidores de Navalny y otros críticos esperan utilizar la campaña para erosionar el apoyo público al líder del Kremlin y su acción militar en Ucrania.

“Deliberadamente lo enviaron a esta colonia en particular precisamente para aislar a Alexei lo más posible, para no darle ninguna oportunidad de comunicarse con el mundo exterior”, dijo. “Todo esto está sucediendo precisamente porque Alexei, a pesar de estar en prisión, sigue siendo el principal oponente de Vladimir Putin … No es sorprendente que comenzaran a trasladarlo a otra colonia en este momento, para que no pueda interferir en la campaña de Putin”.

Navalny ha estado tras las rejas en Rusia desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú después de recuperarse en Alemania de un envenenamiento con un agente nervioso que él atribuyó al Kremlin. Antes de su arresto, hizo campaña contra la corrupción oficial y organizó grandes protestas contra el Kremlin.

Desde entonces, ha recibido tres condenas de prisión y pasó meses en aislamiento en la Colonia Penal No. 6 por supuestas infracciones menores. Ha rechazado todos los cargos en su contra como políticamente motivados.