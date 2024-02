Encuentra la mejor impresora láser para tu Mac

¿Cuál es la mejor impresora láser para usuarios de Mac? Oye, si estás buscando la mejor impresora láser para tu Mac, te compadecemos. Las impresoras son una gran molestia. Pero no busques más. En esta guía, exploraremos qué marca de impresora funciona mejor con Mac y las mejores impresoras láser que son totalmente compatibles con macOS, ya sea que necesites una impresora para uso personal, una oficina en casa o una pequeña empresa.

Imprimir documentos y fotos desde tu Mac debería ser una experiencia sin problemas. Pero no todas las impresoras son iguales cuando se trata de compatibilidad con Mac. Algunas impresoras pueden requerir controladores adicionales o aplicaciones de terceros para funcionar correctamente, mientras que otras pueden no funcionar en absoluto con macOS.

Por eso hemos recopilado una lista de las mejores impresoras láser para Mac que están garantizadas para funcionar perfectamente con tus dispositivos Apple.

Esta publicación contiene enlaces de afiliados. Cult of Mac puede ganar una comisión cuando usas nuestros enlaces para comprar artículos.

Mejor impresora láser para Mac

¿Apple tiene una impresora láser?

No, desafortunadamente, aunque Apple pioneró las impresoras láser, la compañía ya no las vende.

Apple fue una de las primeras compañías en vender impresoras láser a mediados de los ochenta. La LaserWriter, introducida en 1985, fue una de las primeras impresoras láser disponibles comercialmente. Costaba la friolera de $6,995 (equivalente a más de $20,000 en 2024) y ayudó a lanzar la revolución de la autoedición. Incluida con un Mac y un software de autoedición como PageMaker, la LaserWriter transformó la industria de la impresión. Apple vendió una amplia gama de impresoras láser hasta 1997, cuando Steve Jobs regresó a Apple y eliminó la mayoría de sus líneas de productos en una medida de ahorro de costos.

¿Por qué elegir una impresora láser?

Las impresoras láser son las mejores para imprimir grandes volúmenes de documentos; o cuando quieres impresiones de súper alta calidad. La mayoría de las impresoras láser producen texto de calidad cercana a la de un tipógrafo, con letra extremadamente nítida y clara.

El costo inicial de las impresoras láser suele ser más alto que el de las de inyección de tinta, pero los costos de por vida pueden ser más bajos gracias a los mayores volúmenes de impresión de los cartuchos de tóner. Además, las impresoras láser tienden a durar más y tener menos problemas y problemas de mantenimiento.

Hay muchas opciones cuando se trata de las mejores impresoras láser para Mac. Aquí están nuestras mejores selecciones:

Mejor impresora láser para Mac: Elección principal

La HLL2305W de Brother es una impresora láser monocromática básica, pero es barata, confiable y hace todo lo que probablemente necesitas.

Foto: Brother

La Brother HL-L2305W es una impresora láser monocromática básica, pero es todo lo que probablemente necesitas. Sí, es básica, y no, no es buena para imprimir fotos, pero es nuestra principal elección de la mejor impresora láser para Mac por tres razones:

Es barata de comprar y de usar.

Sin dolores de cabeza: Es fácil de configurar, funciona de manera confiable y probablemente no requerirá mantenimiento.

Es genial para documentos y etiquetas de envío, y eso probablemente es todo lo que necesitas.

La mayoría de las impresoras, incluso las láser, traen dolores de cabeza. Siempre se quedan sin tinta (o tóner); se atascan con el papel; no se conectan. La mejor impresora es la que da menos problemas, y aquí es donde la Brother HL-L2305W brilla. A $120, es barata de comprar y solo hay un cartucho que reemplazar cuando se queda sin tóner. Y debido a ese cartucho único, no hay un complicado recorrido de papel que cause atascos de papel y mal funcionamiento. Imprime rápido y la salida es fantástica, con texto y gráficos de calidad de imprenta.

Si necesitas más funciones, el Brother MFC-L2750DW de $299 ofrece un escáner de alimentación de hojas, que puede ser un gran ahorro de tiempo si escaneas muchos documentos. De lo contrario, simplemente consigue la Brother HL-L2305W; no te arrepentirás.

Dónde comprar: Amazon

Mejor impresora láser a color para Mac

Para impresiones a color, no puedes hacer mucho mejor que esto.

Foto: Canon

Si necesitas una impresora láser a color para tu Mac, la Canon Color imageCLASS MF656Cdw/MF654Cdw es una máquina de nivel empresarial de volumen medio a alto que produce texto e imágenes de calidad cercana a la de un tipógrafo. Esta impresora de trabajo pesado ofrece las mismas características impresionantes que el Brother MFC-L8905CDW a continuación, pero centrada en la impresión a color vibrante.

Con impresión de documentos de alta calidad y significativamente más impresiones a color por cartucho, la impresora Canon es una opción confiable para impresiones vívidas y llamativas. Aunque imprime ligeramente más lento que otras láseres multifunción, compensa con sus excelentes capacidades de escaneo y facilidad de mantenimiento.

Para la impresión de documentos en blanco y negro, recomendamos el Brother MFC-L2750DW. Es ligeramente más barato que la impresora a color anterior y ofrece impresiones en blanco y negro nítidas y detalladas. Se calienta rápidamente e imprime hasta 36 páginas por minuto, lo que lo convierte en una opción eficiente para impresión de alto volumen. Admite varias opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi, USB, Ethernet y NFC, lo que te permite conectarte fácilmente.

Dónde comprar: Amazon

Mejor impresora láser todo en uno para Mac

La impresora láser Brother MFC-L8905CDW es una gran elección.

Foto: Brother

Nuestra mejor elección para la mejor impresora láser para Mac es la Brother MFC-L8905CDW. Esta impresora todo en uno, llena de funciones, ofrece documentos increíblemente nítidos, imprime rápidamente hasta 32 páginas por minuto (en blanco o color) y requiere un mantenimiento mínimo.

Somos grandes fanáticos de las impresoras láser todo en uno de Brother. Tenemos una impresora Brother MFC-9320CW de 2009 en la oficina de Cult of Mac en San Francisco, que todavía funciona perfectamente después de 15 años y no ha requerido ningún mantenimiento en absoluto. Funciona perfectamente con cartuchos de tóner genéricos, que son mucho más baratos que los de la marca Brother.

La Brother MFC-L8905CDW ofrece varias opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi, USB y Ethernet, y es compatible con Apple AirPrint, que te permite imprimir desde iPhone e iPad sin instalar controladores o aplicaciones de terceros. También cuenta con un escáner de superficie plana que puede manejar hojas de tamaño legal y admite escaneo dúplex de un solo paso para un escaneo a doble cara eficiente, un gran ahorro de tiempo.

Los costos de mantenimiento para la Brother MFC-L8905CDW son razonables, gracias a sus cartuchos de tóner de alto rendimiento que duran un número significativo de impresiones. Si la impresora no es ideal para imprimir fotos, destaca en la producción de documentos nítidos y profesionales. Si la Brother MFC-L8905CDW excede tu presupuesto, hay variantes más asequibles disponibles, como la Brother MFC-L8610CDW, que ofrece funcionalidad similar pero carece de escaneo dúplex y tiene un escáner de superficie plana ligeramente más pequeño.

Dónde comprar: Amazon

Mejor impresora láser inalámbrica para Mac

El HP LaserJet M110w es la mejor opción para una impresora inalámbrica para Mac. Principalmente una impresora Wi-Fi, es compatible con AirPrint, el protocolo de impresión de Apple que no requiere controladores de impresora u otro software. Puedes imprimir directamente desde tu iPhone o iPad seleccionando la impresora en el cuadro de diálogo de impresión, es muy fácil.

El HP LaserJet M110w cuesta solo $99 y es fácil de configurar y usar. Nota: es solo en blanco y negro, y es de un solo lado. El tóner debería durar mucho tiempo.

Dónde comprar: Amazon

Mejor impresora láser para Mac (Pensamientos finales)

Mientras hemos cubierto nuestras mejores selecciones de impresoras láser para Mac, hay algunas menciones notables que vale la pena considerar según necesidades y preferencias específicas:

Menciones notables