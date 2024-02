En Melbourne, un Encantador Periódico Hiperlocal para la Era Digital

El Australia Lettre es un boletín semanal de nuestra oficina en Australia. La edición de esta semana está escrita por Natasha Frost, una reportera con sede en Melbourne.

En agosto de 1972, un colectivo de escritores, en su mayoría en Melbourne, publicó el primer número de un periódico quincenal que narraría un cierto rincón de la contracultura australiana, comenzando con un artículo mordaz sobre el “joven barón de la prensa” Rupert Murdoch.

Durante cerca de 40 meses, el periódico The Digger presentó columnas de opinión fervientes, reseñas extendidas y listados culturales, así como lo que describieron como “relatos gonzo” de la vida australiana. Tocaron temas como la educación sexual, los derechos aborígenes, el republicanismo (“Es hora de deshacernos de la Reina de Oz y su GG”, una abreviatura de gobernadora general, “en el mar”) y las alegrías de montar en bicicleta.

El periódico estuvo vinculado con algunos de los nombres más importantes de la literatura australiana de la época, y jugó un papel significativo en el inicio de la carrera de la novelista australiana Helen Garner como escritora. (The Digger cesó en 1975 cuando, como escribió el fundador Phillip Frazer en 2018, “se quedó sin dinero y abogados”.)

Cinco décadas después, otra publicación australiana está canalizando un poco de ese mismo espíritu irreverente y compromiso con, como lo expresan sus editores, el “reportaje”.

The Paris End es un boletín largo de Substack que comenzó hace aproximadamente un año, escrito por los escritores Cameron Hurst, Sally Olds y Oscar Schwartz, cuyas edades rondan entre los 25 y los 35 años. (El Sr. Schwartz ha contribuido previamente a The New York Times.)

El boletín toma su nombre de un apodo local para el extremo este de Collins Street en el centro de Melbourne, una vez hogar de la comunidad artística de la ciudad y hoy el lugar de hoteles de lujo y elegantes boutiques de moda internacionales. (El boletín no se enfoca exclusiva ni principalmente en historias de esa parte de la ciudad.)

La zona es “una imitación sin alma de una parte de alta gama de cualquier ciudad”, dijo la Sra. Olds durante una conversación en Melbourne. “Es una parte tan extraña de la ciudad, con tales ideas sobre sí misma. Así que es un espacio realmente divertido en el que escribir”.

“Es ridículo llamarlo así”, agregó el Sr. Schwartz. “Si tienes que llamar a algo el ‘extremo de París’ de tu ciudad, entonces no eres París”.

The Paris End no tiene como objetivo imitar a ninguna publicación en particular. Pero comparte cierto ADN con las primeras versiones del “Talk of the Town” de The New Yorker, con inspiración de estilo de la Sra. Garner (ella misma lectora de The Paris End) y la novelista y escritora brasileña de origen ucraniano Clarice Lispector.

Su público se mantiene en secreto, aunque está en el orden de “miles”, dijo el Sr. Schwartz. El lo describe como el “Darwin”, la octava ciudad más grande de Australia, “de los boletines”.

Al menos anecdóticamente, su impacto entre los habitantes de Melbourne es significativo. A principios de este año, hice una peregrinación especial para comprar panettone en una pequeña pastelería italiana que The Paris End había recomendado, solo para que una amiga me sirviera el mismo panettone dos noches después, después de hacer un viaje idéntico al leer el mismo consejo.

En ocasiones en que he enviado un artículo favorito, casi siempre me han dicho que el destinatario ya lo ha leído. Estos artículos incluyeron características sobre la comunidad de “lesbianas masculinas”, un avistamiento de un OVNI en 1966 en los suburbios del sureste de Melbourne y una reciente conferencia académica sobre “modernismo antípode”.

“The Stars”, una columna de reseñas mensual, califica una serie de cosas: fenómenos culturales como películas locales e internacionales; los mejores lugares legales e ilegales para nadar desnudos; albóndigas de caballa; dónde deberían pasar el invierno los habitantes de Melbourne (Bali) o jugar al tenis nocturno en verano (Carlton). A veces es descaradamente de nicho, celebrando no solo una escena, sino una escena dentro de una escena.

Durante la peor parte de la pandemia, Melbourne pasó más de 260 días en confinamiento, y el regreso a la normalidad ha sido lento y doloroso.

“Realmente lo pasamos mal”, dijo la Sra. Olds. “Para mí, es un proyecto para animar la ciudad, queriendo encantarla de nuevo”.

