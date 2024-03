En la mira de Hezbollah, una región del norte de Israel se convierte en una zona prohibida.

Más de 60,000 israelíes que viven lejos de Gaza pero cerca de la línea del frente de otro conflicto cada vez más caótico han sido ordenados en los últimos meses a abandonar sus hogares a lo largo de la frontera norte de Israel con Líbano, en la primera evacuación masiva del área en la historia de Israel.

En una ciudad israelí fronteriza, misiles antitanque disparados desde Líbano han dañado decenas de hogares. En otra aldea, los residentes que se niegan a evacuar dijeron que evitaban encender luces por la noche para no ser objetivos visibles. Y como muestra de la proximidad de los combatientes al otro lado de la frontera y lo personal que se han vuelto las hostilidades latentes, un agricultor dijo que recibió un mensaje de texto supuestamente de Hezbolá amenazándolo con la muerte.

Las evacuaciones y un esfuerzo en Líbano para trasladar a miles de civiles lejos de la frontera son el resultado de un conflicto creciente entre Israel y Hezbolá, la milicia y organización política libanesa

Los enfrentamientos a lo largo de la frontera norte de Israel se están librando en paralelo con los combates más intensos en Gaza, que Israel inició después del ataque de Hamas del 7 de octubre. Ahora, también en su sexto mes, la batalla con Hezbolá tiene implicaciones tanto para las perspectivas de un conflicto regional más amplio como para los miles de civiles que viven a lo largo de la frontera.

Israel ha respondido con fuerza a los ataques de Hezbolá: sobre las colinas y valles de la frontera de Israel con Líbano, los aviones de guerra israelíes retumban en el cielo. En los enfrentamientos recientes, al menos ocho civiles en Israel y 51 en Líbano han sido asesinados, según las autoridades israelíes y libanesas, al igual que combatientes en ambos lados.

Un reciente viaje de dos días por el Panhandle de Galilea, un territorio israelí que se adentra en Líbano, y hacia el oeste hacia la costa mediterránea, reveló un paisaje en su mayoría abandonado acechado por el miedo y conquistado por la naturaleza. Este tramo de Israel se ha convertido en una zona virtualmente prohibida, incluso para las familias que han vivido en la zona durante generaciones. Los controles militares bloquean el acceso a las comunidades a aproximadamente una milla o menos de la frontera, y la vida cotidiana está congelada en un estado de suspenso ansioso.

Los residentes de la región están divididos sobre si el gobierno hizo bien al ordenar una evacuación. Algunos dicen que mostró debilidad y efectivamente entregó una victoria a Hezbolá. Otros dicen que ha salvado innumerables vidas.

Chaim Amedi, de 82 años, un residente de Kfar Yuval, un pueblo ahora en su mayoría desierto a escasamente una milla de Líbano, se ha negado a abandonar la aldea que fundaron sus padres en la década de 1950 y evacuar a un hotel. “No se abandona un hogar,” dijo, agregando que “los hoteles son para vacaciones.”

Hezbolá, el grupo chií respaldado por Irán que está mejor armado y organizado que sus aliados de Hamas en Gaza, comenzó a disparar al otro lado de la frontera después del 7 de octubre. Los ataques han sido lo suficientemente grandes como para demostrar la solidaridad del grupo con Hamas, pero hasta ahora medidos lo suficiente como para evitar provocar un conflicto total con Israel.

Algunos días, Hezbolá ha disparado hasta 100 cohetes de corto alcance. Israel, a su vez, ha atacado objetivos hasta 60 millas dentro de Líbano.

En Kiryat Shmona, una ciudad israelí normalmente con unos 24,000 habitantes, aproximadamente 1,500 residen. Muchos residentes, ahora dispersos entre 220 hoteles en todo Israel, ni siquiera esperaron la orden del gobierno el 20 de octubre para evacuar.

Los bancos y centros comerciales de la ciudad están cerrados. Las empresas emergentes en el próspero núcleo tecnológico alimentario de la ciudad se han ido. Solo un restaurante está abierto, un modesto puesto de shawarma y falafel que atiende principalmente a soldados.

Toby Abutbul, de 22 años, hijo de la dueña, mostró a los periodistas imágenes de video que según él mostraban dos misiles antitanque aterrizando frente a él en febrero mientras conducía por la carretera principal de la ciudad. Una sirena de alerta aérea sonó solo después de que los misiles impactaran. Según las autoridades locales, una mujer cercana y su hijo adolescente resultaron gravemente heridos.

El sistema Cúpula de Hierro de Israel puede interceptar muchos tipos de cohetes, que vuelan en arcos altos y son difíciles de apuntar, pero en la actualidad, Hezbolá también dispara granadas propulsadas por cohetes y misiles antitanque. Israel no tiene una respuesta inmediata para tales armas, que permiten apuntar con mayor precisión a simple vista, vuelan cerca del suelo y alcanzan los objetivos en segundos y sin previo aviso.

El uso de esas armas por parte de Hezbolá significa que no hay tiempo para correr a un refugio. Si sucede algo, las instrucciones son tirarse al suelo donde uno se encuentre.

Itay y Niv Tamir, una pareja de treinta y tantos años, regresaron a casa a fines de enero con sus hijos, de 1 y 4 años, a la comunidad fronteriza de Kibbutz HaGoshrim.

Arriesgaron regresar, dijeron, en parte porque su casa no está directamente a la vista desde Líbano. Sin embargo, los niños duermen en una habitación a prueba de bombas.

“Tratamos de no dejar que el miedo nos controle,” dijo la Sra. Tamir. Pero, agregó, la familia rara vez se aventura al aire libre ya que gran parte del kibutz está a la vista de los pueblos en Líbano.

Un misil antitanque en diciembre se estrelló contra un auditorio en el Kibutz Sasa, según las autoridades militares y locales. Hezbolá también ha utilizado drones explosivos, con los que han atacado una base militar, según el grupo y el ejército.

Altos funcionarios del gobierno y militares israelíes dicen que están considerando una acción militar para alejar a Hezbolá de la frontera a menos que un esfuerzo diplomático pueda lograr el mismo resultado primero. Mientras tanto, el número de muertos en ambos lados está aumentando.

Este mes, el ejército israelí dijo que sus fuerzas aéreas y terrestres habían atacado más de 4,500 objetivos de Hezbolá tanto en Líbano como en el vecino Siria desde el 7 de octubre, y que habían matado a más de 300 miembros de Hezbolá. El sitio web oficial y el portavoz de Hezbolá dijeron que “más de 200″ de sus combatientes habían sido asesinados hasta la fecha.

Hasta ahora, según las autoridades israelíes, 14 soldados israelíes han muerto en el norte.

Durante décadas, las ciudades y aldeas del norte de Israel fueron objetivos de milicianos basados en Líbano. Grupos armados palestinos se infiltraron en la frontera en las décadas de 1970 y 1980, entrando en hogares, secuestrando autobuses y tomando rehenes de niños. La ciudad de Kiryat Shmona, en el Panhandle de Galilea, fue plagada por fuego de cohetes Katyusha y fue durante mucho tiempo un símbolo de la resistencia israelí.

Israel invadió Líbano en 1982 y abandonó en 2000. Durante la larga ocupación de Israel, los aldeanos libaneses cruzaban la frontera diariamente para trabajar en granjas israelíes y en las ciudades de Galilea.

Incluso durante las peores batallas del pasado, incluida una devastadora guerra de un mes con Hezbolá en 2006, Israel nunca evacuó formalmente las ciudades fronterizas.

Desde que terminó esa guerra, los residentes dicen que han visto a combatientes que parecen ser de las fuerzas de élite Radwan de Hezbolá monitoreándolos a través de la cerca fronteriza, violando un alto al fuego respaldado por la ONU que puso fin a la guerra y que tenía como objetivo establecer una zona desmilitarizada.

“Estudiaron cada comunidad, nos estudiaron a nosotros personalmente, nuestras rutinas, nuestros lugares de trabajo, esperando una oportunidad,” dijo Eitan Davidi, de 53 años, un granjero de Margaliot, una pequeña aldea junto a la frontera. “Sabían cuándo llego, cuándo me voy. Conocen a mis hijos.

En enero, el Contraalmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, dijo en una conferencia de prensa que los combatientes de Radwan estaban operando a lo largo de la frontera.

El Sr. Davidi, quien produce huevos de pollo y es dueño de huertos frutales, dijo que la guerra se volvió particularmente personal después de que diera entrevistas a los medios de comunicación israelíes en las que dijo que los pueblos fronterizos libaneses que albergaban combatientes de Hezbolá deberían ser arrasados, “No sobre sus cabezas,” dijo, aclarando que se refería solo a los edificios.

Primero, dijo, recibió un mensaje de amenaza en WhatsApp recordándole en hebreo que sus gallineros ya habían sido atacados dos veces. “No fallaremos el objetivo una tercera vez,” decía el mensaje. Estaba firmado por Hezbolá. The New York Times, que vio el mensaje, no pudo confirmar independientemente su origen.

Luego vino una publicación en redes sociales de un corresponsal de Al Manar, el canal de televisión de Hezbolá, llamando al Sr. Davidi el “burro” de Margaliot. La publicación incluía imágenes de hombres armados en el lado libanés de la frontera con el pueblo del Sr. Davidi, sus gallineros y su casa visibles en el fondo.

Misiles y cohetes han incinerado desde entonces la mayor parte de sus gallineros. Uno explotó en su patio trasero. Un misil antitanque disparado contra Margaliot el 4 de marzo mató a un trabajador agrícola de India e hirió a otros siete trabajadores extranjeros, según el ejército israelí.

Hezbolá y funcionarios libaneses también han culpado a Israel de atacar civiles al otro lado de la frontera. El mes pasado, después de que una familia fue asesinada en un ataque israelí, Najib Mikati, primer ministro interino del Líbano, acusó a Israel de “matar y atacar a niños, mujeres y adultos mayores inocentes.” Tras el mismo ataque, Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá, prometió que Israel “pagaría el precio por derramar su sangre.”

Un agricultor de sexta generación de Metula, Tal Levit, de 45 años, quien ahora sirve en la reserva militar como miembro del equipo de respuesta de emergencia de la ciudad, dijo que su casa también había sido atacada por Hezbolá.

Hablando en una parada de descanso al sur de Metula, dijo que había visto personas en el lado libanés de la cerca monitoreando el pueblo. “Algunos estaban medio uniformados, o estaban vestidos como pastores,” dijo. “Estaban fotografiando, preparándose.”

En los meses de verano, dijo, las hojas de un árbol de pacana ocultan su casa de miradas indiscretas, pero el invierno la dejó expuesta. En general, el Sr. Levit ha sido cuidadoso de no regresar a casa vistiendo su uniforme militar. Pero un día el mes pasado, entró a su casa para hacer la colada y tomar un café. Una hora después de que se fuera, un misil penetró en el techo y explotó adentro, dijo.

En el camino hacia Kfar Yuval, un letrero de carretera descolorido dice, “Frontera Adelante.” Una madre y su hijo, que era miembro del equipo de respuesta armada de la aldea, murieron en enero cuando un cohete antitanque golpeó su hogar en el borde de la aldea, según el ejército israelí.

A lo largo de los senderos del pueblo, los naranjos están cargados de fruta sin recoger. La mitad superior de un tobogán de plástico para niños sobresale del mar verde de un césped descuidado. La mayor parte de las casas están cerradas.

La tranquilidad de una tarde reciente fue interrumpida por una larga serie de explosiones.

Era difícil decir quién estaba disparando a quién.