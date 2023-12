En India, hay una aplicación para todo. Incluso para bebés soñados.

Quieres criar a un niño con el instinto comercial del magnate industrial Ratan Tata, el poder de concentración del gurú espiritual Swami Vivekananda, el genio científico del héroe nuclear A.P.J Abdul Kalam y, por supuesto, la confianza patriótica del Primer Ministro Narendra Modi?

En la India, hay una aplicación para eso. De hecho, muchas aplicaciones.

Durante siglos, las madres en la India han recurrido a ricas tradiciones culturales y religiosas para transmitir un cúmulo de conocimientos para guiar la crianza de los hijos. Detrás de esta herencia maternal se encuentra una práctica conocida como garbh sanskar, en la que el cuidado de un niño, y la creación de un entorno propicio para inculcar un sistema de valores hindúes, comienza en el vientre materno.

Pero en la India de hoy en día, los métodos antiguos ya no son suficientes. Un nuevo tipo de negocio está despegando, en gran parte desde el estado de Gujarat, en el oeste, dedicado a las madres en gestación en un país que se precipita sin miramientos hacia un futuro digital.

Empresas emergentes grandes y pequeñas ofrecen aplicaciones que combinan las directrices tradicionales prenatales y postnatales con investigación científica, entrelazando prácticas de bienestar y planes de alimentación, así como actividades de desarrollo diario como el yoga, la meditación, el arte, la lectura de historias y canciones de cuna.

Todo ello se presenta en una interfaz pulida para una generación que responde más fácilmente a los recordatorios de los teléfonos inteligentes que a los de las suegras.

“Encantadora mamá, si puedes beber algo de agua, por favor,” una de las aplicaciones, Garbh Sanskar Guru, insinúa mediante un mensaje de texto, asumiendo la persona del feto. “Me encanta bailar bajo la lluvia.”

La India se enorgullece de mantener un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. El auge del Sr. Modi, y una nueva élite en torno a él, ha promovido la noción de que la India puede al mismo tiempo perseguir un nacionalismo de miras hacia adentro y expandir sus conexiones en el extranjero. Los desarrolladores de aplicaciones están apostando a que navegar por esta realidad requiere nuevas herramientas y conocimientos.

En el proceso, el smartphone, culpable de atraer a los jóvenes indios lejos de las tradiciones y de facilitar la propagación del peor tipo de odio y división, se pone al servicio de retener lo mejor de los valores. Dispositivos asociados con el aumento de la soledad están programados no sólo para ayudar a las mujeres a hacer frente a un período de intensa ansiedad y estrés, sino también para mejorar el vínculo entre las parejas al dar cierta estructura al torbellino del embarazo.

Jitendra Timbadia, uno de los fundadores de una de las aplicaciones, llamada DreamChild, trabajaba en un centro de actividades para niños asociado a una secta del hinduismo antes de dedicarse a la investigación y desarrollo. El otro fundador, Chheta Dhaval, tiene una trayectoria en branding, y la esposa del Sr. Timbadia, Suyogi, es instructora de yoga y diseña y dirige las actividades físicas de la aplicación.

Dado el alcance de las ambiciones de DreamChild, el Sr. Timbadia señaló que la investigación moderna es crucial.

“Desde el sexto mes de embarazo hasta el cuarto año, se plantea un plan de vida,” dijo. “Las madres de hoy no lo aceptarán sin ciencia.”

La aplicación ha tenido alrededor de 15,000 usuarios pagos desde su lanzamiento en 2019. El paquete básico, con actividades limitadas solo en línea, cuesta alrededor de $25 por nueve meses. Los paquetes híbridos, que complementan el régimen diario de la aplicación con talleres presenciales, oscilan entre $100 y $180.

Una tarde en el centro presencial de la aplicación en Surat, una ciudad en Gujarat, unas 20 mujeres, algunas bien avanzadas en su embarazo, otras en etapa de planificación, realizaron ejercicios de yoga y respiración al son de música suave, antes de pasar a actividades artísticas.

Hetal Pandav, una optometrista de 26 años, estaba en el primer trimestre de su primer embarazo. Dijo que había venido tanto por la sensación de comunidad como por cualquier otra cosa.

“En las familias, incluso en las familias educadas, la gente no habla abiertamente de estas cosas,” dijo Pandav.

“Aquí, no hay tensión, no hay preocupaciones, no hay familia, nada; somos nosotras, y nuestros bebés,” agregó, pasando la mano sobre su estómago.

DreamChild celebra regularmente grandes seminarios con el eslogan “Haz tu embarazo feliz y seguro.” En septiembre, alrededor de 500 parejas entraron en un gran auditorio en Ahmedabad para un programa de tres horas que tenía el tono de una feria de trabajo. Aplicaron notas adhesivas a un mapa de la India que delineaba las cualidades que deseaban en sus bebés: autoconfianza, creatividad, empatía, orgullo nacional, honestidad.

Hubo una actuación del Mahabharata, un épico hindú en el que Abhimanyu, el hijo de la figura central, Arjuna, absorbe estrategias de batalla mientras aún está en el útero, cuando su padre habla con su madre. Los oradores del evento hicieron referencias más contemporáneas: la madre de Modi, Heeraben, recitaba el Mahabharata y el Ramayana, otro épico, cuando estaba embarazada del futuro primer ministro.

Un día reciente, Prashant Agarwal, uno de los fundadores de la aplicación Garbh Sanskar Guru, que tiene alrededor de 18,000 suscriptores pagos, celebró un seminario en línea propio, sentándose detrás de su portátil con una luz enroscada cerca. Unos 125 participantes sintonizaron para escuchar su presentación, durante la cual desaconsejó la confianza en la información no verificada reenviada a través de grupos de WhatsApp: “no hay nada más que confusión ahí.”

Luego guió a los participantes a través de la aplicación, y finalmente mostró ese lindo recordatorio sobre beber agua: el bebé, en el útero, queriendo bailar bajo la lluvia.

“No es que ninguno de nosotros ame menos a los bebés. Es que nos olvidamos,” dijo. “¿Cuántos de ustedes pueden decir que no a su bebé?”

Luego desveló el precio del paquete. Las startups de aplicaciones reconocen que pasar a los usuarios de ofertas gratuitas a pagas sigue siendo un desafío, a pesar de la rápida expansión de la alfabetización digital y los pagos en línea en la India. El problema es la estructura de las familias indias: los maridos controlan el dinero.

El Sr. Agarwal ofreció un descuento para cualquiera que se inscribiera dentro de los 30 minutos después del final de la sesión. Una mujer llamada Payal preguntó si el descuento podía continuar por la noche.

“Porque, señor, necesito discutirlo con mi esposo,” dijo.

La Sra. Pambhar, la madre con desafíos en la altura, usó una aplicación durante sus dos embarazos. Dijo que podía ver en su segundo hijo alrededor de “60 a 70 por ciento” de lo que había visualizado en el cuadro del sueño.

“Durante nueve meses, pensé: ‘harás algo grande’, al igual que Abdul Kalam,” dijo, refiriéndose al héroe nacional que ayudó a avanzar en el programa nuclear del país y luego sirvió como presidente de la India.

Añadió con una sonrisa: “Pero no hay presión.”