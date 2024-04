En el condado algodonero de Maharashtra, los problemas agrícolas se enfrentan al Hindutva | Noticias de India

El condado de algodón naranja de Vidarbha es un estudio de contrastes. Hogar de una bulliciosa ciudad de segundo nivel, que es un centro urbano satélite de Nagpur, Amravati también tiene el espectro de la desnutrición y el fracaso de los cultivos que la amenazan. Además, está en gestación una batalla de prestigio entre el BJP y el Congreso en la segunda fase de las elecciones al Lok Sabha.

Esto es donde la ex actriz de Tollywood y actual MP independiente Navneet Rana enfrenta una enérgica oposición. La punjabi nacida en Mumbai, que protagonizó películas en telugu antes de casarse con el político local Ravi Rana, está compitiendo esta vez con un boleto del BJP. Un certificado de casta Ravidassia respaldado por la Corte Suprema ha puesto fin a una larga batalla legal sobre su elegibilidad para postularse desde un escaño SC reservado.

De los seis segmentos de asamblea aquí, uno está representado por el esposo de Navneet, Ravi Rana, como independiente. Dos tienen MLAs del Partido Prahar Janshakti (PJP), y los tres restantes, incluida la zona tribal y boscosa de Melghat, están con el Congreso. Es una región donde el BJP tiene presencia limitada. Ampliar su alcance aprovechando la popularidad de Rana es parte de la misma estrategia que ha utilizado en toda Maharashtra para sumar aliados.

Navneet, que derrotó a un veterano del Shiv Sena en las últimas elecciones al Lok Sabha, ha utilizado hasta ahora la carta del Hindutva con efectividad. En 2022, en medio de informes sobre negociaciones con el BJP, anunció que se pararía frente a la residencia de Uddhav Thackeray para recitar el ‘Hanuman Chalisa’. Terminó en custodia judicial por obstruir a un equipo policial enviado para detenerla.

“Recitar Hanuman Chalisa es un asunto de fe para mí y no tiene conexión con la política. Opté por recitarlo en lugar de participar en la política de castas”, dijo a TOI en una entrevista realizada en su campaña. Navneet dice que cuenta con la “fuerza del BJP” detrás de ella y las bendiciones del liderazgo, “Importante, el PM Modi me apoya totalmente”.

El pasado diciembre, los Ranas llevaron a cabo una Yagya Katha de Shivapuran durante 10 días en las afueras de Amravati, con más de 10 lakh de participantes. Amit Shah fue el principal orador en su circunscripción esta semana. Aunque está optimista sobre sus perspectivas, la oposición, Sharad Pawar, Thackeray, Mukul Wasnik, Anil Deshmukh, ahora se ha unido en apoyo al candidato del Congreso, Balwant Wankhede.

Modi puede apelar a la juventud y a las mujeres, pero Wankhede está apostando por el gran bloque de votantes MarathaOBC que ha permanecido leal al partido. La inquietud por las promesas incumplidas de un cuota está en el aire. Rahul Gandhi lideró la última gran concentración del partido el miércoles.

Para complicar las cosas, hay un candidato del PJP que busca mejores precios para los productos agrícolas, suministro adecuado de agua y energía a precios más bajos, y compensación por las pérdidas debido a las recientes granizadas y lluvias fuera de temporada. El jefe del PJP, Bachhu Kadu, dice que la verdadera lucha en Amravati es entre su candidato Dinesh Bub y el congresista Balwant Wankhede.

En una ciudad de segundo nivel construida sobre riqueza agrícola, problemas como el escaso almacenamiento, la baja penetración de riego, la exclusión de los agricultores de los programas de condonación de préstamos y seguros de cultivos, además del aumento de los precios de los fertilizantes, resuenan claramente entre la mayoría de los votantes.

Vaibhav Deshmukh, de 38 años, del pueblo de Belora, que cultiva tur dal, soja, plátanos y sandías, dijo que debido a restricciones de almacenamiento, los comerciantes y corredores estaban obteniendo ganancias, vendiendo sus productos a precios altos al menudeo. Los bajos precios de las naranjas han obligado a Nitish Mokalkar, de 31 años, de Shipgaon, a dedicarse al cultivo de algodón, garbanzos y cebollas. Dijo que cultivar 3-4 cultivos diferentes era la única forma de protegerse de las inclemencias del clima y del mercado.

Vijay Sonare, propietario de un huerto de naranjos de 30 años en el pueblo de Pimpri, dijo que las granizadas han dañado el último cultivo. “Idealmente, el gobierno debería ayudar con la prima del seguro (Rs 7,500 por acre) que los cultivadores de naranjas no pueden pagar. La pérdida irrecuperable puede desanimar al agricultor de seguir cultivando. Sin embargo, no hay ni una palabra sobre esta lamentable condición de los agricultores en las elecciones en curso”, comentó.

Enlace a la fuente