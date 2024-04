Elon Musk visita China mientras Tesla busca implementar la tecnología de conducción autónoma

El CEO de Tesla, Elon Musk, se sube a un auto Tesla al salir de un hotel en Beijing, China, el 31 de mayo de 2023.

Tingshu Wang | Reuters

El CEO de Tesla, Elon Musk, llegó a Beijing el domingo en una visita no anunciada, donde se espera que se reúna con altos funcionarios para discutir el despliegue del software Full Self-Driving y la autorización para transferir datos al extranjero, según una persona con conocimiento del asunto.

Los medios estatales chinos informaron que se reunió con el Primer Ministro Li Qiang en Beijing, durante la cual Li le dijo a Musk que el desarrollo de Tesla en China podría considerarse un ejemplo exitoso de la cooperación económica y comercial entre Estados Unidos y China.

El fabricante de vehículos eléctricos estadounidense lanzó Full Self-Driving, o FSD, la versión más autónoma de su software Autopilot, hace cuatro años, pero aún no lo ha puesto a disposición en China, su segundo mercado más grande a nivel mundial, a pesar de que los clientes instan a hacerlo.

Musk dijo este mes que Tesla podría hacer que FSD esté disponible para los clientes en China “muy pronto”, en respuesta a una consulta en la plataforma de redes sociales X.

Fabricantes de automóviles chinos rivales como Xpeng han estado buscando obtener una ventaja sobre Tesla al lanzar software similar.

Musk está buscando obtener la aprobación para transferir datos recopilados en el país al extranjero para capacitar algoritmos para sus tecnologías de conducción autónoma, dijo la persona.

Desde 2021, Tesla ha almacenado todos los datos recopilados por su flota china en Shanghai según lo requerido por los reguladores chinos y no ha transferido ninguno de vuelta a Estados Unidos.

La visita de Musk a China, informada por primera vez por Reuters, no se anunció públicamente y la persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios. Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La emisora estatal china CCTV, en su informe sobre la reunión de Musk con Li, no mencionó si ambos discutieron FSD o datos.

Antes en el día, un informe separado difundido por la radio estatal indicó que Li había visitado la feria automovilística en curso en Beijing y había comentado sobre cómo el sector de vehículos de nueva energía (NEV) inteligentes de China había ganado una posición líder en el mercado y que el país debía trabajar duro y mantener sus ventajas.

Aterrizó en Beijing

Un avión privado Gulfstream con matrícula N272BG, registrado a Falcon Landing, una empresa relacionada con SpaceX y Tesla, aterrizó en el Aeropuerto Capital de Beijing el domingo a las 0603 GMT, según la aplicación china de seguimiento de vuelos Flight Manager.

El otro jet registrado bajo Falcon Landing es N628TS, que es el jet principal de Musk que utilizó para viajar a China en su último viaje hace casi un año, cuando se reunió con funcionarios del gobierno chino en Beijing y visitó la fábrica de Tesla en Shanghai.

Tesla ha vendido más de 1.7 millones de autos en China desde que ingresó al mercado hace una década y la fábrica de Shanghai es la más grande a nivel mundial.

La visita de Musk coincide con la feria automovilística de Beijing, que abrió la semana pasada y termina el 4 de mayo. Tesla no tiene un stand en la mayor feria automovilística de China y la última vez asistió en 2021.

La CEO de GM, Mary Barra, hizo una visita no anunciada a la feria en el mayor mercado automovilístico del mundo el viernes, según dos personas con conocimiento de su agenda. GM no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

También el viernes, Grace Tao, vicepresidenta de Tesla a cargo de relaciones externas en China, publicó un comentario en la cuenta de redes sociales del medio estatal People’s Daily, argumentando que las tecnologías de conducción autónoma serían el nuevo motor de crecimiento para la industria de vehículos eléctricos.

Tao dijo en el artículo que Tesla lideraba la investigación y desarrollo de conducción autónoma con su tecnología de “red neuronal de extremo a extremo” y los datos recopilados de millones de autos en la carretera.

Dadas las condiciones de tráfico complicadas de China con más peatones y ciclistas que en muchos otros mercados, se presentan más escenarios clave para entrenar algoritmos de conducción autónoma a un ritmo más rápido, según expertos de la industria.