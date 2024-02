Elon Musk retiene cuentas y tweets en India para obedecer órdenes.

La empresa X, anteriormente conocida como Twitter, informó el miércoles que está reteniendo cuentas y publicaciones específicas en la India, una acción con la que la firma no está de acuerdo, en respuesta a las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno indio. El no cumplimiento de las órdenes ejecutivas, dijo X, habría expuesto a la empresa a “posibles sanciones, incluyendo multas significativas y prisión”.

El Departamento de Asuntos Gubernamentales Globales de X dijo que las restricciones legales le impiden publicar las órdenes ejecutivas, pero “creemos que hacerlas públicas es esencial para la transparencia”. X presentará una apelación impugnando las órdenes de bloqueo del gobierno indio, dijo, y ha notificado a los usuarios afectados por las órdenes.

“Esta falta de divulgación puede conducir a una falta de responsabilidad y toma de decisiones arbitrarias”, advirtió X.

La revelación de X sigue a la orden de Nueva Delhi de bloquear temporalmente alrededor de 177 cuentas y publicaciones relacionadas con las protestas de agricultores en el país. Las autoridades de este año bloquearon algunas cuentas de redes sociales antes de las protestas, donde los agricultores exigen un aumento en el precio de apoyo mínimo de sus productos.

India es uno de los mercados clave para las empresas tecnológicas globales. Las normas de tecnologías de la información modificadas del mercado sudasiático otorgan a Nueva Delhi mayores poderes para obligar al cumplimiento de los servicios de Internet en el país.

Como escribió el defensor de la privacidad Apar Gupta en una publicación reciente en X:

Se han emitido órdenes de bloqueo para las cuentas de Twitter de los líderes agrícolas de antemano. Esta forma de censura previa carece de transparencia o justicia natural.

Twitter bajo nueva propiedad ya no revelará las URL al Directorio Lumen eliminando cualquier transparencia. También perdió el caso de la Corte Superior de Karnataka que empleó un razonamiento teocrático (en oposición al constitucional). Escribí sobre esto por separado, pero eso es aparte.

El gobierno, por su parte, no revelará ni se someterá a la responsabilidad. ¿Por qué bloquear cuentas enteras de antemano? ¿Es la cuenta en sí ilegal? No se molestará en hacer estas preguntas, porque menos personas las harán hoy que hace dos años. A medida que avanza hacia el poder total, exige mayores niveles de conformidad social. Ya sea por disciplina, desesperanza o adoctrinamiento. No es sorprendente, lo que sí causa angustia es el vil comentario contra los agricultores en las redes sociales. ¿Cómo es tan fácil olvidar que cerca de 750 manifestantes perdieron la vida? ¿Hemos perdido toda civilidad en el desacuerdo como sociedad?

El gobierno indio ha emitido órdenes ejecutivas que requieren que X actúe en cuentas y publicaciones específicas, sujetas a posibles sanciones, incluyendo multas significativas y prisión.

En cumplimiento con las órdenes, retenemos estas cuentas y publicaciones solo en India; sin embargo,…

